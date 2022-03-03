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Пятым президентом Армении избран Ваагн Хачатрян

Ваагн Хачатрян

Пятым президентом Армении парламент страны избрал в четверг Ваагна Хачатряна.

В ходе второго тура за Хачатряна, который был единственным кандидатом, проголосовал 71 депутат. В первом туре представителю правящей фракции "Гражданский договор" не хватило голосов из-за отказа оппозиции участвовать в выборах.

Для избрания в первом туре требовался 81 голос, у Хачатряна было всего 69. Ровно столько депутатов в среду участвовали в процедуре.

Оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" своего кандидата не выдвинули и не участвовали в обсуждении, чтобы "никоим образом не легитимировать процесс", пишет Армянская служба Радио Свобода.

Ранее парламент утвердил отставку президента Армена Саркисяна, который в конце января неожиданно решил покинуть пост, мотивировав свои действия ограниченными полномочиями.

После отставки Саркисяна премьер Никол Пашинян заявил, что президент должен работать в гармонии с правительством и большинством в Национальном собрании, и ветви власти должны не противостоять, а дополнять друг друга.

Ваагн Хачатрян в 1992-1996 годах был мэром Еревана, в 1996-1998 - советником на тот момент президента Левона Тер-Петросяна. В августе прошлого года Хачатрян был назначен министром высокотехнологичной промышленности.

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