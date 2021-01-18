Бояться не время

Доброе утро!
В США готовятся к инаугурации Джо Байдена: все 50 штатов и округ Колумбия находятся в состоянии повышенной готовности, производятся задержания странных хорошо вооруженных личностей. Но в России ньюсмейкер один:
- Алексея Навального задержали на паспортном контроле в Шереметьево. Самолет должен был сесть во Внуково, но его перенаправили.
- Сегодня в России должна начаться массовая вакцинация от коронавируса (до этого она была “масштабной”).
- В рейтинге безопасных стран Беларусь опустилась с 16-го места на 114-е.
- Новым лидером немецкой партии ХДС избран Армин Лашет. После выборов он может стать федеральным канцлером Германии.
“Водочки нам принеси. Мы домой летим”
Днем в воскресенье Алексей Навальный с женой, пресс-секретарем и адвокатом благополучно сели в Берлине на самолет, который, как выразился командир корабля, летел “в сторону аэропорта Внуково”. Навальных, находившихся в Германии под охраной, доставили прямо к трапу, половину пассажиров рейса составляли журналисты. Усевшись в кресла, Навальные записали видео с цитатой из “Брата–2”, и больше ничего выдающегося в Берлине не случилось.
Зато чрезвычайно интересные вещи творились в этом время в России. Сторонников Навального из других городов начали задерживать за сутки до его прилета: людей снимали с поездов, увозили из аэропорта, у одного даже забрали машину. С утра во Внуково съехались все автозаки Москвы, в какой-то момент в здание аэровокзала перестали пускать людей без авиабилетов, потом туда стали прибывать организованные группы встречающих некую певицу Бузову (хотя она и не должна была прилетать во Внуково). Твиттер аэропорта в это время сообщал: “Мы достойно “встретили” самолеты из Германии в 1941-м, встретим все самолеты и в 2021-м”.
Одними из первых во Внуково задержали нескольких соратников Навального, в том числе Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова, и активиста Константина Котова, только что отсидевшего по “дадинской статье”. Ближе к вечеру начались брутальные задержания – всего в автозаках оказались около 60 человек, ночевать домой отпустили не всех. Задерживали и журналистов, в том числе фотографа “Коммерсанта”. По данным “Белого счетчика”, встречать Навального приехали около двух тысяч человек.
Самолет с Навальным и журналистами тем временем начал нарезать круги над Москвой и в конце концов сел в Шереметьево. Из-за внезапного закрытия Внуково было задержано несколько рейсов. В аэропорту Навальный дал короткий комментарий для журналистов, встав на фоне фотографии Кремля: сказал, что ничего не боится. Уже через несколько минут его задержали на паспортном контроле (вот видео), не допустив к нему адвоката, хотя она стояла рядом. Несколько часов о его местонахождении было ничего не известно, уже ночью соратники нашли его во втором отделении полиции в Химках, но и туда адвоката не пустили, сославшись на поздний час. ФСИН подтвердила на своем сайте, что это она задержала Навального.
Amnesty International объявила Навального узником совести. С призывом отпустить Алексея выступили глава Евросовета, страны Балтии, советник избранного президента США. Всем им Мария Захарова ответила, что это не их ума дело.
Здесь задержание Навального комментируют политик Дмитрий Гудков и политолог Федор Крашенинников – оба надеются, что на этот раз общество не останется равнодушным. Политолог Аббас Галлямов еще до задержания Навального объяснил, почему применить насилие к Алексею и его сторонникам Кремлю было выгоднее, чем просто не заметить его прилет. Политолог Дмитрий Орешкин анализирует, как Навальный стал единственным узнаваемым российским оппозиционером (всех остальных просто убрали), а журналист-расследователь Христо Грозев анонсирует продолжение публикаций об отравителях из ФСБ, обнаруженных в связи с покушением на Навального (говорит, что это будет бомба).
На самом деле Навальный не одинок: в марте из Якутска в Москву поедет на белом коне шаман Габышев. В интервью он говорит, что его могут убить, но добавляет, что бояться сейчас не время.
Хроники пандемии
По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 23 586. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 568 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 65 556 человек (+481 за сутки). Несмотря на все это, московские школьники сегодня возвращаются за парты, а в стране должна стартовать “массовая вакцинация” (пока, правда, не ясно, чем она отличается от уже идущей “масштабной”).
Европа продолжает отбывать свои карантины, больших послаблений в ближайшее время не предвидится.
Вокруг света
- В Беларуси суд дал четыре года колонии 22-летнему студенту, задержанному в июле во время протестов из-за отказа зарегистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Он признан виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии в отношении омоновцев (на самом деле он просто пытался помешать им избивать людей). В этой связи понятно, почему в рейтинге безопасных стран Беларусь внезапно переместилась с 16-го на 114-е место. Škoda и Nivea отказались от спонсорства Чемпионата мира по хоккею, если его все-таки решат провести в Беларуси.
- В Киеве сегодня начинается заочный суд на Жириновским и его младшим коллегой, и.о. губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым – их обвиняют в финансировании терроризма.
- Лидером немецкой партии Христианско-демократический Союз избран 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. После выборов он может стать новым федеральным канцлером. Лашет выступает против “демонизации” России – точнее, выступал в 2018 году, сейчас это сделать будет несколько труднее.
Знаменитые убийцы
- Продюсер Джона Леннона, автор концепции “стены звука” Фил Спектор умер в возрасте 81 года, отбывая тюремный срок за убийство.
- И вот занимательное интервью с бывшей российской активисткой Дженни Курпен, которая вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, отбывающего пожизненный срок за убийство шведской журналистки Ким Валль.
Семь ссылок
- История. Отрывок из книги Энтони Бивор “Арденнская операция: Последняя авантюра Гитлера” (изд-во “КоЛибри”) – о том, как оберштурмбаннфюрер Отто Скорцени пытался убить будущего президента США генерала Эйзенхауэра. Или разговор с историками Ильей Герасимовым и Сергеем Глебовым, авторами двухтомника “Новая имперская история Северной Евразии” (изд-во Ab Imperio).
- Мемориальное. К 130-летию со дня рождения Мандельштама – статья Павла Успенского о стихотворении “Я скажу тебе с последней прямотой” и рассказ Глеба Морева о сталинской резолюции на письме Бухарина (“Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие...”) и ее последствиях. Памяти демографа Анатолия Вишневского, скончавшегося на днях от последствий коронавируса, – записанный в 2010 году разговор с ним – не о демографии, а о книге “Перехваченные письма”, в котором рассказывается о семье Николая Татищева, близкого друга Бориса Поплавского.
- Эволюция. Отрывок из книги Рэндольф Нэсси “Хорошие плохие чувства: Почему эволюция допускает тревожность, депрессию и другие психические расстройства” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Или фрагмент из сочинения орнитолога Ричарда Прама “Эволюция красоты. Как дарвиновская теория полового отбора объясняет животный мир – и нас самих” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”).
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Искренне Ваши,
Семь Сорок
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