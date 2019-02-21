Сателлиты подхрюкивают

Доброе утро!

По данным издания "Проект", сыну президента Азербайджана в девять лет подарили участок на Рублевке за 35 млн долларов. Как сказал бы российский президент, начал жизнь без раскачки. Кроме того:

Путин в послании Федеральному собранию пригрозил, что Россия "в случае угрозы" может нацелить ракеты на США. В НАТО такие заявления назвали недопустимыми.

Исполнилось пять лет российской аннексии Крыма. Порошенко, выступая в ООН, предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности.

По данным “Би-би-си”, “повар Путина” Пригожин летал на переговоры руководства ЦАР с оппозицией.

По данным CNN, генпрокурор США на следующей неделе объявит о завершении расследования спецпрокурора Мюллера.

Пять лет без Крыма

Исполнилось пять лет появлению в Крыму “зеленых человечков”, обеспечивших российскую аннексию полуострова. Выступая на Генассамблее ООН, где рассматривалось положение на неподконтрольных украинским властям территориях Украины, президент Петр Порошенко предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН – как минимум в вопросах, касающихся Украины. Он сослался при этом на исключение СССР из Лиги Наций в 1939 году.

Порошенко напомнил, что вооруженная агрессия России унесла жизни 13 тысяч человек и среди них – 298 пассажиров рейса МН17, который был сбит в июле 2014 года над Донбассом. Украина объявила в розыск офицера российского ГРУ Олега Иванникова – независимые расследователи считают его ответственным за транспортировку “Бука” на восток Украины; именно он, как считается, отдавал распоряжения тогдашнему главе так называемой “ЛНР” Игорю Плотницкому.

В Евросоюзе договорились о введении санкций в отношении восьми россиян, причастных к захвату украинских моряков в Керченском проливе. Их список будет опубликован в ближайшее время. Санкции, введенные ранее, будут продлены.

Утряски и увязки

В очередном послании Федеральному собранию Путин

снова сказал, что “времени на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки просто нет”;

огласил новые меры соцподдержки (на реализацию которых, по подсчетам Минфина, будет уходить от 100 до 120 млрд рублей ежегодно);

поговорил о неуклонно снижающейся бедности (его рассказ иллюстрировался очень странным слайдом, в котором абсолютные цифры были перепутаны с процентами);

сказал, что в сфере утилизации мусора – бардак, а будет порядок (как именно в Архангельской области сейчас создаются условия для этого “порядка”, читайте тут);

объяснил, зачем изолировать российский интернет от мира (“сейчас они там все читают, а потом не будут”).

Мультиков с новыми ракетами на этот раз не показывали (их потом выложило у себя на сайте Минобороны). Президент России пригрозил "в случае угрозы" нацелить ракеты на "центры принятия решений", то есть на США и другие страны НАТО. В НАТО подобные угрозы назвали неприемлемыми, но Путин именно такую реакцию в своей речи и предвидел: США, сказал он, “своих сателлитов мобилизуют, они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают”.

Прочее российское

Начальника ярославской колонии №1 и его заместитель, предположительно организовывавшие пытки заключенных, отправлены под домашний арест.

Свидетели Иеговы из Сургута пожаловались на пытки в ходе допроса в Следственном комитете. Как живут под домашним арестом их единоверцы в Кирове, рассказано тут.

Российский Минюст признал “иностранным агентом” Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации, учрежденный главредом сайта “Кавказский узел” Григорием Шведовым.

Националиста Демушкина освободили раньше срока в связи с частичной декриминализацией 282-й “экстремистской” статьи. В апреле 2017 года он получил 2,5 года колонии за публикацию фотографий с Русского марша.

По данным “Би-би-си”, “повар Путина” Евгений Пригожин летал в Африку на переговоры властей ЦАР с оппозицией. В ЦАР присутствуют связанные с его структурами военные и начинают работу связанные с его структурами добывающие компании. Троих российских документалистов, собиравшихся расследовать деятельность этих людей, убили в ЦАР летом прошлого года.

Конец расследованию Мюллера

По данным CNN, новый генпрокурор США Уильям Барр на следующей неделе объявит о завершении расследования возможного вмешательства России в американские выборы, которое ведет спецпрокурор Мюллер. The New York Times подсчитала, что президент США успел раскритиковать это расследование 1100 раз. О скандале, развернувшемся вокруг книги бывшего первого зама директора ФСБ Эндрю Маккейба читайте тут.

Шесть ссылок

Художники. Отрывок из книги итальянского историка Карло Гинзбурга “Загадки Пьеро”, посвященной интерпретации художественного наследия выдающегося мастера Пьеро делла Франчески. Или биография Леоноры Фини из книги писателя и художника Десмонда Морриса, в которой собраны 32 жизнеописания ключевых для сюрреализма фигур.

Режиссер и дирижеры. Интервью с Александром Золотухиным, чей фильм “Мальчик русский”, объединивший рассказ о печальной участи солдата и репетицию современного оркестра, участвовал в последнем Берлинале. Или отрывок из книги дирижера Джона Мосери “Маэстро и их музыка. Как работают великие дирижеры”.

Наука. Животрепещущий вопрос о том, можно ли вырастить острые помидоры, обсуждается тут; здесь отрывок из книги антрополога Хью Раффлза “Инсектопедия”, в которой изучаются люди, изучающие мух.

Искренне Ваши,

Семь Сорок