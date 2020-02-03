Доброе утро!

Песков доложил в эфире телеканала “Россия 1”, что все члены ушедшего в отставку российского правительства трудоустроены. От сердца отлегло. Прочие новости:

Россия прерывает железнодорожное сообщение с Китаем и эвакуирует своих граждан на военных самолетах.

США готовы полностью обеспечить Беларусь нефтью, сказал госсекретарь Помпео в ходе визита в Минск.

Трамп ограничил въезд в США гражданам Кыргызстана и еще пяти стран.

При нападении с ножом в Лондоне ранены трое. Нападавший, только что освободившийся из тюрьмы, убит полицией.

Хранимая богом родная земля

Глава РПЦ после литургии в ХХС призвал прихожан "молиться и трудиться", чтобы в Конституцию России включили упоминание бога, причем какого-то внеконфессионального – чтобы мусульмане и “многие, многие другие” тоже оценили.

Сегодня вал поправок в Конституцию начнут обсуждать в комитете Госдумы. Ходят слухи, что принятие их во втором чтении все-таки отложат.

В субботу серия одиночных пикетов против изменения Конституции прошла на Сенатской площади в Петербурге, нескольких участников задержали. В Архангельские согласованный ранее пикет на ту же тему просто запретили.

Писатель Прилепин провел в Москве учредительный съезд своей партии “За правду”. Все было очень “патриотично”, вот репортаж.

В Москве на Лубянке около 50 человек провели пикеты в поддержку обвиняемых по делу “Сети”.

Подробности гибели Матвея Кучерова при разрушении СКК в Петербурге читайте здесь (из переговоров между рабочими и штабом следует, что в штабе не сильно понимали, что они делают: выйти из люльки погибшему приказали с земли). Вот рассказ о его семье. В воскресенье прошел митинг памяти СКК и Матвея Кучерова.

Хроники коронавируса

Зафиксирована первая смерть от коронавируса вне Китая: на Филиппинах умер 44-летний пациент. Общее число жертв в китайской провинции Хубэй достигло 350, зараженных больше 11 тысяч.

Гражданин Китая, госпитализированный с коронавирусом в Забайкалье, пожаловался, что от него скрывают диагноз, и рассказал о плохих условиях содержания в больнице.

Россия прерывает на неопределенное время пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем, российских граждан эвакуируют из провинции Хубэй на военных самолетах, временно ограничены безвизовые турпоездки граждан Китая в Россию, предусмотренные двусторонним соглашением.

Помпео в разъездах

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу посетил Минск – это был первый такой визит с 1993 года. Помпео подтвердил скорое возвращение в Беларусь американского посла и заверил Лукашенко, что США готовы полностью обеспечить Беларусь нефтью.

В воскресенье Помпео был уже в Казахстане. Там он провел переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым и главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Кроме того, Помпео встретился с этническими казахами из Китая, которые утверждают, что их родственники находятся в "лагерях политического перевоспитания" в Синьцзяне. Вот интервью госсекретаря казахской службе Радио Свобода.

Сегодня Помпео проводит встречи в Узбекистане.

Вокруг света

В воскресенье в Лондоне молодой человек напал с ножом на прохожих, его застрелила полиция. Пострадали трое, один из них находится в критическом состоянии. Нападавший, 20-летний Судеш Амман только что условно-досрочно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за распространение экстремистских материалов.

Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа – в ответ на обстрел территории Израиля. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в Каире, где проходила встреча глав МИД Лиги арабских государств, что его администрация разорвет все отношения, включая сотрудничество в сфере безопасности, с Израилем и США из-за несогласия с планом мирного урегулирования, предложенным Трампом.

Дональд Трамп ввел иммиграционные ограничения для граждан Кыргызстана и еще пяти стран.

Иран предложил по 80 тысяч долларов семьям украинцев, погибших в сбитом “боинге”. Зеленский говорит, что этого мало и что Киев попытается добиться большего.

Шесть ссылок

Советская история. К 77-летию освобождения Сталинграда – воспоминания Валентины Вавилиной, которая пережила осаду и частичную оккупацию города девятилетней девочкой, с комментариями историков. К 80-летию убийства Всеволода Мейерхольда – рассказ о процессе его реабилитации.

К 77-летию освобождения Сталинграда – воспоминания Валентины Вавилиной, которая пережила осаду и частичную оккупацию города девятилетней девочкой, с комментариями историков. К 80-летию убийства Всеволода Мейерхольда – рассказ о процессе его реабилитации. Несоветская история. Отрывок из книги финского историка Ари Турунена “Памятники не тем: Правители, не заслужившие славы” (изд-во “Альпина Паблишер”), посвященный халифу Гаруну аль-Рашиду. Или рассказ о жизни французского эмигранта графа де Шуазель-Гуффье, который стал в России первым директором Императорской Публичной библиотеки.

Отрывок из книги финского историка Ари Турунена “Памятники не тем: Правители, не заслужившие славы” (изд-во “Альпина Паблишер”), посвященный халифу Гаруну аль-Рашиду. Или рассказ о жизни французского эмигранта графа де Шуазель-Гуффье, который стал в России первым директором Императорской Публичной библиотеки. Разговоры. Интервью Дмитрия Волчека с Андреем Хржановским о его новом фильме "Нос, или Заговор не таких". Или беседа с химиком Георгием Шахгильдяном о новых материалах и их возможностях.

Искренне Ваши,

Семь Сорок