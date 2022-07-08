Гениально выковыривают чипы

Доброе утро!

Петербургское издание “Фонтанка” опубликовало список российских музыкантов, концерты которых запрещены: в него вошли все, кто высказался против войны – от БГ, Шевчука и Макаревича до Гречки, Манижи и Монеточки. Ориентироваться в русской культуре становится все проще. Чего не скажешь о новостях:

Минобороны РФ официально объявило о паузе в боях – но не в обстрелах: им подверглись Краматорск, Авдеевка, жилые районы Харькова и остров Змеиный, над которым вновь водружен флаг Украины.

Путин на встрече с депутатами Госдумы сказал, что Россия, по большому счету, “всерьез пока еще не начинала” войну с “коллективным Западом”.

Гособвинение потребовало 7 лет колонии для московского муниципального депутата Горинова (он назвал войну войной) и 5 лет для бывшего директора “Открытой России” Андрея Пивоварова. Соратнице Навального Лилии Чанышевой продлили арест.

Добыча нефти на проекте “Сахалин – 1” упала в 22 раза.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уйдет в отставку после избрания нового главы Консервативной партии.

Военные сводки

Минобороны России официально объявило о паузе в боях после взятия Северодонецка и Лисичанска. По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, российская армия проводит ротацию с привлечением отказавшихся от эвакуации жителей захваченных городов. Гайдай настаивает, что Россия по-прежнему не контролирует трассу Лисичанск – Бахмут.

По данным украинского генштаба, россияне предпринимают “попытки штурма” в районе Славянска и обстреливает города Донецкой области: в результате удара по центру Краматорска погиб один человек, пять получили ранения, также была обстреляна Авдеевка. Американский институт изучения войны утверждает, что россияне могут пойти на Славянск и Краматорск не только с севера и востока, но и с запада, от выступа в их позициях в районе Барвенкова.

Под обстрелами снова оказался жилой район Харькова – глава обладминистрации сообщает о трех погибших и пяти раненых (вот репортаж о жизни в городе под постоянным огнем). В последние недели Украине обещают все больше западных систем ПВО – что они могут изменить в войне, объясняется здесь.

Украинские военные установили государственный флаг на острове Змеиный – вот детали операции. Россия обстреляла остров, но, по утверждению украинского командования, уже после того, как украинцы его покинули. Черноморское побережье в Одесской области остается заминированным, а купание по-прежнему запрещено, но стоит только полицейским патрулям отойти, как к морю устремляются толпы отдыхающих (хотя жертвы уже были).

В Мелитополе в результате совместных действий партизан и украинской армии уничтожен целый ряд военных объектов, что заставило российскую армию перебазироваться в сторону Крыма – здесь об этом рассказывает мэр города Иван Федоров. В ночь на пятницу Украина, по-видимому, обстреляла склад с боеприпасами в городе Шахтерске (примерно 50 км от линии фронта) – в сети много сообщений о большом пожаре. Удары по российским военным объектам в тылу стали возможны благодаря западной дальнобойной артиллерии – секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорит, что США и союзники передали Киеву уже девять установок типа HIMARS.

По словам главы харьковской обладминистрации Олега Синегубова, российские военные поместили под стражу мэра Купянска Геннадия Мацегору, перешедшего на сторону России в самом начале войны. Из российского плена освобожден 16-летний сын главы Запорожской райадминистрации Олега Буряка Владислав. 8 апреля его похитили на российском блокпосту во время проверки эвакуационной автоколонны, которая шла из Мелитополя в Запорожье. О пребывании в российском плену здесь рассказывает украинский священник Александр Чоков (его взяли в плен вместе с защитниками острова Змеиный), а здесь – жена украинского пограничника, вышедшего в российский плен с “Азовстали” (спойлер: необходимую медицинскую помощь в плену не оказывали и очень плохо кормили).

“Всерьез еще не начали”

Путин встретился с депутатами Госдумы, чтобы поблагодарить их за слаженную работу на благо “спецоперации”. Читайте краткий пересказ его речи о войне “коллективного Запада до последнего украинца”, но суть вот: “Все должны понимать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали”. Путин поддержал предложение о приравнивании военнослужащих так называемых “ДНР” и “ЛНР” к российским военным и признании российских пограничников, служащих в прилегающих к Украине областях, участниками боевых действий.

К кому будут приравнивать российских контрактников, которых силой удерживают в Луганской области после того, как они отказались воевать, не очень понятно. Как выяснил корреспондент Север.Реалий, попасть на войну в Украине сейчас крайне легко – для этого вообще ничего не нужно: ни военного опыта, ни прохождения срочной службы, ни даже медосмотра – вот его репортаж из “пункта отбора” в Петербурге. А вот репортаж из Гдова – там хоронили 24-летнего бойца спецназа ГРУ, убитого еще в феврале в Харькове (родители погибшего продолжают поддерживать “спецоперацию”).

Но признаки некоторого недовольства тоже появляются: матери погибших в Украине военнослужащих из Астраханской области заявили, что к смерти их сыновей причастен военкор “Известий”, показавший в своем видеорепортаже российские боевые позиции.

К военкому аннексированного Крыма Юрию Лымарю пришли с обыском по делу о взяточничестве (деньги брались в обмен за освобождение от призыва) – трое его подчиненных уже находятся под следствием. Суд в Москве арестовал директора научного центра Академии ракетных и артиллерийских наук полковника Андрея Грудзинского в рамках дела о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа – за что именно, не известно, потому что все совершенно секретно.

Международное эхо войны

Турция отпустила российский сухогруз “Жибек Жолы”, несмотря на просьбу украинского МИДа арестовать его. Украина считает, что на нем перевозилось ворованное зерно. По оценкам NASA, Россия контролирует чуть меньше четверти всех пахотных земель Украины, но и произведенное на подконтрольных Украине территориях теперь крайне сложно экспортировать – здесь фермеры рассказывают, как упали цены на их продукцию из-за удорожания экспортной логистики.

По данным Bloomberg, финансовое подразделение Европейской комиссии блокирует предоставление Украине кредита на сумму 1,5 млрд евро из-за опасений, что Киев не сможет его вернуть – идет поиск альтернативных решений, которые позволили бы разделить риски.

В связи с уходом Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании (его отставка планируется на осень, когда будет избран новый глава Консервативной партии) появились опасения, что западная поддержка Украины может ослабнуть: Джонсон был, пожалуй, одним из самых проукраинских мировых лидеров. Скорее всего, ослабления поддержки не произойдет, потому что отставка Джонсона связана с внутренними делами (вот подробные объяснения), а проукраинские меры получали в парламенте широкую поддержку как правящей партии, так и оппозиции. В день отставки Джонсона в Киеве находился командующий британскими вооруженными силами адмирал сэр Энтони Радакин, а среди возможных преемников Джонсона (вот список) фигурирует и нынешний министр обороны Бен Уоллес, известный своей мощной антикремлевской риторикой. Президент США Джо Байден уже заявил, что отставка Джонсона никак не скажется на особых связях Вашингтона и Лондона.

Гораздо тревожнее для Украины – возможное возвращение на пост премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Вот беседа с израильским политологом Эмилем Шлеймовичем, в которой тот резко критикует позицию израильских властей по отношении к войне в Украине и предсказывает еще больший пророссийский крен в случае победы “Ликуда” на предстоящих парламентских выборах.

Парламент Финляндии квалифицированным большинством принял закон, позволяющий установить заграждения на границе с Россией и закрыть ее от просителей убежища в случае "исключительных обстоятельств".

От тюрьмы не зарекайся

Госизменники:

Исполнилось два года со дня ареста по делу о госизмене бывшего журналиста “Коммерсанта” Ивана Сафронова – за это время у него не было ни одного свидания и ни одного телефонного разговора с родными, а в отношении двух его адвокатов возбудили уголовные дела.

Родные новосибирского ученого Дмитрия Колкера уже пять дней не могут получить его тело, потому что для этого нужен паспорт, а паспорт находится в “Лефортове”. Физик, у которого была четвертая стадия рака поджелудочной железы, скончался после задержания и этапирования в Москву в ночь на 2 июля; его обвиняли в госизмене. Здесь адвокаты Колкера рассказывают, с чем связаны проволочки и как они будут действовать дальше, а здесь адвокат Иван Павлов, специализировавшийся на делах о госизмене, объясняет, зачем Колкера вообще арестовали, если следователям было известно, что он со дня на день умрет (спойлер: если бы арест не состоялся, то годы оперативной разработки пошли бы насмарку, не принеся сотрудникам ФСБ никаких повышений, вознаграждений и т.д.).

Муниципальные депутаты:

В Москве прокуратура потребовала семь лет колонии для муниципального депутата Алексея Горинова по делу о “фейках” про российскую армию (на заседании совета он назвал войну войной и предложил не проводить детские праздники). Приговор Горинову вынесут сегодня, но угроза нависла и над другими московскими мундепами. Навальный пишет из колонии, что ему тревожно за Илью Яшина, который отбывает сейчас 15 суток, но эти 15 суток похожи на срок, за который можно сделать нужные документы, чтобы посадить надолго.

Главу московского округа Якиманка Андрея Морева задержали сразу после суда по статье о “дискредитации” армии (штраф в 50 тысяч рублей за пост в фейсбуке) – накануне Морев и его соратники сдали подписи в избирком для участия в сентябрьских муниципальных выборах.

Мундеп Люся Штейн в выборах, очевидно, участвовать не будет, потому что она за границей – но это не спасло ее от штрафа в 50 тысяч рублей по той же статье о “дискредитации” за твит о российских солдатах, которые “пришли бомбить чужие города”.

“Экстремисты” и “нежелательные”:

Бывшую главу уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву оставили в СИЗО еще на три месяца – ее обвиняют в создании “экстремистского сообщества”, то есть штаба Навального. Вот короткий репортаж из суда, который в течение вчерашнего дня несколько раз откладывали. Чанышевой грозит до десяти лет колонии.

