Всех иностранцев – под санкции

Доброе утро!
Сегодня в Петербурге открылся очередной международный экономический форум. О чем там будут говорить, а о чем не будут, здесь объясняет экономист Андрей Заостровцев. А новости такие:
- Суд отправил экс-главу "Открытой России" Андрея Пивоварова в СИЗО на два месяца.
- Экс-глава МИД Австрии, на свадьбе которой плясал Путин, вошла в совет директоров “Роснефти”.
- Россиянин Егор Дудников рассказал о своем задержании в Беларуси.
- В Израиле сформировано правительство без Нетаньяху.
“Честные люди”
Суд в Краснодаре арестовал на два месяца бывшего исполнительного директора “Открытой России” Андрея Пивоварова. Его обвиняют в “осуществлении деятельности нежелательной организации” за сделанный в прошлом году репост фесбучного поста “Объединенных демократов” о регистрации кандидатов проекта на муниципальных выборах. Вот репортаж из Краснодара.
Суд по избранию меры пресечения московскому политику Дмитрию Гудкову состоится сегодня. Пока он сидит в изоляторе на Петровке. Вот интервью с его женой Валерией об обысках (их, по словам отца Дмитрия Гудкова Геннадия, было одиннадцать). Дмитрия Гудкова обвиняют по статье о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере – ущерб, по версии следствия, нанесла компания его родственников “Сектор-2А”, к которой сам Дмитрий никакого отношения не имеет.
По словам путинского пресс-секретаря Пескова, эти два дела никак не связаны с политикой. Глава Совета по правам человека при Путине Валерий Фадеев сказал, что СПЧ подготовило "позицию" по уголовному преследованию Пивоварова и Гудкова, но члены Совета почему-то об этом не знают. Навальный назвал дела сфабрикованными: “Это честные люди, которых именно за это и преследуют”.
Что касается самого Навального, то Петушинский райсуд отказался снимать его с учета в колонии как склонного к побегу. То есть когда он вернется в колонию, поспать ему снова не дадут.
Рассказ о суде над скончавшимся год назад активистам Сергеем Мохнаткиным читайте здесь. Его обвиняют в “дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества”, а также в “неуважении к суду, выразившемся в оскорблении участников судебного разбирательства”. Семья отказалась прекратить дело после смерти Мохнаткина, чтобы добиться посмертного оправдания и реабилитации активиста.
Российская жизнь
- Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий вводить персональные визовые и финансовые санкции против любых иностранных граждан и лиц без гражданства (а не только любых американцев, как сейчас).
- Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил распространить действие "закона Яровой" на игровые платформы. Учреждение считает, что нужно обязать их хранить в России данные о сообщениях геймеров.
- Совет Федерации досрочно освободил бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты России. Ранее против него возбуждали уголовное дело о хищениях, но потом закрыли его за истечением срока давности.
- В совет директоров "Роснефти" вошла бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе у которой плясал Путин. Будет теперь получать по полмиллиона долларов ежегодно.
- Кто строит новый музей Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" и сколько это будет стоить, рассказывается здесь.
Белорусское правосудие
“Новая газета” опубликовала рассказ россиянина Егора Дудникова о том, как его жестко задержали в Беларуси: “Работал ГУБОП, не жалея рук: били ногами и руками при задержании. Кричали: "Мразь, добегался?" У меня все в глазах потемнело”. После задержания его заставили (весьма изощренными способами) сдать все устройства и признаться в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (до трех лет).
В каких условиях записывались реплики Романа Протасевича, вошедшие в фильм белорусского госканала ОНТ о посадке самолета Ryanair, мы не знаем, но они там есть.
Что происходит сейчас со Степном Латыповым, попытавшимся покончить с собой прямо в зале суда, тоже неизвестно, но вот разговор с его тетей и ближайшим сотрудником. Перед попыткой самоубийства Латыпов сказал, что в случае непризнания вины ему пообещали "пресс-хату" и уголовные дела на родственников. Что такое “пресс-хата” по-белорусски, здесь объясняет бывший политзаключенный Михаил Жемчужный.
Суд в Гродно вынес приговоры по делу о пикетах годичной давности, связанным с задержанием блогера Сергея Тихановского. Трое активистов получили два, три с половиной и четыре года колонии строгого режима.
