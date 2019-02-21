Сателлиты подхрюкивают

Доброе утро!
По данным издания "Проект", сыну президента Азербайджана в девять лет подарили участок на Рублевке за 35 млн долларов. Как сказал бы российский президент, начал жизнь без раскачки. Кроме того:
- Путин в послании Федеральному собранию пригрозил, что Россия "в случае угрозы" может нацелить ракеты на США. В НАТО такие заявления назвали недопустимыми.
- Исполнилось пять лет российской аннексии Крыма. Порошенко, выступая в ООН, предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности.
- По данным “Би-би-си”, “повар Путина” Пригожин летал на переговоры руководства ЦАР с оппозицией.
- По данным CNN, генпрокурор США на следующей неделе объявит о завершении расследования спецпрокурора Мюллера.
Пять лет без Крыма
Исполнилось пять лет появлению в Крыму “зеленых человечков”, обеспечивших российскую аннексию полуострова. Выступая на Генассамблее ООН, где рассматривалось положение на неподконтрольных украинским властям территориях Украины, президент Петр Порошенко предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН – как минимум в вопросах, касающихся Украины. Он сослался при этом на исключение СССР из Лиги Наций в 1939 году.
Порошенко напомнил, что вооруженная агрессия России унесла жизни 13 тысяч человек и среди них – 298 пассажиров рейса МН17, который был сбит в июле 2014 года над Донбассом. Украина объявила в розыск офицера российского ГРУ Олега Иванникова – независимые расследователи считают его ответственным за транспортировку “Бука” на восток Украины; именно он, как считается, отдавал распоряжения тогдашнему главе так называемой “ЛНР” Игорю Плотницкому.
В Евросоюзе договорились о введении санкций в отношении восьми россиян, причастных к захвату украинских моряков в Керченском проливе. Их список будет опубликован в ближайшее время. Санкции, введенные ранее, будут продлены.
Утряски и увязки
В очередном послании Федеральному собранию Путин
- снова сказал, что “времени на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки просто нет”;
- огласил новые меры соцподдержки (на реализацию которых, по подсчетам Минфина, будет уходить от 100 до 120 млрд рублей ежегодно);
- поговорил о неуклонно снижающейся бедности (его рассказ иллюстрировался очень странным слайдом, в котором абсолютные цифры были перепутаны с процентами);
- сказал, что в сфере утилизации мусора – бардак, а будет порядок (как именно в Архангельской области сейчас создаются условия для этого “порядка”, читайте тут);
- объяснил, зачем изолировать российский интернет от мира (“сейчас они там все читают, а потом не будут”).
Мультиков с новыми ракетами на этот раз не показывали (их потом выложило у себя на сайте Минобороны). Президент России пригрозил "в случае угрозы" нацелить ракеты на "центры принятия решений", то есть на США и другие страны НАТО. В НАТО подобные угрозы назвали неприемлемыми, но Путин именно такую реакцию в своей речи и предвидел: США, сказал он, “своих сателлитов мобилизуют, они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают”.
Прочее российское
- Начальника ярославской колонии №1 и его заместитель, предположительно организовывавшие пытки заключенных, отправлены под домашний арест.
- Свидетели Иеговы из Сургута пожаловались на пытки в ходе допроса в Следственном комитете. Как живут под домашним арестом их единоверцы в Кирове, рассказано тут.
- Российский Минюст признал “иностранным агентом” Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации, учрежденный главредом сайта “Кавказский узел” Григорием Шведовым.
- Националиста Демушкина освободили раньше срока в связи с частичной декриминализацией 282-й “экстремистской” статьи. В апреле 2017 года он получил 2,5 года колонии за публикацию фотографий с Русского марша.
- По данным “Би-би-си”, “повар Путина” Евгений Пригожин летал в Африку на переговоры властей ЦАР с оппозицией. В ЦАР присутствуют связанные с его структурами военные и начинают работу связанные с его структурами добывающие компании. Троих российских документалистов, собиравшихся расследовать деятельность этих людей, убили в ЦАР летом прошлого года.
Конец расследованию Мюллера
По данным CNN, новый генпрокурор США Уильям Барр на следующей неделе объявит о завершении расследования возможного вмешательства России в американские выборы, которое ведет спецпрокурор Мюллер. The New York Times подсчитала, что президент США успел раскритиковать это расследование 1100 раз. О скандале, развернувшемся вокруг книги бывшего первого зама директора ФСБ Эндрю Маккейба читайте тут.
Шесть ссылок
- Художники. Отрывок из книги итальянского историка Карло Гинзбурга “Загадки Пьеро”, посвященной интерпретации художественного наследия выдающегося мастера Пьеро делла Франчески. Или биография Леоноры Фини из книги писателя и художника Десмонда Морриса, в которой собраны 32 жизнеописания ключевых для сюрреализма фигур.
- Режиссер и дирижеры. Интервью с Александром Золотухиным, чей фильм “Мальчик русский”, объединивший рассказ о печальной участи солдата и репетицию современного оркестра, участвовал в последнем Берлинале. Или отрывок из книги дирижера Джона Мосери “Маэстро и их музыка. Как работают великие дирижеры”.
- Наука. Животрепещущий вопрос о том, можно ли вырастить острые помидоры, обсуждается тут; здесь отрывок из книги антрополога Хью Раффлза “Инсектопедия”, в которой изучаются люди, изучающие мух.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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