Гособвинение запросило пять лет колонии для бывшего директора “Открытой России” Андрея Пивоварова по делу о "нежелательной организации". Его судят в Краснодаре, несмотря на то что живет он в Петербурге (это делается для уменьшения поддержки и усложнения жизни арестованному).

Прочие:

Бывший издатель "Медузы" и экс-директор "Яндекс.Лавки" Илья Красильщик объявлен в розыск по делу о “фейках” про российскую армию (он за границей).

Пинхас Гольдшмидт покинул пост главного раввина Москвы. После начала войны он уехал из России, потому что от него требовали сделать заявление в поддержку “спецоперации”, и занялся помощью украинским беженцам в Европе.

Главный российский интервьюер Юрий Дудь выяснил, за что его объявили “иностранным агентом”: иностранное финансирование он получает от YouTube, а в интервью своих ссылается на “иноагентские” медиа “Медуза” и The Insider, забывая сказать, что они – “иноагенты”.

Блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняли в “оправдании терроризма” за песню, исполненную в 2012 году, внезапно смягчили обвинение: теперь его признают виновным и отпустят, потому что срок давности истек. В чем был смысл этого странного дела, так и остается непонятным.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить по 15 тысяч евро трем россиянам с онкологическими заболеваниями из‑за неоказания медпомощи в колонии, но этих денег они уже не получат.

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов арестован по делу об организации продажи наркотиков в даркнете силами курсантов академии.

И от сумы тоже

Добыча нефти в рамках проекта "Сахалин-1" упала в 22 раза из-за санкций – до 10 тысяч баррелей в сутки.

Начальница отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина рассказала, что в банке нашли “близкое к гениальному” решение проблемы дефицита чипов: их начали выковыривать из старых неактивированных карт (то есть тех, которые клиенты заказали, но за которыми так и не пришли).

Петербургские заводы Nissan, Toyota и Hуundai не могут возобновить работу из-за срыва поставок комплектующих – как эту проблему будут пытаться решать, рассказано здесь. Будущие “Москвичи”, которые собираются делать на бывшем московском заводе “Рено”, подозрительно напоминают машины китайского производителя JAC.

Расследования

Издание “Проект” рассказывает, как Кремль взял под контроль социологов, а те научились добиваться от граждан нужных ответов на вопросы. Среди прочего там говорится, что триггером для приручения социологии послужила неожиданная популярность Медведева и некоторых губернаторов, что реальные опросы по заказу Кремля тоже проводят, только их результаты не публикуют (именно на основе таких опросов власти отказались от идеи блокировки YouTube), и что провластным медиа уже два года запрещено упоминать исследования независимого “Левада-центра”.

“Медиазона” выяснила, что боты в Telegram, через которые россияне делают пожертвования и покупают платные аккаунты, связаны с казанским бизнесменом Дмитрием Еремеевым – давним знакомым братьев Дуровых. Бот @donate, кроме того, не регистрирует журналистов, критически относящихся к российским властям, тем самым лишая их возможного заработка.

“Трансперенси Интернешнл – Россия” рассказывает, как из России вывели 41 миллиард рублей с помощью автоматов для производства пластиковых бутылок (схема простая: деньги за якобы покупку этих автоматов по завышенным ценам за границу переводили, а сами автоматы, освобожденные в России от таможенной пошлины, туда так и не приезжали; через некоторое время после сделки совершавшие ее фирмы исчезали – банки, правда, тоже, но не все).

Шесть ссылок

Все уже было. История о том, как итальянские войска “освобождали” абиссинцев от гнета архаичной деспотии, а Муссолини занимался импортозамещением. Или рассказ об эвакуации испанских детей во время Гражданской войны в Советский Союз, откуда их потом не выпускали и даже отправляли в ГУЛАГ.

История о том, как итальянские войска “освобождали” абиссинцев от гнета архаичной деспотии, а Муссолини занимался импортозамещением. Или рассказ об эвакуации испанских детей во время Гражданской войны в Советский Союз, откуда их потом не выпускали и даже отправляли в ГУЛАГ. Русская эмиграция. Вся история “философских пароходов” в одном большом тексте. Или беседа с историком литературы Леонидом Ливаком о том, как русская эмиграция создала миф о своей незамеченности большой французской культурой.

Вся история “философских пароходов” в одном большом тексте. Или беседа с историком литературы Леонидом Ливаком о том, как русская эмиграция создала миф о своей незамеченности большой французской культурой. Лингва франка. Отрывок из книги историка Мари-Анн Поло де Болье “Средневековая Франция. С XI века до Черной смерти (1348)” (изд-во АСТ) – о роли латыни в средневековом образовании. Или фрагмент из исследования историков Дерека Оффорда, Владислава Ржеуцкого и Гезине Арджент “Французский язык в России” (изд-во “НЛО”), посвященный использованию французского в дипломатической среде.

Искренне Ваши,

Семь Сорок