В один из судов Минска поступило уголовное дело в отношении женщины, которая отказалась сдать квартиру помощнице прокурора. Ее обвиняют по статье о нарушении равноправия граждан. Потерпевшей по делу проходит Алина Касьянчик, выступавшая гособвинителем на процессе над журналистками "Белсата" Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой.
Генпрокуратура Беларуси хочет допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса – они считают, что во время Второй мировой войны Адамкус служил в литовский коллаборационистских карательных батальонах, которыми руководили нацисты.
Трое из пятерых задержанных по делу Союза поляков – Ирена Бернацкая, Марина Тишковская и Анна Панишева – высланы из Беларуси. Журналист и активист Союза поляков Беларуси Андрей Почобут категорически отказался от выезда.
Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил в прокуратуру Польши об "угрозах физической расправы" со стороны Лукашенко и его приближенных.
Белавиация
Из-за ограничений на полеты “Белавиа” приостановила рейсы в 20 стран и в Калининградскую область России. Вот как выглядят эти отмены рейсов на табло минского аэропорта. Украина пригрозила Беларуси санкциями, если "хоть один белорусский самолет окажется в оккупированном Крыму".
Приостановилось авиасообщение между Россией и Германией – после того, как Москва вовремя не продлила компании Lufthansa разрешения на рейсы на июнь в облет Беларуси.
Вокруг света
- В Израиле объявлено о договоренности по формированию правительства без Нетаньяху. Как ожидается, новый кабинет министров будет приведен к присяге 14 июня, и в первые два года его будет возглавлять лидер ультраправой партии "Ямина" Нафтали Бенет. Затем должность перейдет к Яиру Лапиду, который пока будет возглавлять МИД Израиля. Кто такой Бенет, рассказывается тут.
- В Будапеште в районе, где должен появиться китайский университет, улицы переименовали в честь уйгуров, Далай-ламы и Гонконга. По данным опроса, против открытия в Будапеште филиала шанхайского университета Фудань выступают 90% жителей города, но правительство Венгрии предпочитает к ним не прислушиваться.
- Власти США подозревают хакеров из России в кибератаке на крупнейшего производителя мяса JBS. Компания JBS USA ранее уведомила Белый дом, что она подверглась атаке с использованием "программ-вымогателей". Такие же программы, судя по всему, применялись при взломе системы трубопроводов Colonial Pipeline.
- В тюрьме Аризоны готовятся возобновить казни в газовой камере – при помощи того же газа, который нацисты применяли в лагерях уничтожения.
- В Кыргызстане на два месяца арестован экс-премьер, миллиардер Омурбек Бабанов по делу о коррупции при разработке месторождения "Кумтор". Бабанов, занявший второе место на президентских выборах 2017 года, вскоре после них уехал в Россию. На досрочных президентских выборах этого года он поддержал Садыра Жапарова, после чего уголовные дела против него были прекращены. Но ненадолго.
- В Таджикистане к пяти годам лишения свободы приговорен Мирзо Ходжимухаммад, врач и один из бывших лидеров запрещенной "Партии исламского возрождения".
- Международную Букеровскую премию получил французский писатель Давид Диоп.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 8832. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 90 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 122 267 человек (+394 за сутки). Похоже, что третью волну объявлять не будут.
Семь ссылок
- Повседневность и революция. Отрывок из книги Шивон Хирн “Контроль за проституцией: регулирование низших классов в позднеимперской России” (о хозяйках борделей) и разговор с исследовательницей. Или фрагмент из книги Итана Поллока “Когда б не баня, все бы мы пропали. История старинной русской традиции” (изд-во Corpus) – о том, как большевики пытались изменить русские бани.
- Концептуалисты. Рассказы об одесском концептуалисте Игоре Чацкине, с картинками. Или беседа с Павлом Пепперштейном из сборника “Pioner Talks. 30 разговоров сегодня о том, что ждет нас завтра” (изд-во “Бомборра”).
- История современности. Три истории о том, как западные интеллектуалы полюбили Японию. Или отрывок из книги историка Эндрю Петтигри “Изобретение новостей” (изд-во АСТ) о том, как родилась преступная хроника.
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Искренне Ваши,
Семь Сорок
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