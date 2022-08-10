Головотяпство со взрывами

Доброе утро!

Россия запустила с Байконура спутник-разведчик "Хайям", построенный специально для Ирана – здесь объясняется, что это за аппарат и для чего он будет использоваться. На Земле тем временем так:

На российской военной базе в Крыму произошла серия мощных взрывов.

Россия подключает Запорожскую АЭС к собственной энергетической системе. Территория АЭС, по данным разведки, заминирована.

Запасников, мобилизованных в Ленобласти, перевозят на границу с Украиной.

Зеленский призвал страны Запада полностью закрыть границы для россиян.

Остановлена южная ветка нефтепровода “Дружба”: Украина не получила денег за транспортировку нефти.

Белоруска Яна Пинчук депортирована из России в Беларусь – там ей грозит до 19 лет заключения.

Военные сводки

В ночь на вторник российская армия обстреляла Харьков, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших, повреждены объекты инфраструктуры. На Донбассе Россия продолжает попытки наступления в районе Бахмута и Авдеевки, но если верить вечерней сводке Генштаба украинской армии, частичный успех россиянам сопутствовал лишь в “направлении села Вершина”. По данным американского Института изучения войны, основной целью россиян на Донбассе является деревня Зайцево, овладение которой обеспечит им контроль над трассой снабжения украинской армии. По подсчетам разведки британского Миноброны, за последний месяц российским войскам на Донбассе удалось продвинуться максимум на 10 км (в районе Бахмута) и меньше, чем на три на других направлениях. Здесь – новые фотографии войны, в основном с Донбасса; а вот история о человеческих муках, к которым приводит эта война.

Фронты как будто застыли: сохраняя наступательную активность в Донецкой области, Россия концентрирует основные войска в Херсонской, пока украинцы добиваются мелких успехов на юге Харьковской. Здесь всю эту конфигурацию и ее смысл описывает украинский военный эксперт Олег Жданов.

Но случаются и неожиданности: во вторник днем на российском военном аэродроме “Саки” в аннексированном Крыму (он расположен в поселке Новофедоровка) произошла серия мощных взрывов. По данным властей аннексированного Крыма, один человек погиб, еще девять получили ранения. Из Сакского района эвакуированы около 30 человек. Минобороны России утверждает, что по месту хранения боеприпасов никто не стрелял, а самолеты не пострадали. О потерях среди военнослужащих тоже не сообщается. Главред RT Маргарита Симоньян назвала причиной взрывов “головотяпство”. Минобороны Украины, со своей стороны, напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах".

От Новофедоровки в Крыму до ближайших позиций украинских вооруженных сил в Херсонской области более 200 км. Украинский военный эксперт Павел Лакийчук утверждает, что на аэродроме взрывались мощные боеприпасы вроде “Искандера” или “Кинжала” и что у Киева “теоретически” есть оружие, которое может достать до города Саки. The New York Times пишет со ссылкой на анонимные источники в украинской армии, что удар по российскому военному объекту нанесли Вооруженные силы Украины. Президент Зеленский в вечернем обращении взрывы не упоминал, но много говорил о важности освобождения Крыма от российской оккупации.

Ядерный шантаж

Наиболее тревожным местом на оккупированных Россией территориях Украины остается Запорожская атомная электростанция. Россия начала отключать АЭС от украинской энергосистемы и подключать ее к российской. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорит, ссылаясь на данные разведки, что на территории станции хранятся российские ракеты, а сама она частично заминирована. Он называет это открытым ядерным шантажом и жестко критикует бездеятельность МАГАТЭ. Что может произойти на станции, если ее территория не будет срочно демилитаризована усилиями международного сообщества, здесь рассказывает радиохимик Борис Жуйков (спойлер: довольно большая территория окажется непригодной для жизни, под угрозой может оказаться экологическое благополучие Черного и Средиземного морей).

Евгений Балицкий – так называемый глава Запорожской областной администрации, которого назначили российские войска – обещает агентству РИА Новости, что российские военные усилят противовоздушную оборону Запорожской АЭС. Украинский политолог Мария Золкина объясняет в интервью Настоящему Времени, что ядерный шантаж, наряду с “референдумами” на оккупированных территориях, следует воспринимать как инструмент, с помощью которого Россия пытается втянуть Украину в переговоры о перемирии. Переговоры необходимы Москве для дипломатической фиксации линии фронта, изменить которую в свою пользу она уже не в состоянии, а почему Киев на такие переговоры не пойдет, здесь очень доходчиво (хоть и длинно) объясняет Михаил Подоляк.

Кровавый гиньоль

Глава фракции ЛДПР в российской Госдуме Леонид Слуцкий съездил в Еленовку, чтобы – в компании “объективных международных экспертов” – осмотреть барак в местной колонии, взрыв в котором унес жизни 50 украинских военнопленных. Среди “экспертов” был американский актер Стивен Сигал и представители КНДР и Никарагуа. От КНДР на оккупированном Донбассе ждут не только “объективных экспертов”, но и рабочую силу: глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин сказал, что помогать на “грандиозной стройке”, которая вскоре должна развернуться в регионе, будут северокорейские строители. “Важные истории” выяснили, какие компании получат подряды на восстановление Мариуполя – большинство из них связаны с российскими силовиками и чиновниками.

У властей так называемой “ЛНР” планы скромнее: как признался Пасечник, Попасную, где до войны жили 19 тысяч человек, восстанавливать просто не будут. Располагавшиеся на территории “ЛНР” лагеря, в которых удерживали и избивали российских отказников, закрылись (возможно, временно) – вот подробный рассказ о том, как они работали. Большую часть отказников просто вернули на фронт, но не на передовую, а на вторую линию.

Третья линия из военнослужащих запаса, похоже, создается в Белгородской области – туда свезли запасников из Петербурга и Ленобласти (тех, кто отказывался, “скрутили и отобрали документы”). Пока им говорят, что это “сборы” и что они будут чинить российскую военную технику, а что будет на самом деле, еще увидим.

В Перми узбекской диаспоре устами ее главы предложили создать батальон для участия в войне с Украиной. Потому что, мол, “надо оправдать тот хлеб”, который пермские узбеки “кушают”.

Не для всех живущих в России украинцев война стала трагедией – вот беседы с теми, кто верит российскому телевизору, и с теми, кто не знает, как жить после начала этой войны.

Международное эхо войны

В интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть россиянам въезд в Европу: "О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут. Тогда они скажут: мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее". Предложение Зеленского в части туристических виз поддержали президент Эстонии (потому что поездки в Европу – “не право, а привилегия”) и премьер Финляндии. В Еврокомиссии уточнили, что полное прекращение выдачи россиянам шенгенских виз попросту невозможно, но негодующие русские европейцы весь день обижались на Зеленского в соцсетях.

На этом фоне выяснилось, что россиян не пускают в Венсенский замок под Парижем, потому что формально это военный объект – там находятся архивы Минобороны Франции. Это вызвало новую волну возмущения среди желающих полюбоваться на тюрьму, в которой держали маркиза де Сада, и в итоге ограничение сняли.

Литва собирается лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко – за участие в шоу Татьяны Навки “Лебединое озеро” в Сочи. Дробязко и ее партнер и муж Повилас Ванагас живут в России. До завершения спортивной карьеры они выступали за Литву.

Российские власти заморозили продажу активов итальянской компании Enel и финской компании Fortum – обе работают в сфере энергетики и, в соответствии с недавним указом Путина, могут продавать свои активы только с его разрешения.

Российская компания "Транснефть" заявила, что Украина остановила транзит нефти из России по южной ветке нефтепровода “Дружба” в Венгрию, Чехию и Словакию. В "Транснефти" это объяснили тем, что они не могут оплатить транзит из-за седьмого пакета санкций ЕС, а украинская компания оказывает услуги только на условиях стопроцентной предоплаты. Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL уже выразила готовность оплатить транзит.

Глава Калининградской области заявил, что лимит на железнодорожную перевозку попавших под санкции товаров через Литву уже исчерпан, хотя квоты были рассчитаны исходя из перевозок за последние три года.

Морской экспорт украинского зерна продолжается: из порта Черноморск под Одессой вышли еще два сухогруза – один с кукурузой для Северной Кореи, а другой – с подсолнечным жмыхом для Турции.

