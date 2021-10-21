Третье пришествие “нерабочих дней”

Доброе утро!

ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения, группа инспекторов скоро приедет в Россию для проверок. И обнаружит там непростую ситуацию:

Суточная смертность от COVID-19 в России вновь оказалась рекордной – 1028. Неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена “нерабочей”.

Алексей Навальный стал лауреатом премии Сахарова – главной правозащитной награды Евросоюза.

Соратницу Навального Любовь Соболь объявили в розыск.

Глава МИД России Сергей Лавров провел в Москве встречу с талибами.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 34 073. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 8 миллионов 95 тысяч; официальное число жертв достигло к утру среды 226 353 человек (+1028 за сутки).

Путин пошел навстречу пожеланиям правительства и объявил новую “нерабочую неделю” с 30 октября по 7 ноября, пообещав компенсации компаниям, которые от этого пострадают. В Москве, по слухам, в эту неделю собираются ввести краткосрочный локдаун. С 25 октября москвичи старше 60 лет должны будут соблюдать “домашний режим”. Профессор Василий Власов считает все эти меры сильно запоздавшими, а прививочную кампанию – провальной. Здесь психолог Александр Колмановский пытается объяснить, почему россияне упорно не хотят прививаться (из-за недоверия властям).

Кроме того, по данным “Коммерсанта”, московская мэрия потребовала подключить камеры в торговых центрах к системе видеонаблюдения, которая использует распознавание лиц – чтобы усилить контроль за масочным режимом (что бывает, когда система распознавания лиц ошибается, читайте тут).

В Латвии введен жесткий локдаун, вся медицина переключена на ковид, плановые операции отменены, амбулаторную помощь больницы прекратят оказывать с понедельника – вот репортаж из Риги.

Шансы на выживание

Алексей Навальный стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" – главной награды Евросоюза в области прав человека. По словам директора Сахаровского центра в Москве Сергея Лукашевского, “мысль становится по-настоящему весомой, когда человек ставит за нее свою свободу и жизнь, и именно эту ставку сделал в 2021 году Алексей Навальный”. Получить премию лично Навальный явно не сможет (церемония состоится в декабре), но политологи сходятся на том, что сам факт награждения увеличивает его шансы остаться в живых в российской колонии, потому что лучшая защита для политзаключенного – общественное внимание к его персоне. На этом фоне МВД России объявило в розыск ближайшую соратницу Навального Любовь Соболь.

Издание Forbes выяснило подробности уголовного дела в отношении бывшей замминистра просвещения и экс-менеджера Сбербанка Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева. Оно было возбуждено по заявлению Юлии Пономаревой – и.о. гендиректора Фонда новых форм развития образования при министерстве просвещения. Заявление было написано 3 августа, но еще в июле полиция по собственной инициативе заказала у Российской академии образования проверку контрактов, заключенных между Фондом и Шанинкой. РАО возглавляет бывшая начальница Раковой Ольга Васильева, с которой у нее был конфликт. Экспертиза РАО установила, что выполненная Шанинкой работа не соответствует техзаданию, а ее результаты не могут быть применены на практике. Заявительница Пономарева с выводами экспертизы согласилась, после чего возникло уголовное дело о мошенничестве, единственным потерпевшим в котором является Фонд новых форм развития образования. Находящегося под домашним арестом ректора Шанинки Сергея Зуева в ночь на среду увезли в больницу с гипертоническим кризом.

Прочее российское

За шесть месяцев 2021 года российские суды рассмотрели более 16 тысяч дел по статье о “нарушениях на митингах”, штрафы составили почти 150 млн рублей, подсчитали в “ОВД-инфо”. Далеко не всегда дело ограничивается штрафами: в Петербурге силовики пришли с обыском к активистке Ольге Смирновой в рамках уголовного дела об “оправдании терроризма” – “оправдание” состоит в том, что Смирнова участвовала в пикетах в поддержку крымских татар. Прочие “преступления”:

Суд в Москве оштрафовал независимого журналиста Юрия Дудя на 100 тысяч рублей за “пропаганду наркотиков” – он затрагивал тему наркотиков в интервью с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем (обсуждать значит пропагандировать, счел суд).

Роскомнадзор вынес официальное предупреждение сайту "Эха Москвы" за ролик с участием Александра Невзорова. По мнению ведомства, Невзоров допустил высказывания, возбуждающие социальную рознь к христианским священникам. Ролик с сайта “Эха” удалили, а Невзорова ждет административное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (до 15 суток). Блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову, которые имитировали оральный секс на фоне собора Василия Блаженного, будут судить за оскорбление чувств верующих.

Врачам-репродуктологам, обвиняемым по делу о “продаже детей от суррогатных матерей иностранцам”, добавили еще шесть эпизодов “продажи детей”. В чем состоит преступление, никто объяснить не может. Законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России был внесен в Госдуму уже после возбуждения этого уголовного дела и до сих пор не принят.

Кавказское

Глава парламента Чечни объявил, что руководство республики будет бороться с теми, кто подолгу сидит в соцсетях (особенно почему-то в тиктоке): "Сначала мы объясним, что не подобает так себя вести. Второй раз укажем, что это категорически непозволительно для нашей молодежи, а если не поймут, то сможем и остановить", – сказал Магомед Даудов.

Турецкая газета Hürriyet пишет со ссылкой на сообщение прокуратуры, что шестеро иностранцев, задержанные 8 октября в Стамбуле, арестованы по обвинению в политическом и военном шпионаже. Среди них четверо граждан России, гражданин Узбекистана и гражданин Украины. Следствие считает, что они готовили нападение на живущих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 453 300 евро компенсации родственникам сборщиков черемши, убитых на границе Чечни и Ингушетии в 2010 и 2013 годах во время спецоперации.

Вокруг света

В Беларуси телеграм-канал и чат "Дружины народной самообороны" объявлен "экстремистским формированием", а адвокат Евгений Пыльченко, защищавший Виктора Бабарико и Максима Знака, отстранен от работы (здесь рассказывается о других белорусских адвокатов, выброшенных властями из профессии). Как белорусские власти шантажируют оппозиционно настроенных граждан, угрожая лишением родительских прав, рассказывает здесь.

телеграм-канал и чат "Дружины народной самообороны" объявлен "экстремистским формированием", а адвокат Евгений Пыльченко, защищавший Виктора Бабарико и Максима Знака, отстранен от работы (здесь рассказывается о других белорусских адвокатов, выброшенных властями из профессии). Как белорусские власти шантажируют оппозиционно настроенных граждан, угрожая лишением родительских прав, рассказывает здесь. Врачи рекомендовали отправить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в больницу для интенсивного наблюдения – он держит голодовку уже 20 дней. Прокуратура Грузии наконец объяснила, как Саакшвили удалось въехать в страну: он прибыл в Грузию из украинского Черноморска на пароме и съехал с него, спрятавшись в фуре с молочной продукцией.

Михаила Саакашвили в больницу для интенсивного наблюдения – он держит голодовку уже 20 дней. Прокуратура Грузии наконец объяснила, как Саакшвили удалось въехать в страну: он прибыл в Грузию из украинского Черноморска на пароме и съехал с него, спрятавшись в фуре с молочной продукцией. Перед выборами президента Узбекистана сотрудникам узбекской службы Радио Свобода массово поступают угрозы убийством и изнасилованием.

сотрудникам узбекской службы Радио Свобода массово поступают угрозы убийством и изнасилованием. В Москве состоялась встреча представителей российского МИД с делегацией талибов. Лавров назвал делегацию "уважаемой" и подчеркнул, что российские власти "удовлетворены уровнем практического взаимодействия" с новыми афганскими властями. По словам замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова, талибы хотят международного признания и денег, а Россия стремится не допустить дестабилизации в пограничных с Афганистаном странах Центральной Азии. В ходе встречи Россия дала понять, что денег талибы не получат.

властями. По словам замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова, талибы хотят международного признания и денег, а Россия стремится не допустить дестабилизации в пограничных с Афганистаном странах Центральной Азии. В ходе встречи Россия дала понять, что денег талибы не получат. Десять лет назад ливийские повстанцы убили Муаммара Каддафи. Что произошло с Ливией за эти десять лет, рассказывается здесь.

Семь ссылок

История. Рассказ о голоде в Поволжье – к столетию миссии Нансена по спасению голодающих. Или фрагмент из книги Моники Блэк “Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – об Иоганне Крузе, школьном учителе на пенсии, который первым понял, что охота на ведьм, развернувшаяся в Германии в начале 1950-х годов, имела те же корни, что и довоенные гонения против евреев.

Рассказ о голоде в Поволжье – к столетию миссии Нансена по спасению голодающих. Или фрагмент из книги Моники Блэк “Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – об Иоганне Крузе, школьном учителе на пенсии, который первым понял, что охота на ведьм, развернувшаяся в Германии в начале 1950-х годов, имела те же корни, что и довоенные гонения против евреев. Живи скрываясь. В СССР Евгений Шварц и Корней Чуковский были знамениты совсем не тем, что сегодня кажется важнейшим в их творчестве: о неизвестном Шварце рассказывает Наталья Громова, о полузнакомом Чуковском – Елена Лукьянова.

В СССР Евгений Шварц и Корней Чуковский были знамениты совсем не тем, что сегодня кажется важнейшим в их творчестве: о неизвестном Шварце рассказывает Наталья Громова, о полузнакомом Чуковском – Елена Лукьянова. Художества. Два отрывка из новой книги Гриши Брускина “Клокочущая ярость. Революция и контрреволюция в искусстве” (“Новое издательство”): первый – о свободе (и ее вторичных половых признаках), второй – о Юрии Пименове. В пандан к Пименову – рассказ искусствоведа Галины Ельшевской о соцреализме в целом.

Два отрывка из новой книги Гриши Брускина “Клокочущая ярость. Революция и контрреволюция в искусстве” (“Новое издательство”): первый – о свободе (и ее вторичных половых признаках), второй – о Юрии Пименове. В пандан к Пименову – рассказ искусствоведа Галины Ельшевской о соцреализме в целом. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок