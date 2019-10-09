Не ждите писем

Доброе утро!
У россиян появился хороший повод с нетерпением дожидаться нового года – с 1 января туалеты на железнодорожных вокзалах в крупных городах станут бесплатными. Прочие новости – из разряда “не ждали”:
- В Госдуму внесли законопроект о блокировке "запрещенной информации" в личной переписке россиян.
- Прокурор Москвы требует с “организаторов” летних акций протеста 5 млн рублей, главное управление МВД по Москве – 18 млн.
- Мосгорсуд отменил приговор одному из осужденных по делу “Нового величия” и отпустил его под подписку о невыезде.
- Нобелевскую премию по физике получили астрономы.
Крепчал
Сенатор Клишас и соавторы внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail-сервисов, распространяющих запрещенную в России информацию. Вот здесь разобраны некоторые сомнения в конституционности этого законопроекта и его реализуемости.
В Совете Федерации опять заседала комиссия по защите госсуверенитета под руководством Андрея Климова. Вот максимально краткая версия его речи. И вывод: “Надо придумать новые существенные штрафы для западных корпораций, которые помогают вмешиваться в наши выборы”.
В избиении полицией посетителей музыкального фестиваля Hip-Hop Mayday в Лужниках 1 мая полиция Москвы нарушения закона не обнаружила.
Отголоски выборов
- В администрации президента, по данным “Ведомостей”, провели разбор полетов в связи с выборами в Мосгордуму и указали московским властям, что те не смогли “мобилизовать пенсионеров”, не выдвинули “лояльных деятелей культуры” и произвели слишком жесткую “зачистку оппозиционеров”.
- Что не помешало прокурору Москвы подать иск к “организаторам” летних протестов на 5 млн рублей, а главному управлению МВД по Москве – на 18.
- Протесты против назначения мэром Элисты бывшего главы так называемой “ДНР” тоже в каком-то смысле последствие выборов. Это одно из первых кадровых решений экс-чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, избранного главой Калмыкии в сентябре (за него проголосовали 82,5% избирателей). Вот интересный репортаж из Элисты.
Будни Мосгорсуда
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела “Нового величия” Павлу Ребровскому. Уголовное дело против него отправили на новое рассмотрение, а его самого освободили в зале суда под подписку о невыезде. Ранее Ребровский пошел на сделку со следствием, признал свою вину в создании экстремистского сообщества и получил 2,5 года колонии и "принудительные меры медицинского характера амбулаторного типа". Позже он отказался от своих показаний при рассмотрении в суде основного дела и заявил, что дал их под давлением следователя, который угрожал ему статьей о терроризме.
В связи с основным делом “Нового величия” в прессе появилось интересное видео, снятое засекреченным свидетелем, – о том, как участники “экстремистского сообщества” съездили пострелять куда-то, где обычно тренируются охотники. Видео свидетельствует, что все разговоры о революции, коктейлях Молотова, фальшивых удостоверениях МВД и пр. ведет сам автор видео, которого участники процесса считают провокатором спецслужб.
Мосгорсуд отменил возврат дела “Седьмой студии” в прокуратуру и вернул его обратно в суд, который в новом составе будет рассматривать сего снова. Обвиняемые остаются на свободе.
Тюремная жизнь
Новым главой ФСИН России назначен Александр Калашников, ранее возглавлявший региональные управления ФСБ в республике Коми и Красноярском крае.
В общественные наблюдательные комиссии Москвы и Петербурга не переназначили правозащитников, критиковавших ФСИН. В Петербурге, в частности в новый состав комиссии не вошли правозащитницы Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская, известные своей активной работой по защите прав заключенных. Вот их комментарии.
Вокруг света
- Компания Georgian Airways подаст в Европейский суд иск к России на $25 млн в связи с запретом полетов между Россией и Грузией.
- Власти Эквадора во главе с Лениным Морено покинули столицу страны из-за протестов против повышения цен на топливо.
- Госдепартамент США запретил послу США в ЕС давать показанию Конгрессу в ходе расследования возможного давления Трампа на Украину.
- В разных городах мира началась новая волна экопротестов. Чего они добиваются, рассказано тут.
Нобелевское
Нобелевская премия по физике присуждена за открытие экзопланет и космологические исследования. Ее получили канадско-американский космолог, профессор Принстона Джеймс Пиблз, а также швейцарские астрономы Мишель Майор и Дидье Кело. Именно Майор и Кело в 1995 году принципиально новым способом – при помощи вычислений – открыли 51 Пегаса b, первую экзопланету, вращающуюся вокруг похожей на Солнце звезды 51 Пегаса. Вот здесь понятно объясняется, что связывает космологию с изучением экзопланет.
Сегодня объявят лауреатов по химии.
Шесть ссылок
- Литературные нравы. Французский писатель Джонатан Литтел рассказал, что русский перевод его романа “Благоволительницы” на 20 страниц сократили при редактуре, не согласовав эти сокращения с ним самим. В переиздании купюры были восстановлены. Вот здесь примеры “сокращающей редактуры” и позиция издательства Ad Marginem, а вот давнее обсуждение романа с участием редактора, издателя и видных российских интеллектуалов.
- Биографии. Константин Львов рассказывает о жизнеописании Дьёрдя Лукача “Прожитые мысли”, которое вышло в изд-ве “Владимир Даль”. Или вот отрывок из книги Николаса Рейнольда “Писатель, моряк, солдат, шпион. Тайная жизнь Эрнеста Хемингуэя, 1935–1961 гг.” (изд-во “Альпина нон-фикшн”).
- “Просветитель”. Конспект лекции историка Юрия Слезкина о книге “Дом правительства. Сага о русской революции” – перед вручением премии “Просветитель” авторы из лонг-листа публично разговаривают с читателями в “Пионере”.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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