NASA "отложило" визит Дмитрия Рогозина в Хьюстон

Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса в США, намеченный на февраль. Представитель NASA заявила, что новые сроки визита "пока не согласованы".

Ранее сообщалось, что американские законодатели намерены не допустить приезда в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, находящегося в списке российских граждан, подвергнутых американским санкциям после аннексии Россией Крыма. Приглашение Рогозину было сделано осенью прошлого года главой американского космического управления НАСА Джимом Бриденстином.

Видный сенатор-демократ Джин Шахин угрожает заблокировать это приглашение.

Дмитрий Рогозин стал объектом санкций, объявленных администрацией Барака Обамы в бытность свою вице-премьером. Бриденстин, согласно изданию Politico, пригласил Рогозина приехать в начале нынешнего года в Хьюстон, где находится штаб-квартира НАСА, и выступить в университете Райса.

...следует немедленно отозвать приглашение, прежде чем Конгресс будет вынужден вмешаться.

"Бриденстину следует немедленно отозвать приглашение, прежде чем Конгресс будет вынужден вмешаться, – заявила Шахин. – Рогозин известен своими расистскими, гомофобскими и антиамериканскими заявлениями, и его приезд в Соединенные Штаты ознаменовал бы подрыв фундаментальных ценностей, на которых строится наша внешняя политика". Предъявление Россией обвинения в шпионаже американскому гражданину Полу Уилану, подчеркивает сенатор, служит дополнительным основанием для того, чтобы твердо следовать режиму санкций.

Джин Шахин ссылается на закон 2017 года, который наделяет Конгресс расширенными полномочиями блокировать попытки главы исполнительной власти в одностороннем порядке снимать или смягчать антироссийские санкции. Закон вызвало к жизни расследование специальным прокурором предполагаемых связей избирательного штаба кандидата в президенты Дональда Трампа с Кремлем в 2015–2016 годах.

Шахин поддержали заместитель председателя сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер и председатель подкомитета по космосу республиканец Тед Круз, который неоднократно выражал тревогу в связи с тем, что зависимость НАСА от России в космической области дает Путину козыри в противостоянии с США.