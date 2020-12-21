Вирус стал заразнее

Доброе утро!

В Петербурге полиция задержала двух тринадцатилетних девочек, закидавших снежками Вечный огонь. С коронавирусом там справляются гораздо хуже:

В Петербурге осталось меньше 1% свободных ковидных коек. В Великобритании обнаружен новый, более заразный штамм коронавируса.

В Беларуси на Маршах народного трибунала задержаны свыше 150 человек.

Трамп не склонен винить Россию в хакерских атаках на американские госучреждения.

Сегодня произойдет Великое соединение Юпитера и Сатурна – с Земли они будут восприниматься как яркая двойная звезда.

Хроники пандемии

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 28 948 (это снова рост). В Москве выявлено 7263 новых случая, в Петербурге – 3759, в Подмосковье – 1539. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 2 миллиона 848 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру воскресенья 50 858 человек (+511 за сутки). За день в Москве скончались еще 75 человек.

В Петербурге по состоянию на утро воскресенья оставалось меньше 1% свободных ковидных коек, но власти города быстро скорректировали статистику, сообщив, что после выписки поправившихся процент ковидных коек вырос до 3,7. С цифрами в СПб вообще умеют работать: выложенные на сайте мэрии данные о заболеваемости почему-то сильно выше, чем данные оперативного штаба.

В США тоже отмечен резкий рост заболеваемости, но там это связано с изменением методики подсчета в штате Техас. Новые рекорды ставит Грузия. Рекорд зафиксирован и в Великобритании (почти 36 тысяч новых случаев за сутки). Вероятно, это объясняется обнаруженным там новым штаммом вируса – он намного заразнее, но вроде бы не опаснее старого; в стране ужесточили ограничения. Новый штамм уже нашли в четырех других европейских странах у приехавших из Великобритании, в связи с этим более 20 государств закрыли авиасообщение с Соединенным Королевством. Общая политика Евросоюза на этот счет будет определена сегодня.

В Израиле началась массовая вакцинация, первым привили премьер-министра. В США зарегистрировали вакцину компании Moderna.

Covid-19 диагностировали у премьер-министра Словакии (недавно он общался с Эммануэлем Макроном). В Саратове от коронавируса умер писатель Роман Арбитман.

Марш народного трибунала

На воскресных Маршах народного трибунала, проходивших локально в разных районах Минска и в других городах, задержаны свыше 150 человек. Вторую неделю подряд власти не закрывают метро и не глушат мобильный интернет в Минске. В субботу по всей Беларуси тоже проходили дворовые акции протеста. С наступлением зимы акции стали заметно менее масштабными; политолог Валерий Карбалевич видит в происходящем усугубление общественного раскола и хорошего разрешения не ждет.

Телеграм-канал BYPOL опубликовал список людей, "находящихся в разработке" МВД Беларуси. В списке 89 имен и 41 номер телефона, вот разговоры с некоторыми из попавших в него. Комментарии по другому списку – списку попавших под очередной раунд санкций ЕС, читайте здесь (белорусские политологи считают эти меры достаточно эффективными и ждут очередного взрыва протестов весной, когда к чисто политическим требованиям добавятся еще и экономические).

В воскресенье после 42 дней заключения на свободу вышла Мисс Беларусь Ольга Хижинкова. Здесь о своих задержаниях рассказывает волонтер Алена Дубовик.

В России и в связи с ней

В субботу в Хабаровске в очередном марше в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала приняли участие несколько десятков человек. При морозе в -17 это не так и мало.

Московского активиста партии "Яблоко", председателя профсоюза "МЫ молодежь Москвы" Сергея Запольнова, насильно привезенного в военкомат 17 декабря, отправили служить в воинскую часть в Архангельской области.

Аккаунты журналистов “Важных историй”, работавших над расследованием о бывшем зяте Путина, пытались взломать с помощью захвата SIM-карты (такое без помощи госслужб сделать сложно).

Россия обещает вернуть обратно икону, подаренную Сергею Лаврову в Сараеве. Дарители должны будут разобраться с ее происхождением, потому что Украина настаивает, что икона принадлежит ей.

Команда избранного президента США Джо Байдена готовит ответ России в связи с хакерскими атаками на американские госучреждения. Ранее в подготовке этих атак Россию обвинил госсекретарь Майк Помпео, однако Трампу эта версия не по душе, он предпочитает винить Китай.

Для любопытных: интересное интервью с Христо Грозевым, автором расследования об отравлении Навального (сам разговор с ним – только в формате видео).

На небе

Сегодня вечером произойдет соединение Юпитера с Сатурном – две планеты с точки зрения земного наблюдателя почти сольются на небосводе. Это будет самым близким соединением этих двух планет примерно за 400 лет.

Шесть ссылок

К дню чекистов. Рассказ петербургского художника Кирилла Городецкого о том, как он годами добивался от ФСБ права ознакомиться с делом своего прадеда, репрессированного в сентябре 1941 года, сразу после установления блокады. Или выдержки из книги Аркадия Ваксберга "Лаборатория ядов. От Ленина до Путина" (она вышла в 2007 году в Париже на французском и с тех пор была переведена на 40 языков, но русский оригинал так и не издан).

Рассказ петербургского художника Кирилла Городецкого о том, как он годами добивался от ФСБ права ознакомиться с делом своего прадеда, репрессированного в сентябре 1941 года, сразу после установления блокады. Или выдержки из книги Аркадия Ваксберга "Лаборатория ядов. От Ленина до Путина" (она вышла в 2007 году в Париже на французском и с тех пор была переведена на 40 языков, но русский оригинал так и не издан). Поэты. Отрывок из книги Филиппа Дзядко “Глазами ящерицы” (Новое издательство), в которой он читает и толкует стихи Михаила Айзенберга. Или фрагмент из трехтомника “Иосиф Бродский в Риме” – как ни странно, о спорте (с фотографиями).

Отрывок из книги Филиппа Дзядко “Глазами ящерицы” (Новое издательство), в которой он читает и толкует стихи Михаила Айзенберга. Или фрагмент из трехтомника “Иосиф Бродский в Риме” – как ни странно, о спорте (с фотографиями). Интеллектуальная история. Отрывок из книги Манфреда Кюна “Кант: биография” (издательский дом “Дело”) – о жизни Кёнигсберга периода российской оккупации. Или фрагмент из исследования историка-медиевиста Михаила Майзульса о триптихе Босха “Поклонение волхвов” и скрытых в нем иконографических “аномалиях”.

Отрывок из книги Манфреда Кюна “Кант: биография” (издательский дом “Дело”) – о жизни Кёнигсберга периода российской оккупации. Или фрагмент из исследования историка-медиевиста Михаила Майзульса о триптихе Босха “Поклонение волхвов” и скрытых в нем иконографических “аномалиях”. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок