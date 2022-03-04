Худшее еще впереди

Доброе утро!

В Минске ОМОН задержал трех женщин, которые пришли в православный собор помолиться за мир. А на войне так:

В Запорожье после обстрела загорелась АЭС.

На переговорах в Беловежской Пуще российская и украинская делегация договорились о создании гуманитарных коридоров.

Россиянам показали очередное заседание Совета безопасности РФ: Путин пообещал много денег семьям погибших и сказал, что “операция” в Украине идет по плану.

В России на акциях протеста задержали больше 440 человек. У большинства пользователей перестали открываться Facebook, Twitter, сайты “Медузы”, Радио Свобода, Русской службы Би-би-си и DW.

В связи с этим некоторые ссылки в нижеследующем тексте могут не открываться в России (но мы работаем над этой проблемой – и вы можете помочь, поставив VPN).

Фронтовые сводки

Весь четверг в Запорожской области шли интенсивные бои за Энергодар, в ночь на пятницу в результате обстрела загорелась находящаяся там Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. Пожарные долго не могли приступить к тушению из-за обстрелов, но через час-полтора их туда пустили. Президент Украины назвал действия России “ядерным терроризмом”. Верховная Рада требует закрыть небо над Украиной. Ранее министр энергетики Украины Герман Глущенко предупреждал о риске попадания “шальной ракеты” в атомную станцию – вот интервью с ним. К утру пожар удалось потушить, но сегодня могут быть новые обстрелы.

В четверг российские войска снова обстреливали украинские города: жертвами обстрела жилых районов Чернигова стали 33 человека, 18 ранены, в городе разрушена школа. В Харькове в результате обстрелов ранены по меньшей мере 13 мирных жителей. Жаркие бои шли в городе Буча Киевской области. Вот результаты боев за Бородянку Киевской области, а вот разговор с женщиной, дом которой в Горенке под Киевом был разрушен в результате авианалета.

Глава Сумской области Дмитрий Живицкий рассказывает, что область частично обесточена в результате обстрелов, в городе Ахтырка разбомблены ТЭЦ и железнодорожный вокзал, там много жертв, а в находящемся под российским контролем городе Тростянце ездят "БТРы с автоматчиками на броне и расстреливают автомобили, людей". Доступа туда у украинских властей нет.

Жители осажденного российскими войсками Мариуполя рассказывают, что у них уже несколько дней нет света, воды и заканчивается еда. Несколько жилых кварталов разрушены, телефонная связь нестабильна.

Минобороны России объявило о назревающей гуманитарной катастрофе в городах Украины. Виноваты в этом, конечно же, “украинские нацисты”, которые “блокируют десятки тысяч граждан Украины и не выпускают их в безопасные места”. Где именно сейчас в Украине “безопасные места”, российское ведомство не уточнило. В ходе прошедшего в Беловежской пуще второго раунда переговоров между российской и украинскими делегациями удалось договориться о создании гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения и раненых и о прекращении огня на время этой эвакуации и только в этом конкретном месте. Будет и третий раунд.

Президент Украины Владимир Зеленский на очередной пресс-конференции призвал Запад увеличить военную помощь Украине (потому что “если Украина не выстоит, то Литва, Латвия и Эстония будут следующими”). Кроме того, он снова пригласил Путина к прямым переговорам: “Только не за 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее. Я ж сосед! Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Сядь со мной, поговори, чего ты боишься?” Источники в Елисейском дворце сообщают, что у Эммануэля Макрона после телефонного разговора с Путиным сложилось впечатление, что худшее еще впереди.

Вот фотографии восьмого дня войны, вот фотоистория о домашних животных, к которым тоже пришла война.

Похоронки

Раненых российских военнослужащих и тела убитых свозят в белорусский город Мозырь. Местных жителей уже просят о помощи, потому что в больницах много чего не хватает. Жители Белгородской области всем миром помогают российским солдатам: собирают им еду, прокладки (их используют вместо стелек) и закупают фонарики – вот репортаж.

