Конец величайшего первого срока

Доброе утро!

Как бы в довершение всего происходящего в США суд в Ираке выдал ордер на арест Дональда Трампа в связи с убийством иранского генерала Сулеймани в январе прошлого года. Это жест чисто символический, в Вашингтоне же идут реальные политические баталии:

Трамп назвал нынешний момент “концом величайшего первого срока в президентской истории” и обещал упорядоченно передать власть. Возбуждаются уголовные дела в связи с захватом Капитолия.

Число случаев Covid-19 в Европе (включая Россию) превысило 25 миллионов. Большинство стран ЕС – в локдауне. Сегодня вступают в силу жесткие ограничения в Украине.

Россия определилась со списком обязательных для установки приложений для смартфонов и умных телевизоров.

В Беларуси утвержден новый герб. Он почти не отличается от старого.

На Капитолийском холме

Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на выборах президента. После прервавшего заседание обеих палат штурма Капитолия радикальными сторонниками Трампа часть возражений в связи с итогами голосования были сняты: отдельно палаты обсуждали только итоги выборов в Аризоне и Пенсильвании.

Многие конгрессмены-республиканцы сочли, что после случившегося поддерживать Трампа и дальше уже нельзя (жертвами беспорядков стали четыре человека, пострадали свыше 50 полицейских). Почти сразу последовало несколько добровольных отставок в Белом доме. Мировые лидеры были откровенно шокированы случившимся, российские депутаты высказывались с позиций собственного превосходства (вот цитаты). В Конгрессе обсуждают возможность повторного импичмента президента или отстранения его от должности через 25-ю поправку, которая предусматривает передачу президентских полномочий вице-президенту, когда президент исполнять свои обязанности не способен. Что из этого получится, увидим в ближайшее время, но, по словам американистки Саши Филиппенко, уже сейчас ясно, что фигура Дональда Трампа становится неудобной для Республиканской партии, и ей придется с этим что-то делать.

Избранный президент США Джо Байден обвинил Трампа в подрыве демократии и подстрекательстве к мятежу. Трамп в своем новом заявлении повторил, что не согласен с итогами выборов, но передаст власть в рамках законной процедуры. “Хотя это и конец величайшего первого срока в президентской истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой”, – добавил Трамп. Крупнейшие социальные сети заблокировали аккаунты Трампа как минимум до окончания его президентского срока, так что свои заявления он теперь делает через советников.

О том, кто именно штурмовал Капитолий, рассказано здесь: среди них было много верующих в теорию QAnon, согласно которой Америкой и миром правит группа сатанистов, торгующая детьми. Трамп и преданные ему военные ведут беззаветную борьбу с этими нелюдями (Хиллари Клинтон, Джорджем Соросом, еврейскими банкирами, дальше придумайте сами), а сатанисты готовы на все, чтобы убрать Трампа (это они подменили все бюллетени на выборах). Вот хорошее эссе (англ.) с попыткой понять, что заставляет людей погружаться в подобные бермуторные бредни. Против участников штурма сейчас возбуждаются уголовные дела. Возможно, пересказ этой теории в суде позволит некоторым доказать собственную невменяемость.

Но пандемию никто не отменял

По данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 23 541 (это падение). В Москве выявлено 4871 новый случай, в Петербурге – 3005, в Подмосковье – 1228. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 332 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру четверга 60 457 человек (+506 за сутки). Некоторые регионы России вводят обязательное тестирование для приезжих.

Число случаев COVID-19 в Европе (включая Россию) превысило 25 миллионов. В Европе живет десятая часть населения Земли, однако на нее приходится около 30% всех случаев инфицирования и лишь ненамного меньше смертей. Большинство европейских стран продлили введенные ранее локдауны, во многих странах отмечают пики заболеваемости и смертности, хуже всего – ситуация в Чехии.

В Украине с сегодняшнего дня вступает в силу новый жесткий локдаун, чрезвычайное положение введено в Токио, комендантский час – в Квебеке, новый карантин – в Ливане. Мир снова остановился.

Российское

Суд в США приговорил российского хакера Андрея Тюрина к 12 годам тюрьмы и многомиллионному штрафу. Он признал себя виновным в краже персональных данных у более чем 80 миллионов клиентов американских финансовых структур.

В России утвердили список приложений для обязательной предустановки на смартфоны и умные телевизоры. Телефоны теперь будут продаваться прямо с “Одноклассниками”, ICQ (нет, это не шутка), Марусей и Госуслугами, а находить все на свете будет исключительно “Яндекс”.

Из познавательного – хороший разговор с ведущим научным сотрудником Института истории РАН Ириной Левинской о новоприставленном к институту “кураторе от ФСБ”.

Цитадель мира и спокойствия

Александр Лукашенко в Рождество выступил в храме Воздвижения Креста Господня в Минске (нет, он пока не является церковным иерархом, но, может, готовится к этому): осудил штурм Капитолия, объяснил, что он для того и подавляет “кучку недовольных”, чтобы в Минске такого не было и заключил: “Мы для всей планеты, всех стран примером являемся. Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси”.

В Беларуси утвердили новый герб – он, правда, почти не отличается от старого, но такими, видимо, и должны быть перемены.

В Петербурге по запросу Минска задержали члена стачкома "Беларуськалия" Андрея Прилуцкого.

Шесть ссылок

Российская история. Подробный рассказ о событиях 1921 года, заложивших основу для установления большевистской диктатуры. Или подробный анализ блоковских “Скифов” (1918), в котором Илья Виницкий объясняет, какой именно “рожей” собирается обернуться Россия к “Европе пригожей” и рожей ли вообще.

Подробный рассказ о событиях 1921 года, заложивших основу для установления большевистской диктатуры. Или подробный анализ блоковских “Скифов” (1918), в котором Илья Виницкий объясняет, какой именно “рожей” собирается обернуться Россия к “Европе пригожей” и рожей ли вообще. Таинственное. Рассказ о запутанной истории римских солнечных культов. Или монолог жительницы Чукотки Татьяны Миненко, которая умеет разговаривать с медведями.

Рассказ о запутанной истории римских солнечных культов. Или монолог жительницы Чукотки Татьяны Миненко, которая умеет разговаривать с медведями. Изящные штучки. Рассуждения австрийского эссеиста Роберта Менассе об истории Вены – на примере одного дома. Или фельетон французского писателя Фредерика Сулье (1800–1847) о том, как снять жилье в Париже и не разориться при этом.

Рассуждения австрийского эссеиста Роберта Менассе об истории Вены – на примере одного дома. Или фельетон французского писателя Фредерика Сулье (1800–1847) о том, как снять жилье в Париже и не разориться при этом. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок