Предрождественский томос

Доброе утро!

И доброе рождественское утро тем, кто празднует по юлианскому календарю. И вот благая рождественская весть: замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Валерий Максименко сказал в интервью, что в системе ФСИН отсутствует "наследие ГУЛАГа". Ну слава богу. Главная новость – церковная:

Вселенский патриарх Варфоломей подписал документ об автокефалии Украинской православной церкви и вручил его главе новой церкви митрополиту Епифанию.

На острове Сайпан в Тихом океане арестован россиянин. США обвиняют его в попытке экспорта военной техники в Россию.

Президент Трамп объявил об убийстве в Йемене одного из командиров “Аль-Каиды”, признанного виновным в нападении на американский эсминец “Коул” в 2000 году.

Король Малайзии отрекся от престола.

“Господь Бог был с Украиной”

Сказал президент Петр Порошенко по завершении церемонии передачи томоса главе теперь уже автокефальной Украинской православной церкви. Служба, на которой вручение произошло, проходила в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле в присутствии высшего руководства Украины. Что говорится в тексте украинского томоса и чем он отличается от 14 других, объясняется здесь.

Российско-американское

На острове Сайпан Северных Марианских островов в Тихом океане по запросу ФБР арестовали россиянина Дмитрия Макаренко. Суд принял решение о выдаче Макаренко США. Макаренко обвиняют в попытке незаконного экспорта в Россию военного оборудования и отмывании денег.

США заблокировали поставки российских самолетов Sukhoi Superjet в Иран. США могут это сделать, потому что более 10% комплектующих этого самолета производятся в США.

Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, намеченный на февраль.

Демократы в Конгрессе США инициировали процедуру, которая может помешать администрации Дональда Трампа снять санкции с компании Олега Дерипаски En+ и подконтрольных ей Rusal и "Евросибэнерго".

Трамп, избранное

В пятницу президент США встретился в Белом доме с главами демократов в Сенате и Палате представителей. Обсуждали стену на границе с Мексикой. Трамп сказал, что готов к “шатдауну” на годы, если демократы не выделят денег на строительство стены. Демократы не собираются их выделять. Зоопарки (и еще четверть госучреждений) по-прежнему закрыты.

Дональд Трамп объявил в твиттере об убийстве одного из предполагаемых организаторов нападения на американский эсминец "Коул" в 2000 году. Жертвами нападения тогда стали 17 американских моряков.

Прочее списком

Король Малайзии (женатый, по слухам, на бывшей обладательнице титула "Мисс Москва" Оксане Воеводиной) отрекся от престола. Раньше такого в истории страны не бывало. Должность короля в Малайзии – выборная.

Пираты похитили шестерых россиян с борта судна у берегов Бенина.

В Саудовской Аравии вступило в силу постановление, призванное положить конец практике "тайных разводов", когда мужья не сообщают женам о прекращении брака. Теперь будут сообщать. Смской.

Журналистка проекта "Сибирь.Реалии" обвинила в изнасиловании соучредителя PrimaMedia. Тот все отрицает.

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