Журналисты находят все больше и больше родственников российских военных, отправленных в Украину:

Репортаж о поездке в Саратовскую область – в одном поселке оплакивают убитого, в другом пытаются понять, как помочь пленному.

Разговор с двумя мамами, сыновья которых сейчас в Украине (оба – срочники).

Беседы с семьями из Челябинской, Иркутской областей и Подмосковья.

Семьи тем временем рушатся из-за разногласий по поводу этой войны. Вот поучительное видео: реакции россиян на фотографии бомбардировок и обстрелов украинских городов.

Нехорошие предчувствия

В четверг россиянам показали по телевизору очередное заседание Совета безопасности РФ – на этот раз оно проводилось из бункера, в онлайн-режиме. Путин заверил, что “спецоперация” в Украине идет “строго по плану”, “все поставленные задачи успешно решаются”, русские и украинцы – один народ (чтобы там ни говорили “украинские нацисты”), а семьи убитых и раненых получат свои миллионы (7,4 и 2,9 соответственно). Далее заседание проходило в закрытом режиме. О чем они там говорили, мы, возможно, узнаем в ходе намеченных на сегодня внеочередных заседаний Госдумы и Совета Федерации.

С полной определенностью можно сказать, что Госдума будет принимать закон о тюремных сроках до 20 лет за распространение “фейков” о российской армии. Ходят слухи, что, кроме того, может быть введено военное положение – и то, что Дмитрий Песков назвал эти слухи “чистыми утками”, лишь усиливает опасения. Что влечет за собой военное положение, объясняется тут; здесь – кое-какие дополнения от бывшего юриста “Правозащиты Открытки” Анастасии Бураковой.

В четверг на антивоенных акциях в 23 городах России было задержано по меньшей мере 442 человека, за все время войны – 8 142. Это рекордные в истории России цифры. Вот рассказы некоторых задержанных. Генпрокуратура предупреждает, что будет считать антивоенные акции “участием в деятельности экстремистской организации” – очевидно, потому что протестовать против войны призывал в том числе и экстремист Всея Руси Алексей Навальный, над которым в данный момент идет еще один суд. Отдельно депутаты от ЛДПР Луговой и Нилов разработали законопроект о призыве на службу в Донбасс участников антивоенных акций. На этом фоне увольнение за отстаивание политической позиции, отличной от линии Кремля, уже не кажется суровым наказанием.

Зато в Москве отменили QR-коды “в сфере спорта и культуры” – свобода!

Независимых медиа больше нет (ну почти)

Утром в четверг стало известно о ликвидации “Эха Москвы” советом директоров (“Эхо” входило в холдинг “Газпром-медиа”). Главред “Эха” Алексей Венедиктов на этом заседании не присутствовал, вот интервью с ним. Днем полиция пришла на телеканал “Дождь” – с предупреждениями о недопустимости распространения “экстремистских материалов”. Телеканал объявил о временном прекращении работы. Главред “Дождя” Тихон Дзядко заверил в интервью, что после решения “бытовых вопросов” можно будет говорить о будущем, “если оно есть”.

В ночь на пятницу у пользователей большинства российских операторов перестали открываться сайты “Медузы”, Радио Свобода, Русской службы “Би-би-си”, DW, а также Twitter, Facebook и магазины приложений AppStore и Google Play.

Таким образом доступных независимых медиа в России почти не осталось, а кого российские власти считают особенно опасными в Facebook и Twitter, рассказывается здесь. От Telegram Роскомнадзор потребовал удалить боты о российских военных.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Санкции и их последствия

США ввели санкции против Пескова, Усманова, Ротенбергов, членов их семей и нескольких организаций, причастных к “дезинформации”. Великобритания дополнила свои санкционные списки Усмановым и Шуваловым. Франция объявила об аресте яхты главы “Роснефти” Игоря Сечина.

Пассажиры российских авиакомпаний сообщают о внезапной отмене рейсов и изменении курса самолетов прямо во время полета – вероятно, это связано с арестом Airbus-320 авиакомпании S7 в Ереване (самолеты находятся в лизинге, и лизинговая компания их уже отозвала).

Российский Центробанк обязал брокеров взымать с физических лиц комиссию 30% при покупке валюты.

IKEA приостановила работу в России и Беларуси, и в ответ на это известие россияне толпами повалили в магазины: вдруг в последний раз! Известие о приостановке работы “АвтоВАЗа” из-за “кризиса поставок электронных компонентов” такой тревоги почему-то не вызвало. Недопуск российских и белорусский паралимпийцев на Игры в Пекине остался почти незамеченным. Свою деятельность в России и Беларуси приостанавливает еще и Airbnb.

Вот обзор уже действующих санкций, а вот беседа с экономистами Андреем Заостровцевым и Владимиром Грязневичем о том, что ждет россиян в ближайшем будущем.

Верховная Рада Украины одобрила принудительное изъятие российского имущества в Украине и приняла поправки в Уголовный кодекс, вводящие наказание за отрицание вооруженной агрессии России против Украины. Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины лишила украинских абонентов возможности звонить в Россию.

Грузия и Молдова подают заявку на вступление в Евросоюз. Вот интервью с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о процедуре вступления в ЕС, а вот комментарий депутата Европарламента Сергея Лагодинского о том, что еще может сделать ЕС для защиты Украины и других республик бывшего СССР от российской агрессии.

Все остальное

ЦИК Беларуси объявил, что за внесение правок в Конституцию на референдуме проголосовали 82,86% участников. Журналист белорусской службы Радио Свобода Олег Груздилович приговорен к полутора годам колонии "за участие в массовых беспорядках".

объявил, что за внесение правок в Конституцию на референдуме проголосовали 82,86% участников. Журналист белорусской службы Радио Свобода Олег Груздилович приговорен к полутора годам колонии "за участие в массовых беспорядках". В Армении избран новый президент, им стал Ваагн Хачатрян – бывший мэр Еревана, бывший советник Левона Тер-Петросяна и министр высокотехнологичной промышленности с августа прошлого года.

избран новый президент, им стал Ваагн Хачатрян – бывший мэр Еревана, бывший советник Левона Тер-Петросяна и министр высокотехнологичной промышленности с августа прошлого года. Росфинмониторинг внес в список террористов чеченского блогера Ибрагима Янгулбаева – сына бывшего судьи Сайди Янгулбаева. В Чечне ему грозили “отрезать голову”. Его мать Зарема Мусаева находится в СИЗО Грозного по обвинению в насилии по отношению к полицейскому – чтобы посадить, ее похитили из Нижнего Новгорода. Сам Ибрагим Янгулбаев, его отец и старший брат – за границей.

Шесть ссылок

Кто виноват. Письмо украинского кинорежиссера Ирины Цилык родственникам в Россию. Или эссе писателя Джонатана Литтелла о политике Путина и способах его устранения.

Письмо украинского кинорежиссера Ирины Цилык родственникам в Россию. Или эссе писателя Джонатана Литтелла о политике Путина и способах его устранения. Что делать? Подборка ответов на вопрос о том, нужны ли сейчас выставки, концерты и литературные чтения (там мнения россиян). И вот ответ французской художницы Сеголен Кан – она думает, что нужны.

Подборка ответов на вопрос о том, нужны ли сейчас выставки, концерты и литературные чтения (там мнения россиян). И вот ответ французской художницы Сеголен Кан – она думает, что нужны. Песнь и казнь. Перевод англонемецкого стихотворения Евгения Осташевского на русско-украинский. Или беседа с кинорежиссером Сашей Кулак о ее фильме “Мара” – сюрреалистическом доке о белорусских протестах 2020 года.

Искренне Ваши,

Семь Сорок