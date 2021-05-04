“Сечинский спецназ” слушает

Доброе утро!

В Ижевске полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении астролога, которая неправильно поклонялась богу Шиве. Но и с Христом полиции не миновать:

На красноярскую художницу написали заявление в полицию из-за пасхального перформанса.

За журналистами "Новой газеты" и Романом Аниным несколько лет следил “сечинский спецназ” ФСБ.

В Беларуси десятки адвокатов, защищавших протестующих, лишены лицензий.

По данным Кыргызстана, в вооруженном конфликте на границе с Таджикистаном пострадали 183 человека.

Повседневное

В Челябинске прошел обыск у 18-летнего активиста движения "Весна" Александра Кашеварова. У него статус подозреваемого в уголовном деле по "дадинской" статье.

Иван Павлов останется адвокатом во всех делах, которые ведет. Против него возбуждено уголовное дело о разглашении тайны следствия, ему запрещено пользоваться средствами связи и интернетом. Вот разговор с женой Павлова об обыске, который прошел в пятницу в их петербургской квартире.

Футбольный клуб “Локомотив” возмущен тем, что его фанатов фактически задержали в Петербурге после матча с “Зенитом”: силой рассадили по автобусам и увезли к метро подальше от стадиона, хотя у многих на парковках стояли личные машины.

Религиозно-историческое

Красноярский журналист Даниил Рад написал заявление в полицию об оскорблении чувств верующих из-за перформанса на набережной Енисея, который 2 мая устроила художница Мария Гасанова. Суть акции заключалась в том, что актер в образе Иисуса Христа, стоявший на фоне полотна, "оживает" и общается с жителями города.

В городе Дагестанские Огни сначала установили бюст Сталину, потом демонтировали его, а теперь снова обещают установить после должных согласований.

С одного из домов в Екатеринбурге воруют таблички “Последнего адреса”, установленные по всем правилам. Есть подозрения, что они исчезают по желанию жителей “Дома чекистов”, стоящего прямо напротив.

День свободы печати

Главный редактор "Важных историй" и бывший сотрудник "Новой газеты" Роман Анин изучил материалы своего уголовного дела и пришел к выводу, что следователи с 2016 года затягивают разбирательство ради слежки за ним самим и его коллегами. Под предлогом установления автора статьи, в которой рассказывалось о яхте бывшей жены Сечина, сотрудники органов перехватывали телефонные звонки, онлайн-сообщения, читали почту журналистов "Новой газеты" (хотя статья была подписана). Разработкой Анина, пишет издание "Важные истории", занималась Шестая служба Управления собственной безопасности ФСБ, так называемый "сечинский спецназ".

Более 250 журналистов из 63 стран мира выступили в поддержку изданий "Важные истории" и DOXA, а также включенной властями России в список СМИ – "иностранных агентов" "Медузы".

Письмо было приурочено к Международному дню свободы печати, который отмечается 3 мая. Давление на прессу растет по всему миру (вот инфографика). Как выживают в России независимые расследовательские проекты, читайте тут и в интервью с главредом издания “Проект” Романом Баданиным. О тяжкой доле независимых региональных журналистов рассказано здесь. Но и в глубинке бывают успешные медиа – вот история паблика "Граждане Гдовского края", которое называют "лучшим локальным СМИ" на севере России.

“Крадуны”, адвокаты и робкие надежды

Адвокат Сергей Зикрацкий, защищавший журналистов по политически мотивированным делам, уехал из Беларуси. За последнее время лицензий лишились десятки адвокатов, работавших с участниками белорусских протестов, – вот их истории.

Суд в Минске дал два года "домашней химии" 18-летнему студенту за участие в акции протеста с громкоговорителем.

Замглавы МВД Беларуси Николай Карпенко рассказал в интервью телеканалу СТВ о планах организаторов “военного переворота и покушения на Лукашенко”, но у него почему-то получилось, что организаторы военного переворота больше интересовались наживой, а не переворотом: “Они не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой. Это мелкие мошенники, крадуны”. Целью якобы планировавшейся “блокировки Минска”, по словам Карпенко, был “перехват финансовых потоков”. Как это все понять, не очень понятно, но в конце Карпенко пообещал поймать вообще всех и “обезвредить”.

Здесь эти заявления комментирует член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко. Он надеется на новый всплеск протестной активности 9 мая.

