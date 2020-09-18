Обучение массовым беспорядкам

Доброе утро!
Сегодня в Минске пройдет “Марш районов” – вернее, марши: люди выйдут протестовать там же, где живут, милиции будет сложнее организовать массовый “хапун”. Пока дела обстоят так:
- Светлана Тихановская призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию для установления фактов нарушения прав человека.
- Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак объявил голодовку после того, как ему предъявили обвинения.
- Исполнительный директор “Открытой России” Андрей Пивоваров арестован на 10 суток (он только что отсидел 14).
- Сотрудница ФБК Мария Певчих летела в Германию медицинским бортом вместе с Навальным и его женой, она и привезла туда найденную в томской гостинице бутылку со следами “Новичка”.
- В Украине возбуждено уголовное дело о разглашении гостайны в связи с арестом “вагнеровцев” в Беларуси.
Любимую не отдают
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила по видеосвязи на заседании Совета ООН по правам человека. Официальные представители Беларуси, России, Китая и Венесуэлы требовали прекратить трансляцию, ссылаясь на процедурные правила, но западные страны не увидели в этом никаких нарушений. Тихановская настаивает, что в Беларусь нужно направить мониторинговую миссию ООН, которая зафиксирует факты незаконных арестов, избиений, изнасилований и пр. В принятой резолюции все эти факты упоминаются. Политолог Александр Федута считает, что резолюция ООН никакого влияния на Лукашенко не окажет – ну разве что опосредованно, через Путина.
Евросоюз и США, как ожидается, объявят о новых санкциях в отношении Беларуси на следующей неделе. Глава МИД Беларуси Владимир Макей говорит, что “адекватный ответ” на эти санкции затронет работу иностранных СМИ, аккредитованных в стране. Послы стран ЕС в Минске договорились приносить на все официальные встречи с белорусскими властями списки политзаключенных – в знак солидарности с ними.
Репрессии продолжаются:
Члену президиума Координационного совета оппозиции, юристу Максиму Знаку предъявили обвинение за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Он объявил голодовку.
В Минске задержана координатор волонтерской службы правозащитного центра "Весна" Мария Рабкова. В отношении нее возбуждено уголовное дело об "обучении или иной подготовке лиц к массовым беспорядкам". Правозащитный центр “Весна” работает в Беларуси с 1996 года, государственной регистрации его лишили в 2003-м.
В Минске прокуратура разыскивает родителей, ходивших на акции протеста с детьми.
Но любимую не отдают. Российские и белорусские певцы, в том числе Киркоров и Басков, записали клип в поддержку Лукашенко с цитатой из его речи накануне президентских выборов.
Российские будни
- Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Русской службе “Би-би-си”, что бутылку из томской гостиницы, на которой, по данным немецкой прессы, специалисты Бундесвера обнаружили следы “Новичка” она привезла в Германию лично – она летела медицинским бортом вместе с Навальным и его женой в качестве сопровождающего лица. Россия продолжает запрашивать данные о Навальном у отдельных стран (теперь у Франции и Швеции), несмотря на то, что может получить их через ОЗХО по специальной процедуре.
- Суд в Москве арестовал на 10 суток исполнительного директора “Открытой России” Андрея Пивоварова по обвинению в призыве к несанкционированной акции 1 июля. Он только что отсидел 14 суток за “организацию несанкционированной акции” 15 июля.
- Житель Ульяновска оштрафован на 120 тысяч рублей за фотографию Гитлера на сайте "Бессмертного полка". Поскольку денег у него нет, суд разрешил выплачивать штраф в рассрочку.
- Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова, лишен адвокатского статуса. Новый адвокат Ефремова в апелляционном заявлении просит приговорить актера к условному наказанию.
Шпионское
- В деле бывшего члена правления “Интер РАО” Карины Цуркан появилась небольшая деталь: ее обвиняют в том, что она рассказала Молдове, сколько электроэнергии Россия поставляла в Украину в 2015 году. Этот секрет сотрудница молдавских спецслужб под кодовым именем “Карла” якобы узнала на совещании с участием замминистра энергетики России.
- “Новая газета” опубликовала фильм об Иване Сафронове, которого обвиняют в госизмене – пока непонятно за что.
- В Украине возбуждено уголовное дело о разглашении государственной тайны в связи с публикациями в прессе о срыве спецоперации по захвату “вагнеровцев” (задержанных впоследствии в Беларуси).
- Здесь объясняется, почему Болгария не слишком охотно расследует дело об отравлении бизнесмена Гебрева “Новичком”, хотя исполнители преступления – российские грушники под дипломатическим прикрытием – названы.
- Из американских магазинов приложений, в том числе из Google Play и Apple Store, принудительно удаляют TikTok и WeChat. Сделка по продаже сервиса американской компании пока не одобрена, потому что у Трампа не было времен изучить детали соглашения. Поводом для этой странной истории было заявление Трампа о том, что TikTok собирает личные данные американцев и передает их китайским спецслужбам.
Тем временем пандемия
Число новых случаев Covid-19 в России продолжает расти – по данным на утро пятницы, суточный прирост составил 5 905, всего заболевших с начала эпидемии один миллион 91 тысяча. Число жертв эпидемии достигло к утру пятницы 19 195 человек (+134 за сутки). За день в Москве скончались еще 11 человек.
Коронавирусные ограничения в России вводятся и снимаются местными властями, и в большинстве регионов они сейчас продолжают сниматься. Вот разговоры с активистами независимых медицинских профсоюзов, готовящих акции протеста в связи с невыплатой ковидных надбавок.
Вирус продолжает ускоренными темпами распространяться по миру. В Европе лидерами роста стали Испания и (неожиданно) Чехия, однако о новых общенациональных карантинах, как в Израиле, речи пока не идет. Пражские власти долго спорили с санитарными врачами, стоит ли закрывать все учебные заведения в городе, и в итоге ограничились переведением вузов на дистанционное обучение.
Ссылки для чтения
- Люди XIX века. Интервью с толстоведом Юлией Красносельской – о политических взглядах Толстого, об удачном и неудачном толстоведении. Или рассказ о жизни и делах знаменитого московского адвоката Федора Плевако – и печенеги терзали его, и половцы.
- Современная русская словесность. Разговор с Борисом Останиным в связи с его только вышедшим “Словарем к повести Саши Соколова «Между собакой и волком»”. Или беседа с составителями сборника “Владимир Шаров: по ту сторону истории” (изд-во НЛО), где собраны воспоминания об этом необычном писателе и филологические статьи о его творчестве.
- Литературные заработки. Рассказ о громадных гонорарах (нерасстрелянных) советских писателей в 1930-50 годы. Или история секретной программы ЦРУ по изучению психотропных веществ, в которой – ради денег – участвовал Кен Кизи, будущий автор “Пролетая над гнездом кукушки”.
- Околофилософское. Фрагмент из книги Рене Жирара “Театр зависти. Уильям Шекспир” (Издательство ББИ), посвященный поэме “Обесчещенная Лукреция”. Или отрывок из исследования антрополога Талала Асада “Возникновение секулярного. Христианство, ислам, модерность” (изд-во “НЛО”) – об искоренении бесчеловечных религиозных ритуалов в Британской Индии.
- Искусство. Рассказ об одном из самых успешных современных художников Китая Чжане Хуане (его выставка открылась в Эрмитаже). Или история деятельности московского художественного объединения “Эрмитаж”, проиллюстрированная материалами из медиатеки ГЦСИ.
- Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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