Бояться не время

Доброе утро!

В США готовятся к инаугурации Джо Байдена: все 50 штатов и округ Колумбия находятся в состоянии повышенной готовности, производятся задержания странных хорошо вооруженных личностей. Но в России ньюсмейкер один:

Алексея Навального задержали на паспортном контроле в Шереметьево. Самолет должен был сесть во Внуково, но его перенаправили.

Сегодня в России должна начаться массовая вакцинация от коронавируса (до этого она была “масштабной”).

В рейтинге безопасных стран Беларусь опустилась с 16-го места на 114-е.

Новым лидером немецкой партии ХДС избран Армин Лашет. После выборов он может стать федеральным канцлером Германии.

“Водочки нам принеси. Мы домой летим”

Днем в воскресенье Алексей Навальный с женой, пресс-секретарем и адвокатом благополучно сели в Берлине на самолет, который, как выразился командир корабля, летел “в сторону аэропорта Внуково”. Навальных, находившихся в Германии под охраной, доставили прямо к трапу, половину пассажиров рейса составляли журналисты. Усевшись в кресла, Навальные записали видео с цитатой из “Брата–2”, и больше ничего выдающегося в Берлине не случилось.

Зато чрезвычайно интересные вещи творились в этом время в России. Сторонников Навального из других городов начали задерживать за сутки до его прилета: людей снимали с поездов, увозили из аэропорта, у одного даже забрали машину. С утра во Внуково съехались все автозаки Москвы, в какой-то момент в здание аэровокзала перестали пускать людей без авиабилетов, потом туда стали прибывать организованные группы встречающих некую певицу Бузову (хотя она и не должна была прилетать во Внуково). Твиттер аэропорта в это время сообщал: “Мы достойно “встретили” самолеты из Германии в 1941-м, встретим все самолеты и в 2021-м”.

Одними из первых во Внуково задержали нескольких соратников Навального, в том числе Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова, и активиста Константина Котова, только что отсидевшего по “дадинской статье”. Ближе к вечеру начались брутальные задержания – всего в автозаках оказались около 60 человек, ночевать домой отпустили не всех. Задерживали и журналистов, в том числе фотографа “Коммерсанта”. По данным “Белого счетчика”, встречать Навального приехали около двух тысяч человек.

Самолет с Навальным и журналистами тем временем начал нарезать круги над Москвой и в конце концов сел в Шереметьево. Из-за внезапного закрытия Внуково было задержано несколько рейсов. В аэропорту Навальный дал короткий комментарий для журналистов, встав на фоне фотографии Кремля: сказал, что ничего не боится. Уже через несколько минут его задержали на паспортном контроле (вот видео), не допустив к нему адвоката, хотя она стояла рядом. Несколько часов о его местонахождении было ничего не известно, уже ночью соратники нашли его во втором отделении полиции в Химках, но и туда адвоката не пустили, сославшись на поздний час. ФСИН подтвердила на своем сайте, что это она задержала Навального.

Amnesty International объявила Навального узником совести. С призывом отпустить Алексея выступили глава Евросовета, страны Балтии, советник избранного президента США. Всем им Мария Захарова ответила, что это не их ума дело.

Здесь задержание Навального комментируют политик Дмитрий Гудков и политолог Федор Крашенинников – оба надеются, что на этот раз общество не останется равнодушным. Политолог Аббас Галлямов еще до задержания Навального объяснил, почему применить насилие к Алексею и его сторонникам Кремлю было выгоднее, чем просто не заметить его прилет. Политолог Дмитрий Орешкин анализирует, как Навальный стал единственным узнаваемым российским оппозиционером (всех остальных просто убрали), а журналист-расследователь Христо Грозев анонсирует продолжение публикаций об отравителях из ФСБ, обнаруженных в связи с покушением на Навального (говорит, что это будет бомба).

На самом деле Навальный не одинок: в марте из Якутска в Москву поедет на белом коне шаман Габышев. В интервью он говорит, что его могут убить, но добавляет, что бояться сейчас не время.

Хроники пандемии

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 23 586. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 568 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 65 556 человек (+481 за сутки). Несмотря на все это, московские школьники сегодня возвращаются за парты, а в стране должна стартовать “массовая вакцинация” (пока, правда, не ясно, чем она отличается от уже идущей “масштабной”).

Европа продолжает отбывать свои карантины, больших послаблений в ближайшее время не предвидится.

Вокруг света

В Беларуси суд дал четыре года колонии 22-летнему студенту, задержанному в июле во время протестов из-за отказа зарегистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Он признан виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии в отношении омоновцев (на самом деле он просто пытался помешать им избивать людей). В этой связи понятно, почему в рейтинге безопасных стран Беларусь внезапно переместилась с 16-го на 114-е место. Škoda и Nivea отказались от спонсорства Чемпионата мира по хоккею, если его все-таки решат провести в Беларуси.

суд дал четыре года колонии 22-летнему студенту, задержанному в июле во время протестов из-за отказа зарегистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Он признан виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии в отношении омоновцев (на самом деле он просто пытался помешать им избивать людей). В этой связи понятно, почему в рейтинге безопасных стран Беларусь внезапно переместилась с 16-го на 114-е место. Škoda и Nivea отказались от спонсорства Чемпионата мира по хоккею, если его все-таки решат провести в Беларуси. В Киеве сегодня начинается заочный суд на Жириновским и его младшим коллегой, и.о. губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым – их обвиняют в финансировании терроризма.

сегодня начинается заочный суд на Жириновским и его младшим коллегой, и.о. губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым – их обвиняют в финансировании терроризма. Лидером немецкой партии Христианско-демократический Союз избран 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. После выборов он может стать новым федеральным канцлером. Лашет выступает против “демонизации” России – точнее, выступал в 2018 году, сейчас это сделать будет несколько труднее.

Знаменитые убийцы

Продюсер Джона Леннона, автор концепции “стены звука” Фил Спектор умер в возрасте 81 года, отбывая тюремный срок за убийство.

И вот занимательное интервью с бывшей российской активисткой Дженни Курпен, которая вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, отбывающего пожизненный срок за убийство шведской журналистки Ким Валль.

Семь ссылок

История. Отрывок из книги Энтони Бивор “Арденнская операция: Последняя авантюра Гитлера” (изд-во “КоЛибри”) – о том, как оберштурмбаннфюрер Отто Скорцени пытался убить будущего президента США генерала Эйзенхауэра. Или разговор с историками Ильей Герасимовым и Сергеем Глебовым, авторами двухтомника “Новая имперская история Северной Евразии” (изд-во Ab Imperio).

Отрывок из книги Энтони Бивор “Арденнская операция: Последняя авантюра Гитлера” (изд-во “КоЛибри”) – о том, как оберштурмбаннфюрер Отто Скорцени пытался убить будущего президента США генерала Эйзенхауэра. Или разговор с историками Ильей Герасимовым и Сергеем Глебовым, авторами двухтомника “Новая имперская история Северной Евразии” (изд-во Ab Imperio). Мемориальное. К 130-летию со дня рождения Мандельштама – статья Павла Успенского о стихотворении “Я скажу тебе с последней прямотой” и рассказ Глеба Морева о сталинской резолюции на письме Бухарина (“Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие...”) и ее последствиях. Памяти демографа Анатолия Вишневского, скончавшегося на днях от последствий коронавируса, – записанный в 2010 году разговор с ним – не о демографии, а о книге “Перехваченные письма”, в котором рассказывается о семье Николая Татищева, близкого друга Бориса Поплавского.

К 130-летию со дня рождения Мандельштама – статья Павла Успенского о стихотворении “Я скажу тебе с последней прямотой” и рассказ Глеба Морева о сталинской резолюции на письме Бухарина (“Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие...”) и ее последствиях. Памяти демографа Анатолия Вишневского, скончавшегося на днях от последствий коронавируса, – записанный в 2010 году разговор с ним – не о демографии, а о книге “Перехваченные письма”, в котором рассказывается о семье Николая Татищева, близкого друга Бориса Поплавского. Эволюция. Отрывок из книги Рэндольф Нэсси “Хорошие плохие чувства: Почему эволюция допускает тревожность, депрессию и другие психические расстройства” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Или фрагмент из сочинения орнитолога Ричарда Прама “Эволюция красоты. Как дарвиновская теория полового отбора объясняет животный мир – и нас самих” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”).

Отрывок из книги Рэндольф Нэсси “Хорошие плохие чувства: Почему эволюция допускает тревожность, депрессию и другие психические расстройства” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Или фрагмент из сочинения орнитолога Ричарда Прама “Эволюция красоты. Как дарвиновская теория полового отбора объясняет животный мир – и нас самих” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок