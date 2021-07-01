Аквариум, я – рыба!

Доброе утро!

Изобретатель интернета сэр Тим Бернерс-Ли продал исходный код Сети за 5,4 млн долларов. Кто купил этот NFT (невзаимозаменяемый токен) и, главное, зачем – неизвестно. Известно вот что:

В России поставлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса.

Генпрокуратура России внесла в список “нежелательных” еще четыре образовательных организации, связанных с Ходорковским.

Задержан бывший режиссер “Навальный.Live” Алексей Яковлев.

Умер глава Пентагона Дональд Рамсфелд, отвечавший за “войну с террором”.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 21 042. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 миллионов 514 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 135 214 человек (+669 за сутки). Это новый абсолютный рекорд.

В России распространяется штамм “дельта”. Данных о его повышенной летальности нет, зато доказано, что он гораздо более заразный; скорее всего, объясняет врач Юрий Киселев, рост числа смертей связан с ростом числа заболевших. Официальные данные по суточному приросту такой картины не дают, но это может объясняться либо заниженными цифрами, либо тем, что часть заболевших просто не учитывается.

На этом фоне Ямал запретил впускать вахтовиков и туристов без свидетельства о прививке или отрицательного ПЦР-теста, а власти Кузбасса разрешили на следующей неделе народные гуляния в связи трехсотлетием создания региона (по слухам, 6 июля в Кемерове ждут привитого “Спутником” Путина).

Про “Спутник” он сказал в ходе своей прямой линии – и добавил, что выступает против обязательной вакцинации. Жители Южно-Сахалинска тоже против – около ста человек приняли резолюцию, в которой требуют отменить решение главного санврача об обязательной вакцинации и привлечь ее к уголовной ответственности. 10 июля ожидается крупный митинг с теми же требованиями.

Роскомнадзор заблокировал 19 сайтов, генерирующих фальшивые QR-коды для прохода в московские рестораны (это может продолжаться бесконечно, потому что создание нового такого сайта много времени не занимает). Зато живущие в Москве иностранцы получить эти QR-коды просто не могут, даже если они привиты “Спутником”. Губернатор Свердловской области отчитался в инстаграмме о получении новой партии “Спутника” фотографией из аэропорта Бен-Гурион, на который прибывает партия Pfizer (Куйвашев пишет, что это “Кольцово”).

Здесь экономист Дмитрий Прокофьев объясняет, почему российские власти не торопятся помогать малому и среднему бизнесу, который уже пострадал и будет дальше страдать от пандемии (спойлер: потому что им это чисто экономически не выгодно). Врачам надбавки не платят, видимо, по той же причине.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на съезде Рабочей партии о “серьезном инциденте в сфере здравоохранения”. Даже страшно.

Цифровизация бьет рекорды

Россия вышла на второе место в мире по росту числа камер видеонаблюдения и на четвертое – по количеству удаленных тик-токов. Роскомнадзор решил заблокировать еще шесть VPN-сервисов и требует – через суд – удалить телеграм-бота “Глаз Бога”, который “пробивает” человека по слитым в интернет базам данных.

Путин в ходе прямой линии сказал, что не собирается “закрывать иностранные интернет-ресурсы”, но обвинил их в распространении “рецептов коктейлей Молотова” (да, опять коктейли!), “информации о способах самоубийства” и детской порнографии. Кроме того, он сообщил дорогим телезрителям, что фишинговые сайты происходят от слова “рыба”.

Пока он вносил свой вклад в языкознание в телеэфире, в реале дедовскими аналоговыми методами задержали пикетчика с плакатом “Путин, хватит врать!”.

Прочее российское

Генпрокуратура пополнила список “нежелательных организаций” четырьмя образовательными фондами, связанными с Михаилом Ходорковским. В их числе – Oxford Russia Fund, выдававший небольшие стипендии под интересные студенческие проекты. Зато Чеченский госуниверситет носит теперь имя большого ученого Ахмата Кадырова.

Суд в Москве продлил срок ареста бывшему журналисту “Коммерсанта” Ивану Софронову – сразу до октября. Скоро будет год, как он сидит в “Лефортово” по обвинению в госизмене, состоявшей, судя по всему, в дружбе с чешским журналистом.

Муниципальному депутату и участнице Pussy Riot Люсе Штейн сократили срок административного ареста на 45 минут.

