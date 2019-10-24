Вырастить англичанина

Доброе утро!
Озоновая дыра, рапортует NASA, достигла рекордно малых размеров с момента ее обнаружения в 80-е годы. Никто не знает, почему она уменьшается, но есть версия, что из-за глобального потепления. Нет худа без добра. А новости такие:
- Росгвардия оцепила станцию Шиес в Архангельской области, в близлежащем поселке отключили интернет и электричество.
- Политического убежища в Украине попросил один из обвиняемых по делу “Нового величия”, находившийся под домашним арестом.
- США сняли санкции с Турции, российские военные прибыли на сирийско-турецкую границу.
- В Англии обнаружен грузовик с телами 39 человек, водитель задержан.
Кнут
- Силы Росгвардии оцепили станцию Шиес, где продолжаются акции протеста против строительства полигона для московского мусора. Под прикрытием силовиков на место стройки удалось провезти бензовозы с соляркой. Ранее активистам удавалось блокировать эти машины, что приостановило стройку. В соседнем поселке Урдома отключили свет и стационарный интернет. Здесь подробнее.
- Человеком, попросившим политическое убежище в Украине, оказался обвиняемый по делу “Нового величия” 26-летний Сергей Гаврилов. Он сбежал из-под домашнего ареста и въехал в Украину из Беларуси. Как это скажется на положении других обвиняемых, может выясниться сегодня в Люблинском суде Москвы, где проходят слушания. Вот здесь сидящий в СИЗО Вячеслав Крюков, вскрывший себе вены в суде 17 октября, объясняет свои мотивы.
- Новые свидетельства о пытках в колонии №9 в Петрозаводске: здесь коротко, тут подробно.
- В Калининграде задержанный полицией 36-летний Иван Вшивков насмерть обварился кипятком. По официальной версии, он сам сломал батарею. Уголовное дело о халатности все же завели.
- Парламент Казахстана принял закон об аресте и штрафах для родителей, которые приходят на митинги с детьми.
Пряник
В Сочи сегодня второй день работы форума “Россия – Африка”: африканские страны хотят от России оружия, сотрудничества в области транспорта и строительства АЭС большой мощности. Намибия просит прислать российских военных советников. Здесь главред “Проекта” Роман Баданин и профессор ВШЭ Ирина Филатова объясняют, зачем вдруг России понадобилась дружба с целым континентом: Баданин упирает на потребность в ощущении большой империи, Фролова говорит об экономических интересах.
Президент США отменил санкции в отношении Турции, введенные девять дней назад в связи с военной операцией Анкары на севере Сирии. Российская военная полиция начала размещение вдоль турецко-сирийской границы, курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии.
Диалектика кнута и пряника
- Российская Генпрокуратура предлагает запретить средствам массовой информации сообщать о преступлениях детей и подростков.
- Член Общественной палаты России Павел Пожигайло сказал в эфире телеканала "Царьград", что хотел бы закрыть все театры в стране, распустить Минкульт и запретить преподавание английского в школах. Обучая английскому, "мы выращиваем англичанина", уверен Пожигайло.
- Зато российское правительство согласно вернуть пиво на стадионы, а Верховный суд РФ разрешил ФСБ изымать декларации по амнистии капиталов, весь смысл которых был в том, что к этим деньгам после их возвращения на родину претензий не будет.
- Президент Узбекистана разрешил гражданам страны открывать счета за границей и вывозить из страны до 10 тысяч долларов.
Международная преступность
- На востоке Англии обнаружен грузовик с телами 39 человек. Грузовик зарегистрирован в Болгарии на гражданина Ирландии, водитель – 25-летний житель Северной Ирландии – задержан. О погибших ничего не известно – кроме того, что один из них подросток.
- В США задержан бывший глава "Курортов Северного Кавказа" и член Олимпийского комитета России Ахмед Билалов – в России его обвиняли в растрате бюджетных средств при строительстве олимпийских объектов в Сочи.
- Россия экстрадировала в Испанию известного криминального авторитета грузинского происхождения Тариэла Ониани, известного как Таро. Там его обвиняют в вымогательстве и похищении предметов искусства.
Расследования
- Гринпис утверждает, что в 2019–22 годах в Россию из Германии отправят 12 тысяч тонн ядерных отходов. Их ввоз в Россию для хранения, переработки или захоронения запрещен законом. Росатом говорит, что это не отходы, а сырье.
- “Новая газета” рассказывает, как именно фальсифицировали выборы в подмосковном Королеве.
- “Метла” нашла у министра финансов России Антона Силуанова очень дорогой пентхаус в Москве. Ранее ФБК обнаружил у него дом и участок на Рублевке. Эту недвижимость Силуанов не мог купить на честно заработанные деньги по рыночной стоимости.
- И вот просто интересная история о трущобах Буэнос-Айреса – вищах. Они появились после 1929 года в связи с Великой депрессией, но так и не исчезли.
Семь ссылок
- Книжки. Сразу два разговора с критиком (и куратором) Анной Наринской по поводу ее инсталляции “Невавилонская библиотека”, которая открывается сегодня в Еврейском музее и центре толерантности в Москве: раз и два. “Невавилонская библиотека” – это такой вагончик с бумажными книгами (которые дорогие, любимые, у всех одинаковые и еще всякие разные) – памятник неспешному чтению, которого больше нет, раз про него надо устраивать инсталляции. А вот то, что есть: главные средневековые книги (ну, то есть их краткие описания), собранные в единую структуру, внутри которой можно тыкать по вертикали и по горизонтали.
- Театр. Разговор с Камой Гинкасом или рассказ о спектакле Пиппо Дельбоно “Радость”, завершающийся коротким интервью с режиссером.
- Смешное. Петербургский психолог Даниил Ривин рассказывает, как он исследует мемы, филолог Александр Жолковский разбирает одну очень смешную шутку своего отчима.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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