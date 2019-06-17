Забор на миллион

Доброе утро!

Суд в Израиле оштрафовал на 15 тысяч долларов жену Биньямина Нетаньяху Сару за нецелевое расходование государственных средств (на рестораны) – она признала вину и заключила сделку со следствием. Впрочем, на ней, как и на ее муже, еще висят другие дела. Главные новости такие:

В Москве прошел разрешенный сразу после освобождения Ивана Голунова митинг “За справедливость для всех” – собрались около 600 человек, некоторые не знали, кто такой Голунов.

Власти Гонконга отказались от идеи принять закон об экстрадиции. Глава Гонконга извинилась перед протестующими, которые теперь требуют ее отставки.

Аргентина и Уругвай остались без электричества.

На бога надейся, а сам не плошай

В Соборе Парижской богоматери прошла первая после пожара месса. Все, включая священников, были в касках, потому что сохраняется угроза обрушения сводов.

Дело Голунова, продолжение

В Москве прошел согласованный (с нарушениями правил) митинг “За справедливость для всех” – власти разрешили его сразу после освобождения Ивана Голунова и тогда же отказали в согласовании организаторам акции 12 июня. На проспекте Сахарова собрались около 600 человек, некоторые не знали, кто такой Голунов.

Сам Голунов дал показания следствию МВД в качестве свидетеля по делу, в рамках которого с него ранее сняли обвинения. Вот большое интервью с ним (текст, не видео).

Еще российское

Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Московскую городскую думу из-за “грязи и лжи” в свой адрес. Не выдвигаться в округе, от которого решила избраться юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, Федермессер призывал Алексей Навальный. Он назвал решение Федермессер правильным. Но все без толку: как только Ферермессер объявила, что в Мосгордуму не идет, о решении избраться от этого же округа объявили бывший футболист и действующий актер (ну и бывший глава московского “Яблока”, который там был изначально).

В Дагестане суд продлил на 48 часов срок задержания редактору издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Его подозревают в поддержке терроризма. Он объяснил в суде, что показания на него были получены под пытками.

В Пензенской области похоронили погибшего в массовой драке. По делу задержаны в общей сложности 15 человек. В МВД причиной драки называют бытовой конфликт, но у пензенского губернатора на этот счет особое мнение: “У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они [хотят] не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда”, – сказал Иван Белозерцев.

Пошли на попятную

Екатеринбургская епархия отказалась от идеи построить церковь св. Екатерины в сквере у драмтеатра. Но ущерб от повреждения горожанами забора, который поставили вокруг места строительства в сквере, ООО "Храм Святой Екатерины" оценил в 923 205 рублей 20 копеек. "Виноватыми, кажется, вообще будут школьники, студенты и учителя астрономии", – написал в фейсбуке адвокат Дмитрий Палтусов.

Конституционный суд Молдовы отменил собственные решения о роспуске парламента, отстранении президента и назначении на его место Павла Филипа. В страну начинают возвращаться уехавшие после прихода к власти Демократической партии, подконтрольной олигарху Владу Плахотнюку. Сам Плахотнюк, напротив, уехал из Молдовы.

Власти Гонконга официально остановили процедуру принятия законопроекта, позволявшего экстрадировать жителей города в материковый Китай – после массовых протестов, в которых принимало участие до миллиона человек. Но протесты продолжаются – теперь с требованием отставки главы администрации этой территории Керри Лэм. Она извинились перед народом.

В Америках

В Южной Америке случился энергетический коллапс: без света остались вся Аргентина, Уругвай и некоторые районы Бразилии, Парагвая и Чили. Причина пока неясна.

Президент США продолжает активно вещать в твиттере: газету The New York Times, опубликовавшую материал об атаках американских спецслужб на российские энергосети, Трапм обвинил в измене, а мэра Лондона лейбориста Садика Хана назвал “позором нации”.

Шесть ссылок

In memoriam. В субботу умер режиссер Франко Дзеффирелли – вот разговор с ним, состоявшийся в Москве в 2007 году, когда он привозил постановку “Паяцев” Леонкавалло. Чуть больше года назад не стало Киры Муратовой – здесь очень интересные воспоминания Юлии Беломлинской (она работала с Муратовой на “Перемене участи” и “Астеническом синдроме”).

История. Рассказ о трагической судьбе советских меннонитов: расстрелы, лагеря, ссылки. Или разговор с британской славистской Катрионой Келли о мифологизации войны в советском кинематографе.

Научное. Отрывок из книги сомнолога Михаила Полуэктова “Загадки сна: от бессонницы до летаргии” (о “вещих” снах). Или беседа левого теоретика Ильи Будрайтскиса и куратора Станислава Шурипы о постправде.

Искренне Ваши,

Семь Сорок