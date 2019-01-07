Предрождественский томос

Доброе утро!
И доброе рождественское утро тем, кто празднует по юлианскому календарю. И вот благая рождественская весть: замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Валерий Максименко сказал в интервью, что в системе ФСИН отсутствует "наследие ГУЛАГа". Ну слава богу. Главная новость – церковная:
- Вселенский патриарх Варфоломей подписал документ об автокефалии Украинской православной церкви и вручил его главе новой церкви митрополиту Епифанию.
- На острове Сайпан в Тихом океане арестован россиянин. США обвиняют его в попытке экспорта военной техники в Россию.
- Президент Трамп объявил об убийстве в Йемене одного из командиров “Аль-Каиды”, признанного виновным в нападении на американский эсминец “Коул” в 2000 году.
- Король Малайзии отрекся от престола.
“Господь Бог был с Украиной”
Сказал президент Петр Порошенко по завершении церемонии передачи томоса главе теперь уже автокефальной Украинской православной церкви. Служба, на которой вручение произошло, проходила в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле в присутствии высшего руководства Украины. Что говорится в тексте украинского томоса и чем он отличается от 14 других, объясняется здесь.
Российско-американское
- На острове Сайпан Северных Марианских островов в Тихом океане по запросу ФБР арестовали россиянина Дмитрия Макаренко. Суд принял решение о выдаче Макаренко США. Макаренко обвиняют в попытке незаконного экспорта в Россию военного оборудования и отмывании денег.
- США заблокировали поставки российских самолетов Sukhoi Superjet в Иран. США могут это сделать, потому что более 10% комплектующих этого самолета производятся в США.
- Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, намеченный на февраль.
- Демократы в Конгрессе США инициировали процедуру, которая может помешать администрации Дональда Трампа снять санкции с компании Олега Дерипаски En+ и подконтрольных ей Rusal и "Евросибэнерго".
Трамп, избранное
- В пятницу президент США встретился в Белом доме с главами демократов в Сенате и Палате представителей. Обсуждали стену на границе с Мексикой. Трамп сказал, что готов к “шатдауну” на годы, если демократы не выделят денег на строительство стены. Демократы не собираются их выделять. Зоопарки (и еще четверть госучреждений) по-прежнему закрыты.
- Дональд Трамп объявил в твиттере об убийстве одного из предполагаемых организаторов нападения на американский эсминец "Коул" в 2000 году. Жертвами нападения тогда стали 17 американских моряков.
Прочее списком
- Король Малайзии (женатый, по слухам, на бывшей обладательнице титула "Мисс Москва" Оксане Воеводиной) отрекся от престола. Раньше такого в истории страны не бывало. Должность короля в Малайзии – выборная.
- Пираты похитили шестерых россиян с борта судна у берегов Бенина.
- В Саудовской Аравии вступило в силу постановление, призванное положить конец практике "тайных разводов", когда мужья не сообщают женам о прекращении брака. Теперь будут сообщать. Смской.
- Журналистка проекта "Сибирь.Реалии" обвинила в изнасиловании соучредителя PrimaMedia. Тот все отрицает.
Пять ссылок
- Антропологическое. Рассказ о живущем в джунглях Амазонке племени пираха и его удивительном языке. Или история тюремного подкаста Ear Hustle и его создателя – осужденного к пожизненному заключению с правом просить о помиловании через 31 год Уолтера “Эрлонна” Вудса.
- Московское. Чем занимались люди в парке Горького полвека назад, рассказано и показано тут.
- Литература. Девять советов читателям “Бесконечной шутки” Дэвида Фостера Уоллеса от одного из переводчиков книги и отрывок из нее (короткий). Отрывок из книги Елены Михайлик “Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения”. Или заметка Ильи Виницкого об одной остроте Пушкина, веселая.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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