Президент США подписал документы, ратифицирующие со стороны Вашингтона вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Беларусь два года спустя

Во вторую годовщину начала белорусских протестов США ввели визовые санкции против ста белорусских чиновников, силовиков и пропагандистов, а Россия этапировала в Беларусь активистку Яну Пинчук – там ей могут дать до 19 лет колонии за модерацию “экстремистских” телеграм-каналов. По данным белорусских силовиков, более 79% белорусов, находящихся в розыске за протестную деятельность, выехали за границу.

К годовщине протестов – большое интервью Светланы Тихановской, рассказы белорусских силовиков, уволившихся из органов в связи с протестами, и разговоры с двумя активистами, один из которых остался, а второй – уехал.

В России все тихо

Но российские собаки и кошки скоро лишатся некоторых кормов, потому что компания Purina прекращает их продавать.

В порядке войны с антивоенщиной:

Жительницу Екатеринбурга, выкрикнувшую “Нет войне!” на митинге “Единой России”, оштрафовали на 45 тысяч рублей за “дискредитацию армии”.

Директора петербургского ПЕН-клуба и градозащитницу Наталию Сивохину оштрафовали по той же статье на 30 тысяч рублей – за посты в соцсетях.

Басманный суд в Москве закрыл заседание о продлении ареста политику Владимиру Кара-Мурзе из-за “тайны частной жизни” (которая у него СИЗО особенно богата и разнообразна). Арест продлили до 12 октября. Кара-Мурза был арестован в апреле по обвинению в распространении “фейков” о российской армии.

В Москве в порядке борьбы с независимыми муниципальными депутатами с выборов сняли Владимира Залищака – за то, что он “призывал к экстремистской деятельности” посредством публикации в соцсетях символики “Умного голосования” Навального. Административный протокол по той же статье о демонстрации экстремистской символики составили на журналиста и муниципального депутата Илью Азара, хотя он уехал за границу и баллотироваться никуда не собирается. Самостоятельно выдвинувших свои кандидатуры на муниципальных выборах увольняют с работы – вот две истории.

В Москве по обвинению в мошенничестве в крупном размере арестованы трое администраторов телеграм-канала “Проект „Сканер““ и задержаны администраторы нескольких других крупных телеграм-каналов. Детали обвинения достоверно не известны, но якобы речь идет о вымогательстве денег у “Ростеха”. В последние месяцы журналистов региональных СМИ нередко обвиняют именно в вымогательстве.

Семь ссылок

Вторая мировая война. Рассказ о том, как поляки пытаются примириться с фактом участия некоторых из них в холокосте и почему их власти замалчивают неудобные факты. Или два отрывка из книги японского врача Такаси Нагаи “Колокол Нагасаки” о первых страшных днях после бомбардировки: первый, второй.

Рассказ о том, как поляки пытаются примириться с фактом участия некоторых из них в холокосте и почему их власти замалчивают неудобные факты. Или два отрывка из книги японского врача Такаси Нагаи “Колокол Нагасаки” о первых страшных днях после бомбардировки: первый, второй. Китай. Фрагмент из исследования Фэнгана Яна “Религия в Китае: выживание и возрождение при коммунистическом режиме” (Academic Studies Press) – о борьбе коммунистических властей с конфуцианством. Или большое интервью с кембриджским историком и антропологом Аланом Макфарлейном: начинает он с воспоминаний о социологе Эрнсте Геллнере, но потом много рассуждает об особенностях китайской цивилизации.

Фрагмент из исследования Фэнгана Яна “Религия в Китае: выживание и возрождение при коммунистическом режиме” (Academic Studies Press) – о борьбе коммунистических властей с конфуцианством. Или большое интервью с кембриджским историком и антропологом Аланом Макфарлейном: начинает он с воспоминаний о социологе Эрнсте Геллнере, но потом много рассуждает об особенностях китайской цивилизации. Экономика. Рассказ историка Александра Иванова о начале промышленной революции, свершениях механика Джеймса Уатта и бизнесменах, которые в него поверили. Или беседа с цифровым маркетологом Сергеем Манвеловым о криптоинструментах, скам-проектах, перспективах NFT и альтернативной экономике.

Искренне Ваши,

Семь Сорок