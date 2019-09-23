Там недотыкомка по плиткам уходит плавно в мир иной

Доброе утро!

Сегодня в Нью-Йорке открывается саммит ООН по климату, и премьер Ирландии Лео Варадкар приедет туда со святой водой, которую ему вручил ирландский священник (предположительно, для окропления ею премьера Великобритании Бориса Джонсона). А с чем приедет в Нью-Йорк президент Украины, читайте ниже:

В Иркутске задержали, помурыжили и отпустили четверых сторонников якутского шамана Габышева. Человек в штатском сказал им, что “это еще не всё”.

В Петербурге расследуется дело о появлении портретов Путина и Медведева на Смоленском кладбище

В Архангельске митинг против строительства полигона для московского мусора собрал две тысячи человек.

В США снова заговорили об импичменте президенту: Трамп якобы просил Зеленского возобновить расследование в отношении Джо Байдена, который, вероятно, составит Трампу конкуренцию на выборах в 2020 году.

У шамана три руки

В Иркутске задержали четверых сторонников шамана Александра Габышева, в том числе “правое крыло” шамана Евгения “Ворона” Ростокина. Поводом послужила жалоба соседей на драку (которой, как они утверждают, не было). Их привезли в полицию для дачи объяснений, и присутствовавший там человек в штатском сказал, что “это еще не всё”, сообщает координатор “Правозащиты Открытки” Алексей Прянишников.

Сам Габышев сидит в Якутске под подпиской о невыезде по уголовному дело об экстремизме (до четырех лет) – поход шамана на Москву следственные органы восприняли как "публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента Российской Федерации В. В. Путина".

Могилы Путина и Медведева

19 сентября на крестах Смоленского лютеранского кладбища появились портреты Путина, Медведева, Пескова, Собянина, Беглова, Шойгу и других официальных лиц. Через два дня полиция задержала трех активистов “Агитроссии”, возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронений группой лиц по предварительному сговору (до пяти лет). Двоих отпустили в статусе свидетелей, один остается в изоляторе в качестве подозреваемого, суд будет избирать меру пресечения. Все трое говорят, что не имеют отношение к акции, ссылаясь на алиби и биллинги звонков.

(Теле)покаяния

Священнику прихода в честь Казанской иконы Божией Матери в самарском поселке Мехзавод протоирею Дионисию Кузнецу пришлось писать объяснительную своему митрополиту о том, почему он подписал открытое письмо в поддержку обвиняемых по “московскому делу” без благословения. Кузнец объяснил: “Для того чтобы поступать по совести, не нужно спрашивать разрешения”. Еще один митрополит высказался по телевизору обтекаемо: такие, мол, выступления показывают, что в России не все благополучно в судебной сфере.

То ли дело в Чечне – там “колдунов” заставляют каяться прямо по телевизору.

Без потустороннего

В России прошел Единый день экопротеста. Согласованные пикеты и митинги были заявлены более чем в 20 городах. Более 10 акций прошли в Архангельской области – митинг в Архангельске против строительства полигона для московского мусора на станции Шиес собрал две тысячи человек, троих активистов задержали и составили протоколы за весенние акции. Разговоры с участниками – здесь. В Северодвинске, где в августе взорвалось что-то с ядерным реактором, акция тоже получилась злая.

В Пскове сотый день продолжаются пикеты за освобождение местных активистов Лии и Артема Милушкиных – им предъявлено обвинение в сбыте наркотиков в крупном размере, дело строится на показаниях наркозависимого полицейского агента.

В разных городах Казахстана в субботу задержали около 50 человек – участников акций протеста и случайных прохожих. Еще около 30 человек были задержаны накануне. Акции протеста против роста китайского влияния и за общую либерализацию были созваны живущим за границей лидером движения “Демократический выбор Казахстана” Мухтаром Аблязовым (в Казахстане движение объявлено экстремистским).

Война и мир

В Петербурге задержали троих участников Марша мира. Всего их было около 30 человек, они требовали прекратить милитаризацию России и вернуть Украине и Грузии аннексированные территории.

Министра обороны России Сергея Шойгу наверняка возмутили бы такие требования: он убежден, что перед Западом стоит "задача разрушения и порабощения" России, а отпор может дать только армия.

80 лет назад вермахт торжественно передал Красной армии контроль над Брестом – бывшим польским городом, взятом нацистами после нападения на Польшу, но входившим в зону советского влияния в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа. МИД России отметило годовщину заявлением о том, что подписание этого пакта “помогло спасти сотни тысяч жизней”.

А в Росгвардии на выходных случились сразу два самоубийства, причем одно из них было самосожжением.

Особенности американской внешней политики

Саудовская Аравия, считающая доказанным, что за нападением на ее нефтяные объекты стоит Иран, все же решила не начинать войну, но США отправляют своих военных в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Впрочем, американскую общественность больше волнует разговор президента Трампа с президентом Украины, в ходе которого, как утверждает The Wall Street Journal, Трамп требовал от Зеленского расследовать обвинения в адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена и в ходе разговора возвращался к этой теме "около восьми раз". Байден – наиболее вероятный соперник Трампа на выборах, соответственно, получается, что Трамп использовал служебное положение в целях собственного переизбрания и, возможно, в ущерб интересам США. Глава комитета по разведке Палаты представителей уже заговорил о возможном импичменте (ну, он демократ).

Шесть ссылок

Книжки. Отличный материал, в котором арестованные этим летом москвичи рассказывают, что они читали в спецприемнике (спойлер: лидирует толстая книжка Юрия Слёзкина “Дом правительства”). Или большой текст Виктории Барановой о розе во французской литературе – история мотива на протяжении почти тысячи лет, от Таинственной Розы Средневековья до Розы из “Маленького принца” Сент-Экзюпери и поэзии Ива Бонфуа.

Отличный материал, в котором арестованные этим летом москвичи рассказывают, что они читали в спецприемнике (спойлер: лидирует толстая книжка Юрия Слёзкина “Дом правительства”). Или большой текст Виктории Барановой о розе во французской литературе – история мотива на протяжении почти тысячи лет, от Таинственной Розы Средневековья до Розы из “Маленького принца” Сент-Экзюпери и поэзии Ива Бонфуа. Жизнеописания. Рассказ о судьбе Виткация – Станислава Игнация Виткевича, которого можно, вместе с Бруно Шульцем и Витольдом Гомбровичем, причислить к главным польским литераторам межвоенного периода. Или отрывок из парной биографии Томаса Рикса “Черчилль и Оруэлл: Битва за свободу” (изд-во “Альпина нон-фикшн”).

Рассказ о судьбе Виткация – Станислава Игнация Виткевича, которого можно, вместе с Бруно Шульцем и Витольдом Гомбровичем, причислить к главным польским литераторам межвоенного периода. Или отрывок из парной биографии Томаса Рикса “Черчилль и Оруэлл: Битва за свободу” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). История. Материал к столетию крупнейшего антибольшевистского восстания в Украине, поднятого Никифором Григорьевым. Или фоторепортаж из VIP-бункера, в котором руководство Латвийской ССР (во главе с Борисом Пуго) собиралось пережидать ядерную войну.

Искренне Ваши,

Семь Сорок