Вокруг Украины

Президенты Польши, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии на встрече в Варшаве подписали декларацию о сотрудничестве и поддержке фундаментальных принципов демократии. Встреча была приурочена к 230-й годовщине принятия Конституции Речи Посполитой (Конституция Третьего мая). Этот одобренный в 1791 году документ был нацелен на укрепление верховенства права и защиту от агрессии соседних держав, в том числе России. Через четыре года после его принятия Польшу поделили между собой Россия, Австрия и Пруссия.

Как Россия собирается делить Украину с помощью массовой выдачи жителям Донбасса российских паспортов, здесь объясняет украинский политолог Олег Саакян.

В госбюджет Украины возвращены полтора миллиарда долларов “денег Януковича”. Из них 1,3 были наличными, остальное – в ценных бумагах.

Конфликт на границе

По данным кыргызских властей, число пострадавших из-за вооруженного конфликта на границе Таджикистана и Кыргызстана составило 183 человека. По официальным сообщениям, войска от места конфликта отведены, но обстановку в регионе спокойной не назовешь, вот репортаж с места и вот фотографии из двух стран. Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело против кыргызских военнослужащих из-за конфликта на границе, но делу мира оно вряд ли поможет. Здесь специалист по Центральной Азии Станислав Притчин объясняет, почему так сложно делимитировать границу между Кыргызстаном и Таджикистаном и почему до 9 мая, как обещают кыргызские власти, это точно сделать не удастся.

Все прочее списком

Евросоюз предупредил Россию об ответных мерах из-за запрета на въезд европейским чиновникам.

Разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах, каковыми являются Россия и Китай. О России – со ссылкой на отравление Навального – говорится, что она располагает запасом незадекларированного химоружия. Обе державы, по мнению авторов доклада, будут действовать в “серой зоне” – через наемников, кибератаки, манипуляции с информацией, подрыв экономической мощи соперников и так далее.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил о создании двух опорных пунктов российской военной базы в Сюникской области.

Победителем кинофестиваля “Артдокфест”, который проходил в этом году почти исключительно в Латвии (потому что часть показов в Москве и Петербурге была сорвана), стал фильм “Тихий голос" режиссера Реки Валерика. Главный герой картины – гомосексуал, бежавший из Чечни. Показать фильм в России не удалось из-за прямых угроз из Чечни.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова упал – до 8489. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 832 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 111 198 человек (+336 за сутки).

Общее число заболевших по всему миру с начала пандемии составляет почти 153 миллионов человек, умерших – 3,2 миллиона. Ежедневное число новых заболевших бьет рекорды уже больше недели – их свыше 800 тысяч в сутки. Почти половина приходится на Индию, где в субботу (последние доступные данные) были выявлены почти 402 тысяч инфицированных.

Премьер-министр Баварии второй год подряд отменяет "Октоберфест". Еврокомиссия предлагает открыть въезд для иностранцев, привитых одобренными в Евросоюзе вакцинами.

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио не успеют провакцинировать всех волонтеров, которые должны будут работать на Олимпиаде.

Шесть ссылок

Советские писатели. Рассказ о том, как Ольга Берггольц спасала своего отца, немца по национальности, из сибирской ссылки. Или беседа о Леониде Цыпкине (1926–1982) – скромном советском патологоанатоме, авторе романа о Достоевском “Лето в Бадене”, до сих пор не особенно оцененного в России.

Рассказ о том, как Ольга Берггольц спасала своего отца, немца по национальности, из сибирской ссылки. Или беседа о Леониде Цыпкине (1926–1982) – скромном советском патологоанатоме, авторе романа о Достоевском “Лето в Бадене”, до сих пор не особенно оцененного в России. Германское. 10 самых популярных легенд о Гитлере с комментариями историка Татьяны Тимофеевой. Или фрагмент из книги итальянского хайдеггероведа Донателлы Ди Чезаре “Хайдеггер и евреи. По страницам “Черных тетрадей”” (изд-во “Владимир Даль”).

10 самых популярных легенд о Гитлере с комментариями историка Татьяны Тимофеевой. Или фрагмент из книги итальянского хайдеггероведа Донателлы Ди Чезаре “Хайдеггер и евреи. По страницам “Черных тетрадей”” (изд-во “Владимир Даль”). Кино. Отрывок из автобиографии Люка Бессона “Несносный ребенок” (изд-во АСТ). Или путеводитель Дмитрия Волчека по лучшем фильмам кинофестивалей в Висбадене и Бергамо.

Отрывок из автобиографии Люка Бессона “Несносный ребенок” (изд-во АСТ). Или путеводитель Дмитрия Волчека по лучшем фильмам кинофестивалей в Висбадене и Бергамо. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок