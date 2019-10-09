Не ждите писем

Доброе утро!

У россиян появился хороший повод с нетерпением дожидаться нового года – с 1 января туалеты на железнодорожных вокзалах в крупных городах станут бесплатными. Прочие новости – из разряда “не ждали”:

В Госдуму внесли законопроект о блокировке "запрещенной информации" в личной переписке россиян.

Прокурор Москвы требует с “организаторов” летних акций протеста 5 млн рублей, главное управление МВД по Москве – 18 млн.

Мосгорсуд отменил приговор одному из осужденных по делу “Нового величия” и отпустил его под подписку о невыезде.

Нобелевскую премию по физике получили астрономы.

Крепчал

Сенатор Клишас и соавторы внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail-сервисов, распространяющих запрещенную в России информацию. Вот здесь разобраны некоторые сомнения в конституционности этого законопроекта и его реализуемости.

В Совете Федерации опять заседала комиссия по защите госсуверенитета под руководством Андрея Климова. Вот максимально краткая версия его речи. И вывод: “Надо придумать новые существенные штрафы для западных корпораций, которые помогают вмешиваться в наши выборы”.

В избиении полицией посетителей музыкального фестиваля Hip-Hop Mayday в Лужниках 1 мая полиция Москвы нарушения закона не обнаружила.

Отголоски выборов

В администрации президента, по данным “Ведомостей”, провели разбор полетов в связи с выборами в Мосгордуму и указали московским властям, что те не смогли “мобилизовать пенсионеров”, не выдвинули “лояльных деятелей культуры” и произвели слишком жесткую “зачистку оппозиционеров”.

Что не помешало прокурору Москвы подать иск к “организаторам” летних протестов на 5 млн рублей, а главному управлению МВД по Москве – на 18.

Протесты против назначения мэром Элисты бывшего главы так называемой “ДНР” тоже в каком-то смысле последствие выборов. Это одно из первых кадровых решений экс-чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, избранного главой Калмыкии в сентябре (за него проголосовали 82,5% избирателей). Вот интересный репортаж из Элисты.

Будни Мосгорсуда

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела “Нового величия” Павлу Ребровскому. Уголовное дело против него отправили на новое рассмотрение, а его самого освободили в зале суда под подписку о невыезде. Ранее Ребровский пошел на сделку со следствием, признал свою вину в создании экстремистского сообщества и получил 2,5 года колонии и "принудительные меры медицинского характера амбулаторного типа". Позже он отказался от своих показаний при рассмотрении в суде основного дела и заявил, что дал их под давлением следователя, который угрожал ему статьей о терроризме.

В связи с основным делом “Нового величия” в прессе появилось интересное видео, снятое засекреченным свидетелем, – о том, как участники “экстремистского сообщества” съездили пострелять куда-то, где обычно тренируются охотники. Видео свидетельствует, что все разговоры о революции, коктейлях Молотова, фальшивых удостоверениях МВД и пр. ведет сам автор видео, которого участники процесса считают провокатором спецслужб.

Мосгорсуд отменил возврат дела “Седьмой студии” в прокуратуру и вернул его обратно в суд, который в новом составе будет рассматривать сего снова. Обвиняемые остаются на свободе.

Тюремная жизнь

Новым главой ФСИН России назначен Александр Калашников, ранее возглавлявший региональные управления ФСБ в республике Коми и Красноярском крае.

В общественные наблюдательные комиссии Москвы и Петербурга не переназначили правозащитников, критиковавших ФСИН. В Петербурге, в частности в новый состав комиссии не вошли правозащитницы Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская, известные своей активной работой по защите прав заключенных. Вот их комментарии.

Вокруг света

Компания Georgian Airways подаст в Европейский суд иск к России на $25 млн в связи с запретом полетов между Россией и Грузией.

Власти Эквадора во главе с Лениным Морено покинули столицу страны из-за протестов против повышения цен на топливо.

Госдепартамент США запретил послу США в ЕС давать показанию Конгрессу в ходе расследования возможного давления Трампа на Украину.

В разных городах мира началась новая волна экопротестов. Чего они добиваются, рассказано тут.

Нобелевское

Нобелевская премия по физике присуждена за открытие экзопланет и космологические исследования. Ее получили канадско-американский космолог, профессор Принстона Джеймс Пиблз, а также швейцарские астрономы Мишель Майор и Дидье Кело. Именно Майор и Кело в 1995 году принципиально новым способом – при помощи вычислений – открыли 51 Пегаса b, первую экзопланету, вращающуюся вокруг похожей на Солнце звезды 51 Пегаса. Вот здесь понятно объясняется, что связывает космологию с изучением экзопланет.

Сегодня объявят лауреатов по химии.

Шесть ссылок

Литературные нравы. Французский писатель Джонатан Литтел рассказал, что русский перевод его романа “Благоволительницы” на 20 страниц сократили при редактуре, не согласовав эти сокращения с ним самим. В переиздании купюры были восстановлены. Вот здесь примеры “сокращающей редактуры” и позиция издательства Ad Marginem, а вот давнее обсуждение романа с участием редактора, издателя и видных российских интеллектуалов.

Французский писатель Джонатан Литтел рассказал, что русский перевод его романа “Благоволительницы” на 20 страниц сократили при редактуре, не согласовав эти сокращения с ним самим. В переиздании купюры были восстановлены. Вот здесь примеры “сокращающей редактуры” и позиция издательства Ad Marginem, а вот давнее обсуждение романа с участием редактора, издателя и видных российских интеллектуалов. Биографии. Константин Львов рассказывает о жизнеописании Дьёрдя Лукача “Прожитые мысли”, которое вышло в изд-ве “Владимир Даль”. Или вот отрывок из книги Николаса Рейнольда “Писатель, моряк, солдат, шпион. Тайная жизнь Эрнеста Хемингуэя, 1935–1961 гг.” (изд-во “Альпина нон-фикшн”).

Константин Львов рассказывает о жизнеописании Дьёрдя Лукача “Прожитые мысли”, которое вышло в изд-ве “Владимир Даль”. Или вот отрывок из книги Николаса Рейнольда “Писатель, моряк, солдат, шпион. Тайная жизнь Эрнеста Хемингуэя, 1935–1961 гг.” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). “Просветитель”. Конспект лекции историка Юрия Слезкина о книге “Дом правительства. Сага о русской революции” – перед вручением премии “Просветитель” авторы из лонг-листа публично разговаривают с читателями в “Пионере”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок