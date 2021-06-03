Всех иностранцев – под санкции

Доброе утро!

Сегодня в Петербурге открылся очередной международный экономический форум. О чем там будут говорить, а о чем не будут, здесь объясняет экономист Андрей Заостровцев. А новости такие:

Суд отправил экс-главу "Открытой России" Андрея Пивоварова в СИЗО на два месяца.

Экс-глава МИД Австрии, на свадьбе которой плясал Путин, вошла в совет директоров “Роснефти”.

Россиянин Егор Дудников рассказал о своем задержании в Беларуси.

В Израиле сформировано правительство без Нетаньяху.

“Честные люди”

Суд в Краснодаре арестовал на два месяца бывшего исполнительного директора “Открытой России” Андрея Пивоварова. Его обвиняют в “осуществлении деятельности нежелательной организации” за сделанный в прошлом году репост фесбучного поста “Объединенных демократов” о регистрации кандидатов проекта на муниципальных выборах. Вот репортаж из Краснодара.

Суд по избранию меры пресечения московскому политику Дмитрию Гудкову состоится сегодня. Пока он сидит в изоляторе на Петровке. Вот интервью с его женой Валерией об обысках (их, по словам отца Дмитрия Гудкова Геннадия, было одиннадцать). Дмитрия Гудкова обвиняют по статье о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере – ущерб, по версии следствия, нанесла компания его родственников “Сектор-2А”, к которой сам Дмитрий никакого отношения не имеет.

По словам путинского пресс-секретаря Пескова, эти два дела никак не связаны с политикой. Глава Совета по правам человека при Путине Валерий Фадеев сказал, что СПЧ подготовило "позицию" по уголовному преследованию Пивоварова и Гудкова, но члены Совета почему-то об этом не знают. Навальный назвал дела сфабрикованными: “Это честные люди, которых именно за это и преследуют”.

Что касается самого Навального, то Петушинский райсуд отказался снимать его с учета в колонии как склонного к побегу. То есть когда он вернется в колонию, поспать ему снова не дадут.

Рассказ о суде над скончавшимся год назад активистам Сергеем Мохнаткиным читайте здесь. Его обвиняют в “дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества”, а также в “неуважении к суду, выразившемся в оскорблении участников судебного разбирательства”. Семья отказалась прекратить дело после смерти Мохнаткина, чтобы добиться посмертного оправдания и реабилитации активиста.

Российская жизнь

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий вводить персональные визовые и финансовые санкции против любых иностранных граждан и лиц без гражданства (а не только любых американцев, как сейчас).

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил распространить действие "закона Яровой" на игровые платформы. Учреждение считает, что нужно обязать их хранить в России данные о сообщениях геймеров.

Совет Федерации досрочно освободил бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты России. Ранее против него возбуждали уголовное дело о хищениях, но потом закрыли его за истечением срока давности.

В совет директоров "Роснефти" вошла бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе у которой плясал Путин. Будет теперь получать по полмиллиона долларов ежегодно.

Кто строит новый музей Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" и сколько это будет стоить, рассказывается здесь.

Белорусское правосудие

“Новая газета” опубликовала рассказ россиянина Егора Дудникова о том, как его жестко задержали в Беларуси: “Работал ГУБОП, не жалея рук: били ногами и руками при задержании. Кричали: "Мразь, добегался?" У меня все в глазах потемнело”. После задержания его заставили (весьма изощренными способами) сдать все устройства и признаться в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (до трех лет).

В каких условиях записывались реплики Романа Протасевича, вошедшие в фильм белорусского госканала ОНТ о посадке самолета Ryanair, мы не знаем, но они там есть.

Что происходит сейчас со Степном Латыповым, попытавшимся покончить с собой прямо в зале суда, тоже неизвестно, но вот разговор с его тетей и ближайшим сотрудником. Перед попыткой самоубийства Латыпов сказал, что в случае непризнания вины ему пообещали "пресс-хату" и уголовные дела на родственников. Что такое “пресс-хата” по-белорусски, здесь объясняет бывший политзаключенный Михаил Жемчужный.

Суд в Гродно вынес приговоры по делу о пикетах годичной давности, связанным с задержанием блогера Сергея Тихановского. Трое активистов получили два, три с половиной и четыре года колонии строгого режима.

В один из судов Минска поступило уголовное дело в отношении женщины, которая отказалась сдать квартиру помощнице прокурора. Ее обвиняют по статье о нарушении равноправия граждан. Потерпевшей по делу проходит Алина Касьянчик, выступавшая гособвинителем на процессе над журналистками "Белсата" Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой.

Генпрокуратура Беларуси хочет допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса – они считают, что во время Второй мировой войны Адамкус служил в литовский коллаборационистских карательных батальонах, которыми руководили нацисты.

Трое из пятерых задержанных по делу Союза поляков – Ирена Бернацкая, Марина Тишковская и Анна Панишева – высланы из Беларуси. Журналист и активист Союза поляков Беларуси Андрей Почобут категорически отказался от выезда.

Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил в прокуратуру Польши об "угрозах физической расправы" со стороны Лукашенко и его приближенных.

Белавиация

Из-за ограничений на полеты “Белавиа” приостановила рейсы в 20 стран и в Калининградскую область России. Вот как выглядят эти отмены рейсов на табло минского аэропорта. Украина пригрозила Беларуси санкциями, если "хоть один белорусский самолет окажется в оккупированном Крыму".

Приостановилось авиасообщение между Россией и Германией – после того, как Москва вовремя не продлила компании Lufthansa разрешения на рейсы на июнь в облет Беларуси.

Вокруг света

В Израиле объявлено о договоренности по формированию правительства без Нетаньяху. Как ожидается, новый кабинет министров будет приведен к присяге 14 июня, и в первые два года его будет возглавлять лидер ультраправой партии "Ямина" Нафтали Бенет. Затем должность перейдет к Яиру Лапиду, который пока будет возглавлять МИД Израиля. Кто такой Бенет, рассказывается тут.

В Будапеште в районе, где должен появиться китайский университет, улицы переименовали в честь уйгуров, Далай-ламы и Гонконга. По данным опроса, против открытия в Будапеште филиала шанхайского университета Фудань выступают 90% жителей города, но правительство Венгрии предпочитает к ним не прислушиваться.

Власти США подозревают хакеров из России в кибератаке на крупнейшего производителя мяса JBS. Компания JBS USA ранее уведомила Белый дом, что она подверглась атаке с использованием "программ-вымогателей". Такие же программы, судя по всему, применялись при взломе системы трубопроводов Colonial Pipeline.

В тюрьме Аризоны готовятся возобновить казни в газовой камере – при помощи того же газа, который нацисты применяли в лагерях уничтожения.

В Кыргызстане на два месяца арестован экс-премьер, миллиардер Омурбек Бабанов по делу о коррупции при разработке месторождения "Кумтор". Бабанов, занявший второе место на президентских выборах 2017 года, вскоре после них уехал в Россию. На досрочных президентских выборах этого года он поддержал Садыра Жапарова, после чего уголовные дела против него были прекращены. Но ненадолго.

В Таджикистане к пяти годам лишения свободы приговорен Мирзо Ходжимухаммад, врач и один из бывших лидеров запрещенной "Партии исламского возрождения".

Международную Букеровскую премию получил французский писатель Давид Диоп.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 8832. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 90 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 122 267 человек (+394 за сутки). Похоже, что третью волну объявлять не будут.

Семь ссылок

Повседневность и революция. Отрывок из книги Шивон Хирн “Контроль за проституцией: регулирование низших классов в позднеимперской России” (о хозяйках борделей) и разговор с исследовательницей. Или фрагмент из книги Итана Поллока “Когда б не баня, все бы мы пропали. История старинной русской традиции” (изд-во Corpus) – о том, как большевики пытались изменить русские бани.

Отрывок из книги Шивон Хирн “Контроль за проституцией: регулирование низших классов в позднеимперской России” (о хозяйках борделей) и разговор с исследовательницей. Или фрагмент из книги Итана Поллока “Когда б не баня, все бы мы пропали. История старинной русской традиции” (изд-во Corpus) – о том, как большевики пытались изменить русские бани. Концептуалисты. Рассказы об одесском концептуалисте Игоре Чацкине, с картинками. Или беседа с Павлом Пепперштейном из сборника “Pioner Talks. 30 разговоров сегодня о том, что ждет нас завтра” (изд-во “Бомборра”).

Рассказы об одесском концептуалисте Игоре Чацкине, с картинками. Или беседа с Павлом Пепперштейном из сборника “Pioner Talks. 30 разговоров сегодня о том, что ждет нас завтра” (изд-во “Бомборра”). История современности. Три истории о том, как западные интеллектуалы полюбили Японию. Или отрывок из книги историка Эндрю Петтигри “Изобретение новостей” (изд-во АСТ) о том, как родилась преступная хроника.

Три истории о том, как западные интеллектуалы полюбили Японию. Или отрывок из книги историка Эндрю Петтигри “Изобретение новостей” (изд-во АСТ) о том, как родилась преступная хроника. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок