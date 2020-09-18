Обучение массовым беспорядкам

Доброе утро!

Сегодня в Минске пройдет “Марш районов” – вернее, марши: люди выйдут протестовать там же, где живут, милиции будет сложнее организовать массовый “хапун”. Пока дела обстоят так:

Светлана Тихановская призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию для установления фактов нарушения прав человека.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак объявил голодовку после того, как ему предъявили обвинения.

Исполнительный директор “Открытой России” Андрей Пивоваров арестован на 10 суток (он только что отсидел 14).

Сотрудница ФБК Мария Певчих летела в Германию медицинским бортом вместе с Навальным и его женой, она и привезла туда найденную в томской гостинице бутылку со следами “Новичка”.

В Украине возбуждено уголовное дело о разглашении гостайны в связи с арестом “вагнеровцев” в Беларуси.

Любимую не отдают

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила по видеосвязи на заседании Совета ООН по правам человека. Официальные представители Беларуси, России, Китая и Венесуэлы требовали прекратить трансляцию, ссылаясь на процедурные правила, но западные страны не увидели в этом никаких нарушений. Тихановская настаивает, что в Беларусь нужно направить мониторинговую миссию ООН, которая зафиксирует факты незаконных арестов, избиений, изнасилований и пр. В принятой резолюции все эти факты упоминаются. Политолог Александр Федута считает, что резолюция ООН никакого влияния на Лукашенко не окажет – ну разве что опосредованно, через Путина.

Евросоюз и США, как ожидается, объявят о новых санкциях в отношении Беларуси на следующей неделе. Глава МИД Беларуси Владимир Макей говорит, что “адекватный ответ” на эти санкции затронет работу иностранных СМИ, аккредитованных в стране. Послы стран ЕС в Минске договорились приносить на все официальные встречи с белорусскими властями списки политзаключенных – в знак солидарности с ними.

Репрессии продолжаются:

Члену президиума Координационного совета оппозиции, юристу Максиму Знаку предъявили обвинение за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Он объявил голодовку.

В Минске задержана координатор волонтерской службы правозащитного центра "Весна" Мария Рабкова. В отношении нее возбуждено уголовное дело об "обучении или иной подготовке лиц к массовым беспорядкам". Правозащитный центр “Весна” работает в Беларуси с 1996 года, государственной регистрации его лишили в 2003-м.

В Минске прокуратура разыскивает родителей, ходивших на акции протеста с детьми.

Но любимую не отдают. Российские и белорусские певцы, в том числе Киркоров и Басков, записали клип в поддержку Лукашенко с цитатой из его речи накануне президентских выборов.

Российские будни

Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Русской службе “Би-би-си”, что бутылку из томской гостиницы, на которой, по данным немецкой прессы, специалисты Бундесвера обнаружили следы “Новичка” она привезла в Германию лично – она летела медицинским бортом вместе с Навальным и его женой в качестве сопровождающего лица. Россия продолжает запрашивать данные о Навальном у отдельных стран (теперь у Франции и Швеции), несмотря на то, что может получить их через ОЗХО по специальной процедуре.

и его женой в качестве сопровождающего лица. Россия продолжает запрашивать данные о Навальном у отдельных стран (теперь у Франции и Швеции), несмотря на то, что может получить их через ОЗХО по специальной процедуре. Суд в Москве арестовал на 10 суток исполнительного директора “Открытой России” Андрея Пивоварова по обвинению в призыве к несанкционированной акции 1 июля. Он только что отсидел 14 суток за “организацию несанкционированной акции” 15 июля.

Андрея Пивоварова по обвинению в призыве к несанкционированной акции 1 июля. Он только что отсидел 14 суток за “организацию несанкционированной акции” 15 июля. Житель Ульяновска оштрафован на 120 тысяч рублей за фотографию Гитлера на сайте "Бессмертного полка". Поскольку денег у него нет, суд разрешил выплачивать штраф в рассрочку.

на сайте "Бессмертного полка". Поскольку денег у него нет, суд разрешил выплачивать штраф в рассрочку. Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова, лишен адвокатского статуса. Новый адвокат Ефремова в апелляционном заявлении просит приговорить актера к условному наказанию.

Шпионское

В деле бывшего члена правления “Интер РАО” Карины Цуркан появилась небольшая деталь: ее обвиняют в том, что она рассказала Молдове, сколько электроэнергии Россия поставляла в Украину в 2015 году. Этот секрет сотрудница молдавских спецслужб под кодовым именем “Карла” якобы узнала на совещании с участием замминистра энергетики России.

“Новая газета” опубликовала фильм об Иване Сафронове, которого обвиняют в госизмене – пока непонятно за что.

В Украине возбуждено уголовное дело о разглашении государственной тайны в связи с публикациями в прессе о срыве спецоперации по захвату “вагнеровцев” (задержанных впоследствии в Беларуси).

Здесь объясняется, почему Болгария не слишком охотно расследует дело об отравлении бизнесмена Гебрева “Новичком”, хотя исполнители преступления – российские грушники под дипломатическим прикрытием – названы.

Из американских магазинов приложений, в том числе из Google Play и Apple Store, принудительно удаляют TikTok и WeChat. Сделка по продаже сервиса американской компании пока не одобрена, потому что у Трампа не было времен изучить детали соглашения. Поводом для этой странной истории было заявление Трампа о том, что TikTok собирает личные данные американцев и передает их китайским спецслужбам.

Тем временем пандемия

Число новых случаев Covid-19 в России продолжает расти – по данным на утро пятницы, суточный прирост составил 5 905, всего заболевших с начала эпидемии один миллион 91 тысяча. Число жертв эпидемии достигло к утру пятницы 19 195 человек (+134 за сутки). За день в Москве скончались еще 11 человек.

Коронавирусные ограничения в России вводятся и снимаются местными властями, и в большинстве регионов они сейчас продолжают сниматься. Вот разговоры с активистами независимых медицинских профсоюзов, готовящих акции протеста в связи с невыплатой ковидных надбавок.

Вирус продолжает ускоренными темпами распространяться по миру. В Европе лидерами роста стали Испания и (неожиданно) Чехия, однако о новых общенациональных карантинах, как в Израиле, речи пока не идет. Пражские власти долго спорили с санитарными врачами, стоит ли закрывать все учебные заведения в городе, и в итоге ограничились переведением вузов на дистанционное обучение.

Ссылки для чтения

Люди XIX века. Интервью с толстоведом Юлией Красносельской – о политических взглядах Толстого, об удачном и неудачном толстоведении. Или рассказ о жизни и делах знаменитого московского адвоката Федора Плевако – и печенеги терзали его, и половцы.

Интервью с толстоведом Юлией Красносельской – о политических взглядах Толстого, об удачном и неудачном толстоведении. Или рассказ о жизни и делах знаменитого московского адвоката Федора Плевако – и печенеги терзали его, и половцы. Современная русская словесность. Разговор с Борисом Останиным в связи с его только вышедшим “Словарем к повести Саши Соколова «Между собакой и волком»”. Или беседа с составителями сборника “Владимир Шаров: по ту сторону истории” (изд-во НЛО), где собраны воспоминания об этом необычном писателе и филологические статьи о его творчестве.

Разговор с Борисом Останиным в связи с его только вышедшим “Словарем к повести Саши Соколова «Между собакой и волком»”. Или беседа с составителями сборника “Владимир Шаров: по ту сторону истории” (изд-во НЛО), где собраны воспоминания об этом необычном писателе и филологические статьи о его творчестве. Литературные заработки. Рассказ о громадных гонорарах (нерасстрелянных) советских писателей в 1930-50 годы. Или история секретной программы ЦРУ по изучению психотропных веществ, в которой – ради денег – участвовал Кен Кизи, будущий автор “Пролетая над гнездом кукушки”.

Рассказ о громадных гонорарах (нерасстрелянных) советских писателей в 1930-50 годы. Или история секретной программы ЦРУ по изучению психотропных веществ, в которой – ради денег – участвовал Кен Кизи, будущий автор “Пролетая над гнездом кукушки”. Околофилософское. Фрагмент из книги Рене Жирара “Театр зависти. Уильям Шекспир” (Издательство ББИ), посвященный поэме “Обесчещенная Лукреция”. Или отрывок из исследования антрополога Талала Асада “Возникновение секулярного. Христианство, ислам, модерность” (изд-во “НЛО”) – об искоренении бесчеловечных религиозных ритуалов в Британской Индии.

Фрагмент из книги Рене Жирара “Театр зависти. Уильям Шекспир” (Издательство ББИ), посвященный поэме “Обесчещенная Лукреция”. Или отрывок из исследования антрополога Талала Асада “Возникновение секулярного. Христианство, ислам, модерность” (изд-во “НЛО”) – об искоренении бесчеловечных религиозных ритуалов в Британской Индии. Искусство. Рассказ об одном из самых успешных современных художников Китая Чжане Хуане (его выставка открылась в Эрмитаже). Или история деятельности московского художественного объединения “Эрмитаж”, проиллюстрированная материалами из медиатеки ГЦСИ.

Рассказ об одном из самых успешных современных художников Китая Чжане Хуане (его выставка открылась в Эрмитаже). Или история деятельности московского художественного объединения “Эрмитаж”, проиллюстрированная материалами из медиатеки ГЦСИ. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок