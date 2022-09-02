Выпал из окна во время курения

Доброе утро!

В Петербурге прошли обыски у “Партии мертвых”. Активистов, проводящих антивоенные перформансы в том числе и на кладбищах, подозревают в оскорблении чувств верующих. Как говорят в партии, надежда только на смерть:

HRW в своем докладе назвала насильственный вывоз украинцев в Россию военным преступлением.

Миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС. Перед прибытием экспертов Энергодар подвергся интенсивному обстрелу.

Пригожин завербовал тысячу заключенных в двух колониях в Ростовской области.

Путин не придет на похороны Горбачева: ему устроили индивидуальное прощание с последним советским генсеком.

Арестованную в России активистку Яну Пинчук доставили в СИЗО в Витебске.

Токаев предложил провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года.

Запорожская АЭС

Миссия из 14 экспертов Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) доехала до Запорожской атомной станции. Маршрут, по которому группа должна была добраться до Энергодара из Запорожья, обстреливали из артиллерии, МИД Украины призывал российские власти прекратить огонь.

Утром в четверг Запорожская АЭС и Энергодар подверглись обстрелу, огонь вели в том числе с вертолетов: был поврежден жилой дом, глава оккупационной администрации сообщил о трех погибших. Ближе к полудню в Энергодаре на некоторое время пропали электричество и мобильная связь; оккупационные власти связали это с обстрелами со стороны украинской армии, тогда как украинская разведка обвинила в обстрелах Россию. Минобороны России и вовсе сообщило о высадке на ЗАЭС двух украинских “диверсионных групп”, которые якобы планировали захватить станцию. На самой станции из-за обстрелов сработала система аварийной защиты.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел АЭС и уехал на подконтрольную Украине территорию, оставив на месте миссию из пяти делегатов с оборудованием. Они, как ожидается, задержатся на станции до 3 сентября; Гросси говорил и об установлении постоянного присутствия МАГАТЭ на объекте. Отдельно глава МАГАТЭ отметил высокий профессионализм сотрудников АЭС. Какому давлению они подвергаются со стороны оккупационных властей, рассказано тут.

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от МАГАТЭ призыва демилитаризовать ЗАЭС, тогда как среди украинских и американских чиновников есть мнение, что в целях безопасности станцию следовало бы остановить, проведя контролируемое отключение ядерных реакторов. Бывший глава Госинспекции по ядерной энергетике Украины Григорий Плачков также ожидает от мирового сообщества введения санкций против “Росатома”, специалисты которого присутствуют на ЗАЭС.

Военные сводки

Как утверждает британская разведка, украинская армия продолжает наступательную операцию на юге страны. По открытым источникам картина наступления выглядит так; здесь свои прогнозы о дальнейшем ходе битвы за Херсон дает американский военный аналитик Роб Ли (спойлер: наступление будет медленным, но подойти вплотную к Днепру украинским военным вполне по силам). Украина продолжает наносить удары по местам базирования российской военной техники, определить которые можно в том числе и по селфи, которые россияне любят публиковать в соцсетях.

Украина продолжает просить союзников о дополнительных поставках военной техники, а Россия – рапортовать о ее уничтожении. Минобороны России утверждает, что уничтожило 44 американских установки HIMARS, невзирая на то, что Киев получил всего 16 таких систем.

По сообщению украинского генштаба, Россия “пытается создать благоприятные условия для возобновления наступления” на Донбассе, руководствуясь “приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября”. Что конкретно это значит, из сообщения не ясно. Ясно только, что мобилизационная кампания внутри России идет по нарастающей: Пригожин завербовал тысячу заключенных в двух колониях в Ростовской области, в Петербурге вербовщики пытаются попасть в шелтеры “Ночлежки”, чтобы предложить бездомным подписать контракт на военную службу.

На оккупированных территориях и в России

По данным источников “Медузы” в околокремлевских кругах, планы по проведению “референдумов” о присоединении к России на оккупированных территориях эволюционировали. Теперь речь идет о двухэтапной аннексии: сначала “референдумы” пройдут в Запорожской и Херсонской областях (точная дата по-прежнему не определена), а поздней осенью – в так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Пока Россия пытается открыть свои школы в Херсонской и Запорожской областях, но получается не очень – главным образом из-за нехватки учителей. Замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко объясняет, что детям на оккупированных территориях рекомендовано учиться в украинских школах в онлайн-формате.

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала 71-страничный доклад о “фильтрационных лагерях” и принудительном перемещении украинцев в Россию. Действия России, от которых, по данным правозащитников, пострадали в основном жители Мариуполя и Харьковской области, приравниваются в докладе к военным преступлениям.

Здесь защитники мариупольской “Азовстали”, которым посчастливилось освободиться из российского плена, вспоминают бои за город, сдачу в плен и допросы в так называемой “ДНР”, а тут о пребывании в украинском плену рассказывает российский военный (украинские врачи вылечили ему раненую ногу, после чего он попал под обмен).

В Украине российского танкиста приговорили к 8,5 годам за нарушение обычаев войны: его признали виновным в ограблении сельского жителя. Вот рассказ о жителе бурятского села Оймур Ринате Садыкове, который отправился на войну добровольцем после того, как там погиб его сын-контрактник: вернулся через два месяца, много пьет, рассказывает о бардаке в армии.

В России

В Москве погиб председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов. Его тело нашли под окнами Центральной клинической больницы – утверждается, что он «случайно выпал из окна во время курения». Это седьмая странная смерть российского топ-менеджера с начала года, вот список.

Борьба с антивоенщиной:

В России впервые возбудили дело о “фейках” про армию против военнослужащих. Обвиняемых двое, их дела рассматривают гарнизонные военные суды, фабула не разглашается. Общее число дел о “фейках” достигло ста, каждый третий обвиняемый находится за границей, 28 человек заключены под стражу.

Административный протокол о “дискредитации” российской армии составили еще на одну актрису – Татьяну Рудину. За что конкретно, пока не известно.

Суд в Москве прекратил административное дело о "дискредитации" против муниципального депутата Константина Янкаускаса: в марте он без комментариев опубликовал в фейсбуке цитату из молитвы папы римского о мире в Украине. Судья не нашла состава преступления в цитировании понтифика.

В Казани у колумнистки “Идель.Реалий” с онкологическим заболеванием изъяли загранпаспорт во время обыска по делу об “оправдании терроризма” посредством видео с облитым красной краской российским послом в Польше. Теперь она не может выехать в Израиль на лечение, хотя по делу проходила как свидетель.

Невоенное:

“Медиазона” изучила материалы уголовного дела о финансировании ФБК Навального против журналиста “Новой газеты” и сооснователя “Диссернета” Андрея Заякина и пришла к выводу, что полиция могла узнать об этом переводе из-за сбоя в платежной системе Stripe. В деле сказано, что установлены имена еще по крайней мере пятерых человек, помимо Заякина, отправивших пожертвования 5 августа 2021 года.

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за покушение на получение взятки, пропал из рыбинской ИК-2 в Ярославской области. По слухам, его вывезли в другой регион.

Арестованную в Петербурге белорусскую активистку Яну Пинчук депортировали из России и доставили в СИЗО в Витебске. В Беларуси, где ее обвиняют по пяти статьям уголовного кодекса за администрирование протестных телеграм-каналов, его грозит до 19 лет лишения свободы.

Международное эхо войны

Пролив Босфор временно закрыт для судоходство после того, как там сел на мель сухогруз "Леди Зема" под флагом Либерии – он везет три тысячи тонн кукурузы из Украины в Италию.

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение конфисковать активы председателя совета директоров АФК "Системы" Владимира Евтушенкова. Это первый прецедент с предпринимателем из России.

Миллиардер Рубен Варданян – основатель и бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог", а также сооснователь “Сколкова” – отказался от российского гражданства и переезжает в Нагорный Карабах. Сам он объяснил это решение желанием поддержать жителей Карабаха, но дело, похоже, не только в этом.

Суд в США выдал санкцию на арест самолета Boeing 737-7EM компании "Лукойл".

США ввели новые ограничения на продажи чипов России и Китаю. “Важные истории” рассказывают, как России до сих пор удавалось импортировать иностранную микроэлектронику для своего оружия: это делалось через запутанные схемы с посредниками и подставными компаниями. Забавно, что российскую компанию, снабжающую предприятия ВПК закупленными за границей деталями, возглавляет довольно известный поэт Олег Шатыбелко.

Горбачев

Литовский суд отозвал иск к Михаилу Горбачеву, поданный в 2022 году родственниками четырех погибших в результате событий 13 января 1991 года в Вильнюсе. В Берлине в честь Горбачева собираются назвать улицу – вот рассказ об обожании, с которым относятся к последнему советскому лидеру в Германии.

Путин не придет на похороны Горбачева в субботу, потому что он уже простился с покойным прямо в ЦКБ – вот довольно кринжовое видео этого прощания. (Прямо из морга ЦКБ Путин уехал в Калининград, где поговорил со школьниками об Украине и объяснил им, что трудолюбие – это “не просто резиновая попа”. Вероятно, он хотел сказать “железная задница”, хотя у него сложные отношения с этой частью тела).

Личный переводчик Горбачева Павел Палажченко утверждает, что “эволюция отношений России и Украины” сломала Горбачева “эмоционально и психологически”. Писательница Алиса Ганиева, дружившая с Горбачевым с 2015 года, тоже говорит, что он “был в ужасе от происходящего”.

Вокруг света

В Беларуси задержан журналист и фотограф Иван Муравьев (пока не известно за что) и на 14 суток арестован священник Владислав Богомольников – за подписку на “экстремистские” чаты.

Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года, увеличить президентский срок до семи лет (запретив избираться на этот пост второй раз) и амнистировать участников январских протестов (кроме “террористов и экстремистов”). Предложение по изменению президентского срока предполагается реализовать уже после выборов, то есть на самого Токаева, если его переизберут, оно распространяться не будет.

ООН опубликовала доклад о преследовании уйгуров в Синьцзяне: там говорится о пытках на "стульях-тиграх" и стерилизации женщин. Власти Китая отвергли утверждения из доклада как "дезинформацию и ложь, сфабрикованную врагами”.

В Эфиопии в полном объеме возобновилась война между федеральным правительством и Народно-освободительным фронтом Тыграя. Там голод и все очень сложно.

Польша к очередной годовщине начала Второй мировой войны подсчитала свой ущерб от войны и собирается потребовать от Германии репарации в размере более 1,3 трлн долларов. Это проект лидера правящей партии “Право и справедливость” Ярослава Качиньского, рассчитанный скорее на внутреннюю аудиторию, чем на положительную реакцию немецких властей.

Шесть ссылок

Чужие. Ликбез о том, как современные философы и специалисты по вынужденной миграции определяют беженцев и что советуют сделать, чтобы улучшить систему помощи им. Или рассказ писателя, анархиста и художника Ильи Фальковского о том, каково быть мусульманином в нынешнем Китае.

Ликбез о том, как современные философы и специалисты по вынужденной миграции определяют беженцев и что советуют сделать, чтобы улучшить систему помощи им. Или рассказ писателя, анархиста и художника Ильи Фальковского о том, каково быть мусульманином в нынешнем Китае. Сибирское. История сибирского золота – от "золотой лихорадки" до колымских лагерей. Или беседа с куратором проходящей в Москве выставки якутского искусства Еленой Васильевой о духах, мифах и людях Якутии.

История сибирского золота – от "золотой лихорадки" до колымских лагерей. Или беседа с куратором проходящей в Москве выставки якутского искусства Еленой Васильевой о духах, мифах и людях Якутии. Через тернии к звездам. Краткая история “Хаббла” – первого орбитального телескопа. Или отрывок из книги физика Алексея Семихатова “Все, что движется: Прогулки по беспокойной Вселенной от космических орбит до квантовых полей” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный гравитационному маневру, который позволяет космическим аппаратам ускоряться за счет встреченных по дороге планет.

Искренне Ваши,

Семь Сорок