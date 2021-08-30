Rammstein не играет в Твери

Доброе утро!
На побережье Луизианы обрушился ураган “Ида” – он мощнее “Катрины”, серьезно разрушившей 16 лет назад столицу штата Новый Орлеан. Неметеорологические новости такие:
- Фронтмент группы Rammstein Тилль Линдеманн отказался выступать на фестивале в Твери после прихода полиции и составления протокола на его продюсера.
- В Петербурге за фотовыставку в парке в субботу задержали 28 студентов.
- Талибы убили известного исполнителя афганской народной музыки. США нанесли ракетный удар по смертнику, чтобы предотвратить теракт в кабульском аэропорту.
- По данным Росстата, жертвами коронавируса в июле стали свыше 50 тысяч человек.
Музыки не будет, фотографий – тоже
На выборы в областной парламент Тверской области от партии “Родина” идет владелец агрохолдинга “Афанасий” Максим Ларин. В рамках предвыборной кампании он решил провести бесплатный концерт “МакЛарин за РОДИНУ” и пригласил выступить на нем фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Линдеманн прилетел в Россию, но в гостиничный номер к нему тут же нагрянула полиция. На продюсера Линдеманна составили административный протокол за нарушение режима пребывания в России – он приехал по туристической визе, хотя должен был просить деловую. Самому Линдеманну объяснили, что в России – коронавирус, и любые концерты запрещены, после чего он отказался от выступления. Ранее полиция проделала то же самое с музыкантами группы “Би-2”, и они тоже отказались выступать.
В Великом Новгороде суд отменил регистрацию на выборах двух кандидатов в депутаты новгородской областной думы от партии "Яблоко" Максима Никитина и Романа Максимова – оба были задержаны на акции 23 января в поддержку Навального, и суд расценил это как “связь с экстремистской организацией”.
В субботу в Петербурге полиция задержала 28 студентов, которые отмечали в парке чей-то день рождения и по этому случаю устроили импровизированную фотовыставку без всякого политического подтекста.
Гостеприимство
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в последние месяцы были высланы 200 живших в Москве трудовых мигрантов, а в отношении 800 были заведены уголовные дела. Это, по его словам, произошло по следам "нескольких серьезных правонарушений, массовых драк". “Таким гостям мы не рады”, – сказал Собянин.
- Япония отказала в убежище россиянину, приплывшему с Кунашира. Обоснование любопытное: поскольку Япония считает Курильские острова своей территорией, жителей этих островов нельзя признать беженцами.
- Следственный комитет начал проверку экопоселения Аминовка, которое строится в 140 км от Москвы. Основанием стали публикации в российских медиа о том, что этот поселок будет мусульманским анклавом, живущим по строгим религиозным правилам (в частности, там нельзя будет выращивать свиней). Застройщик утверждает, что к религии эти строгие правила отношения не имеют, потому что они “про осознанность, чистоту, сохранение высоких ценностей, воспитание здорового поколения”. Чем свиньи мешают “осознанности”, не объясняется.
В Афганистане
Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по смертнику, якобы планировавшему совершить очередной теракт близ аэропорта Кабула. Днем ранее американское центральное военное командование сообщило об убийстве с дрона двух организаторов теракта в Кабуле (они связаны с террористической группировкой "ИГИЛ"). Этот удар был ответом совершенные 26 августа теракты в кабульском аэропорту, жертвами которых стали свыше 200 человек. Какова была цель этих взрывов и какие отношения связывают “ИГИЛ” и “Талибан”, здесь объясняет профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев.
В воскресенье президент США встретил на военной базе в штате Делавэр тела американских военных, погибших при взрывах 26 августа. США начали вывод своих войск из аэропорта Кабула, Великобритания уже закончила эвакуацию. Процесс должен полностью завершиться 31 августа, в связи с чем вновь перенесена встреча Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским – с 31 августа на 1 сентября. Зеленский прилетит в США уже сегодня.
Центробанк Афганистана установил лимит на снятие наличных гражданскими лицами – не более 200 долларов в неделю. В провинции Баглан талибы застрелили известного исполнителя народной музыки Фавада Андараби. Вот рассказы афганских женщин, бежавших за границу после прихода к власти Талибана, а вот монолог журналиста Биляля Сарвари, который 20 лет проработал в Афганистане и теперь вынужден был бежать ради собственной безопасности.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 19 286. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 883 тысячи; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 181 637 человек (+797 за сутки). По данным Росстата, в июле от COVID-19 умерли свыше 50 тысяч россиян. Здесь собраны официальные данные разных российских ведомств о последствиях пандемии для страны.
По части вакцинации мировым лидером остается Израиль: всем жителям страны старше 12 лет предложат третью дозу вакцины. Украина расторгает контракт с Индией на поставку вакцин от коронавируса Covishield и Novavax, потому что Novavax нигде не зарегистрирован и не одобрен ВОЗ (чем нехорош Covishield – производящийся в Индии вариант “оксфордской вакцины”, – в Минздраве Украины не пояснили). В Японии в партиях вакцины Moderna нашли примеси – загрязненным препаратом могли привить 500 тысяч человек, из которых умерли двое мужчин, но связано ли это с прививками, неясно.
RIP
- Умерла член президентского Совета по правам человека Мария Большакова, ей было 72 года. В 1993 году она создала Комитет семей военнослужащих Московской области, на базе которого впоследствии был образован "Союз семей", занимающийся поддержкой нуждающихся семей военных.
- Умер бывший президент Международного олимпийского комитета бельгиец Жак Рогге. Ему было 79 лет.
- На Ямайке умер музыкант Ли "Скрэтч" Перри, легенда регги и даба. Ему было 85 лет.
Шесть ссылок
- К столетию расстрела Гумилева. Подробный рассказ о последних годах жизни Гумилева, об обстоятельствах “таганцевского заговора” и о том, как было найдено место расстрела поэта. Или разговор с руководителем центра “Возвращенные имена” Анатолием Разумовым о поисках гумилевской могилы.
- Другие годовщины. К 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона – история его создания. К 125-летию со дня рождения – рассказ о жизни Льва Термена, русского изобретателя, физика-акустика и музыканта, лауреата Сталинской премии и жертвы сталинских репрессий.
- Средневековое. Летом 1321 года стало известно, что некие прокаженные собираются заразить всех здоровых христиан Франции и Испании – история придуманной эпидемии. Или обширный путеводитель по средневековой визуальной афедронологии, то есть изображениям зада.
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Семь Сорок
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