Сотрудник "Матросской Тишины" заявил, что Навальный якобы дважды говорил о побеге. Сам Алексей участвовал в заседании по видеосвязи и, если верить государственным новостным агентствам, пытался объяснить, что это была шутка.

На Красной площади задержали молодоженов с плакатом “Право на брак для всех!”, а в аэропорту Шереметьево – бывшего режиссера эфиров “Навальный.Live” Алексея Яковлева (его забрали прямо из самолета, как только рейс приземлился в Москве, и повезли в Следственный комитет на допрос по делу о мошенничестве, в рамках которого Навального обвиняют в том, что он украл все пожертвования своих сторонников).

В Москве полицейский напал на журналиста “Медиазоны” Никиту Сологуба, снимавшего, как силовик зажимает голову задержанного между ног. Сологуба не отпускали, пока он не удалил фотографии.

Суд в Благовещенске приговорил двух Свидетелей Иеговы к 7 и 8 годам колонии. Это рекорд для подобных дел. На этом фоне суд в США постановил депортировать россиянина, который собирался просить там убежище на том основании, что он последователь Свидетелей Иеговы и в России ему угрожает уголовное преследование.

Суд в Туапсе приговорил идеолога и казначея частной военной компании "Е.Н.О.Т" к 10,5 годам колонии, ожидается суд в отношении еще пятерых причастных к этой ЧВК. Члены этого енота (“Единые народные общинные товарищества”) участвовали в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов. Но судят их не за это.

Закончилась длившаяся почти пять лет история о пытках в полиции многодетной матери из Усолья-Сибирского (посредством электрошокера и мешка на голове у нее пытались выбить признание в убийстве соседа). СК четыре раза прекращал дело о пытках, потерпевшей спалили баню, но она оказалась женщиной настойчивой, и теперь полицейские получили 3,5 и 4 года колонии.

Умерла 26-летняя Дарья Семенова – девушка с муковисцидозом, которая в ноябре 2019 года вышла на одиночный пикет к зданию Минздрава России с плакатом "Хочу жить!". Она требовала наладить поставку импортных лекарств для страдающих такими болезнями. Майя Сонина, руководитель фонда "Тепло сердец", который оказывал Дарье помощь, говорит, что с тех пор ситуация с лечением муковисцидоза никак не улучшилась.

Вокруг света

Европейский вещательный союз исключил Белтелерадиокомпанию из организации, британская компания Rolls-Royce прекратила сотрудничество с БелАЗом (она была основным поставщиком двигателей).

В Литву из Беларуси продолжают приходить все новые уроженцы Ирака без документов, а в самой Беларуси суды продолжают выносить приговоры: женщина, которая отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора, получила два года “домашней химии”.

В США умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд. Он был одним из ведущих сторонников войны с терроризмом – под его руководством осуществлялась военная кампания в Афганистане и вторжение в Ирак в 2003 году.

Шесть ссылок

Литературные классики. Рассуждения Наталии Кемпер-Бакши о том, зачем нам сегодня Дюренматт – к столетию швейцарского драматурга. Или рассказ об учителе математики Александре Волкове, которого мы знаем как автора “Волшебника Изумрудного города” – к 130-летию.

Рассуждения Наталии Кемпер-Бакши о том, зачем нам сегодня Дюренматт – к столетию швейцарского драматурга. Или рассказ об учителе математики Александре Волкове, которого мы знаем как автора “Волшебника Изумрудного города” – к 130-летию. Историки-классики. Фрагмент из книги Карло Гинзбурга “Судья и историк” (изд-во “НЛО”) – о “судебной модели” в истории и революциях в историографии. Или отрывок из исследования Уильяма Макнила “Эпидемии и народы” (изд-во Университета Дмитрия Пожарского) – о том, как плуг помог победить чуму.

Фрагмент из книги Карло Гинзбурга “Судья и историк” (изд-во “НЛО”) – о “судебной модели” в истории и революциях в историографии. Или отрывок из исследования Уильяма Макнила “Эпидемии и народы” (изд-во Университета Дмитрия Пожарского) – о том, как плуг помог победить чуму. Неожиданный взгляд. Компендиум стихотворных фрагментов, в которых самые обыденные вещи и подробности быта обретают новое измерение. Или культурная история скорости.

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Семь Сорок