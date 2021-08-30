Rammstein не играет в Твери

Доброе утро!

На побережье Луизианы обрушился ураган “Ида” – он мощнее “Катрины”, серьезно разрушившей 16 лет назад столицу штата Новый Орлеан. Неметеорологические новости такие:

Фронтмент группы Rammstein Тилль Линдеманн отказался выступать на фестивале в Твери после прихода полиции и составления протокола на его продюсера.

В Петербурге за фотовыставку в парке в субботу задержали 28 студентов.

Талибы убили известного исполнителя афганской народной музыки. США нанесли ракетный удар по смертнику, чтобы предотвратить теракт в кабульском аэропорту.

По данным Росстата, жертвами коронавируса в июле стали свыше 50 тысяч человек.

Музыки не будет, фотографий – тоже

На выборы в областной парламент Тверской области от партии “Родина” идет владелец агрохолдинга “Афанасий” Максим Ларин. В рамках предвыборной кампании он решил провести бесплатный концерт “МакЛарин за РОДИНУ” и пригласил выступить на нем фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Линдеманн прилетел в Россию, но в гостиничный номер к нему тут же нагрянула полиция. На продюсера Линдеманна составили административный протокол за нарушение режима пребывания в России – он приехал по туристической визе, хотя должен был просить деловую. Самому Линдеманну объяснили, что в России – коронавирус, и любые концерты запрещены, после чего он отказался от выступления. Ранее полиция проделала то же самое с музыкантами группы “Би-2”, и они тоже отказались выступать.

В Великом Новгороде суд отменил регистрацию на выборах двух кандидатов в депутаты новгородской областной думы от партии "Яблоко" Максима Никитина и Романа Максимова – оба были задержаны на акции 23 января в поддержку Навального, и суд расценил это как “связь с экстремистской организацией”.

В субботу в Петербурге полиция задержала 28 студентов, которые отмечали в парке чей-то день рождения и по этому случаю устроили импровизированную фотовыставку без всякого политического подтекста.

Гостеприимство

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в последние месяцы были высланы 200 живших в Москве трудовых мигрантов, а в отношении 800 были заведены уголовные дела. Это, по его словам, произошло по следам "нескольких серьезных правонарушений, массовых драк". “Таким гостям мы не рады”, – сказал Собянин.

Япония отказала в убежище россиянину, приплывшему с Кунашира. Обоснование любопытное: поскольку Япония считает Курильские острова своей территорией, жителей этих островов нельзя признать беженцами.

Следственный комитет начал проверку экопоселения Аминовка, которое строится в 140 км от Москвы. Основанием стали публикации в российских медиа о том, что этот поселок будет мусульманским анклавом, живущим по строгим религиозным правилам (в частности, там нельзя будет выращивать свиней). Застройщик утверждает, что к религии эти строгие правила отношения не имеют, потому что они “про осознанность, чистоту, сохранение высоких ценностей, воспитание здорового поколения”. Чем свиньи мешают “осознанности”, не объясняется.

В Афганистане

Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по смертнику, якобы планировавшему совершить очередной теракт близ аэропорта Кабула. Днем ранее американское центральное военное командование сообщило об убийстве с дрона двух организаторов теракта в Кабуле (они связаны с террористической группировкой "ИГИЛ"). Этот удар был ответом совершенные 26 августа теракты в кабульском аэропорту, жертвами которых стали свыше 200 человек. Какова была цель этих взрывов и какие отношения связывают “ИГИЛ” и “Талибан”, здесь объясняет профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев.

В воскресенье президент США встретил на военной базе в штате Делавэр тела американских военных, погибших при взрывах 26 августа. США начали вывод своих войск из аэропорта Кабула, Великобритания уже закончила эвакуацию. Процесс должен полностью завершиться 31 августа, в связи с чем вновь перенесена встреча Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским – с 31 августа на 1 сентября. Зеленский прилетит в США уже сегодня.

Центробанк Афганистана установил лимит на снятие наличных гражданскими лицами – не более 200 долларов в неделю. В провинции Баглан талибы застрелили известного исполнителя народной музыки Фавада Андараби. Вот рассказы афганских женщин, бежавших за границу после прихода к власти Талибана, а вот монолог журналиста Биляля Сарвари, который 20 лет проработал в Афганистане и теперь вынужден был бежать ради собственной безопасности.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 19 286. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 883 тысячи; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 181 637 человек (+797 за сутки). По данным Росстата, в июле от COVID-19 умерли свыше 50 тысяч россиян. Здесь собраны официальные данные разных российских ведомств о последствиях пандемии для страны.

По части вакцинации мировым лидером остается Израиль: всем жителям страны старше 12 лет предложат третью дозу вакцины. Украина расторгает контракт с Индией на поставку вакцин от коронавируса Covishield и Novavax, потому что Novavax нигде не зарегистрирован и не одобрен ВОЗ (чем нехорош Covishield – производящийся в Индии вариант “оксфордской вакцины”, – в Минздраве Украины не пояснили). В Японии в партиях вакцины Moderna нашли примеси – загрязненным препаратом могли привить 500 тысяч человек, из которых умерли двое мужчин, но связано ли это с прививками, неясно.

RIP

Умерла член президентского Совета по правам человека Мария Большакова, ей было 72 года. В 1993 году она создала Комитет семей военнослужащих Московской области, на базе которого впоследствии был образован "Союз семей", занимающийся поддержкой нуждающихся семей военных.

Умер бывший президент Международного олимпийского комитета бельгиец Жак Рогге. Ему было 79 лет.

На Ямайке умер музыкант Ли "Скрэтч" Перри, легенда регги и даба. Ему было 85 лет.

Шесть ссылок

К столетию расстрела Гумилева. Подробный рассказ о последних годах жизни Гумилева, об обстоятельствах “таганцевского заговора” и о том, как было найдено место расстрела поэта. Или разговор с руководителем центра “Возвращенные имена” Анатолием Разумовым о поисках гумилевской могилы.

Подробный рассказ о последних годах жизни Гумилева, об обстоятельствах “таганцевского заговора” и о том, как было найдено место расстрела поэта. Или разговор с руководителем центра “Возвращенные имена” Анатолием Разумовым о поисках гумилевской могилы. Другие годовщины. К 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона – история его создания. К 125-летию со дня рождения – рассказ о жизни Льва Термена, русского изобретателя, физика-акустика и музыканта, лауреата Сталинской премии и жертвы сталинских репрессий.

К 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона – история его создания. К 125-летию со дня рождения – рассказ о жизни Льва Термена, русского изобретателя, физика-акустика и музыканта, лауреата Сталинской премии и жертвы сталинских репрессий. Средневековое. Летом 1321 года стало известно, что некие прокаженные собираются заразить всех здоровых христиан Франции и Испании – история придуманной эпидемии. Или обширный путеводитель по средневековой визуальной афедронологии, то есть изображениям зада.

Летом 1321 года стало известно, что некие прокаженные собираются заразить всех здоровых христиан Франции и Испании – история придуманной эпидемии. Или обширный путеводитель по средневековой визуальной афедронологии, то есть изображениям зада. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок