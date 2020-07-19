Кепка полицейского

Доброе утро!

В субботу в Нанте произошел пожар в готическом соборе Петра и Павла, основная версия – поджог, задержан первый подозреваемый. Собор не получил таких серьезных повреждений, как ранее Нотр-Дам де Пари, но орган сгорел. В остальном так:

В Хабаровске продолжаются массовые акции в поддержку арестованного губернатора Фургала. Субботнее шествие превзошло по масштабам акцию недельной давности. Митинги прошли и в других городах Дальнего Востока и Сибири.

В Москве и Петербурге полиция задержала участников одиночных пикетов против мизулинского законопроекта, ограничивающего права трансгендеров.

На предвыборную акцию Светланы Тихановской в Минске пришли тысячи человек.

ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост новых случаев Covid-19 в мире.

“ДВ. Мы своих не бросаем”

В нескольких городах Хабаровского и Приморского краев в воскресенье прошли массовые митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Тысячи человек вышли на акции протеста в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане. Акции не были согласованы с местными властями. В Биробиджане и Владивостоке задержали нескольких активистов.

В субботу в Хабаровске шествие в поддержку Фургала собрало еще больше участников, чем неделю назад – на улицы вышли десятки тысяч человек. Вот репортаж с этой акции. Несогласованное шествие прошло также в центре Новосибирска. В Перми полиция задержала семерых нацболов за пикеты солидарности с Хабаровском.

Участники протестных акций требуют судить Фургала в Хабаровске в суде присяжных максимально открытым способом.

Пикеты и фуражка

В субботу более 30 человек были задержаны на одиночных пикетах в Москве и Петербурге. Они выступали против законопроекта Елены Мизулиной и других сенаторов, который запрещает однополым парам и людям, сменившим пол, усыновлять детей. Изменение Семейного кодекса также предполагает запрет на браки для трансгендеров.

Задержанных в Москве отпустили под обязательство о явке в суд, но оставили в ОВД журналистку Милу Земцову. В воскресенье полиция в Москве и СПб задерживала уже участников пикетов в ее поддержку.

В Гатчине против активиста Владимира Шипицына возбудили уголовное дело из-за кепки полицейского, которую активист случайно сбил пластиковым древком украинского флага в момент падения. Дело было на пикете в защиту крымских татар. Шипицын сидит в ИВС.

Домохозяйка и умудренные опытом

Не менее семи тысяч человек пришли на предвыборную акцию независимого кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Минске. За несколько часов до этого она выступала в Дзержинске. По мнению политолога Валерия Карбалевича, Лукашенко пока не видит в ней опасности: “Он считает, что если перед белорусами встанет дилемма – голосовать за домохозяйку или за умудренного большим политическим опытом политика, – то даже люди, скептически относящиеся к нему, встав перед такой дилеммой, будут голосовать за него”.

Лукашенко утверждает, что бывший глава Белгазпромбанка, незарегистрированный кандидат на выборах президента Виктор Бабарико начал давать показания по уголовному делу о коррупции.

Журналисты обнаружили в Беларуси следы бывшего топ-менеджера немецкой компании Wirecard Яна Марсалека – его подозревают в краже двух миллиардов евро и в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом в совместном расследовании пишут Bellingcat, The Insider и немецкое издание Spiegel. По их данным, в июне он прилетел в Беларусь на частном самолете и до сих пор может скрываться в Витебске. В расследовании сказано, что компания могла заниматься денежными переводами для российских частных военных компаний в Африке.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро воскресенья, в России выявлено 6109 новых случаев Covid-19 (это самый низкий показатель с 25 апреля). За сутки умерли 95 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро воскресенья 12 342, за сутки в Москве скончались еще 15 человек. Общее число инфицированных за весь период эпидемии – 771 тысяча. Вот репортаж из Башкирии, где растет смертность от "неидентифицируемой пневмонии" (в статистику коронавируса она не включена).

ВОЗ объявила о новом рекордном приросте числа инфицированных за сутки (предыдущий рекорд был поставлен днем ранее). Общее число жертв коронавируса во всем мире превысило 600 тысяч. Почти четверть из них скончались в Соединенных Штатах. В данный момент центром эпидемии в США является Флорида: в некоторых частях Майами введен комендантский час. В Индии, насчитывающей более миллиона инфицированных, эпидемия, по мнению специалистов, еще не достигла пика.

Лидеры стран ЕС три дня кряду обсуждали план поддержки восстановления экономики, но к консенсусу так и не пришли. Президент европейского Центробанка Кристин Лагард говорит, что на переговоры можно потратить и больше времени – главное, чтобы пакет помощи был "масштабным и амбициозным".

Шесть ссылок

Годовщины. Разговор с поэтом Михиалом Сапего – к 25-летию основанного им издательства “Красный матрос”, выпускающего малотиражные книжки, альбомы и пластинки. Или целое расследование о том, что за вино пьет “Вакх” на картине Караваджо – к 410-й годовщине со дня смерти художника.

Разговор с поэтом Михиалом Сапего – к 25-летию основанного им издательства “Красный матрос”, выпускающего малотиражные книжки, альбомы и пластинки. Или целое расследование о том, что за вино пьет “Вакх” на картине Караваджо – к 410-й годовщине со дня смерти художника. Советское. Рассказ об океанографе Славе Курилове (1936–1998), который в 1974 году сбежал из СССР, спрыгнув в океан с борта туристического лайнера и проплыв 100 км за три дня. Или история советского тайного общества тамплиеров, существовавшего в годы правления Сталина.

Рассказ об океанографе Славе Курилове (1936–1998), который в 1974 году сбежал из СССР, спрыгнув в океан с борта туристического лайнера и проплыв 100 км за три дня. Или история советского тайного общества тамплиеров, существовавшего в годы правления Сталина. Культовые сооружения. Разговор с византологом Сергеем Ивановым о дальнейшей судьбе “мечети Святой Софии” в Стамбуле. Или история небольшой часовни в Пскове, построенной во имя избавления города от моровой язвы 1710 года, дважды чудесным образом спасенной и теперь разрушающейся.

Разговор с византологом Сергеем Ивановым о дальнейшей судьбе “мечети Святой Софии” в Стамбуле. Или история небольшой часовни в Пскове, построенной во имя избавления города от моровой язвы 1710 года, дважды чудесным образом спасенной и теперь разрушающейся. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок