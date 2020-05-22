Все живы-здоровы и радуются

Добрый день!

Пассажирский самолет упал на жилые районы города Карачи в Пакистане. Из 107 человек на борту выжили двое. Прочие новости:

Российские власти говорят о стабилизации ситуации с коронавирусом. Из регионов поступают сообщения о все новых вспышках.

Собянин настаивает на сохранении ограничений в Москве, но это не помешает агитаторам ЦИК с начала июня ходить по квартирам и рекламировать “всенародное одобрение” поправок к Конституции. Им даже будут доплачивать за Covid-19.

Российские биологи утверждают, что создали вакцину от Covid-19 и испытали ее на самих себе – никто не умер, но судить о ее эффективности на этом основании нельзя.

Во Франции определились, какого рода Covid-19.

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Все стабильно, но смертность вырастет

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8894 (сутками ранее число было такое же, только две последние цифры были переставлены). Всего в стране свыше 326 тысяч инфицированных, почти сто тысяч из них выздоровели. Общее число умерших составляло на утро пятницы 3249, за день в Москве скончались еще 67 человек.

Из регионов поступают сообщения о новых вспышках:

На оборонных предприятиях Северодвинска только за сутки подтверждено 53 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии – 276.

В психоневрологическом интернате в Ростовской области заболели почти 270 человек.

На станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском болеют 38 сотрудников.

Но ситуация, сказал Путин, стабилизировалась, хотя в октябре-ноябре возможна вторая волна. Все уже хорошо, сказала вице-премьер Голикова, но смертность по итогам мая вырастет. Удалось избежать худшего, сказал московский мэр Собянин, но режим ограничений в Москве стоит сохранить (инструкции о том, как обжаловать штрафы московского “Социального мониторинга”, читайте здесь).

В городах Дагестана на время праздника Ураза-байрам (23–26 мая) введены жесткие ограничения.

Но есть и послабления:

В Петербурге разрешили прощаться с умершими не от Covid-19 и без подозрений на него, но не дольше 10 минут. В пятницу похоронили одного из погибших при пожаре в больницы св. Георгия – никакие предписания и ограничения не соблюдались.

В Подмосковье с сегодняшнего дня отменяют цифровые пропуска. Нарушителей действующих там ограничений суды приговаривают к обязательным работам в больнице. Должно быть эффективно.

Прочие меры по борьбе с эпидемией

На вторую сотрудницу скорой помощи в Кинешме составили протокол о фейках за жалобу на нехватку средств защиты.

В Центральной районной больнице города Долинска на Сахалине провели проверку – выяснилось, что за апрель сотрудникам этого учреждения недоплатили 415 тысяч рублей.

Федеральные телеканалы рассказывают, что ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи создали вакцину от Covid-19. Несмотря на то, что вакцину еще не допустили к клиническим испытаниям, исследователи опробовали ее на себе: все "живы-здоровы и радуются". Правда, это еще не свидетельствует о ее эффективности.

Министр культуры РФ Ольга Любимова объявила, что новый театральный сезон начнется в сентябре, зрителей будут рассаживать в шахматном порядке. Авиаперелеты по России возобновятся раньше, и в методических указаниях Росавиации нет требования рассаживать пассажиров через одно пустующее место.

Госдума освободила религиозные организации от уплаты налогов на период пандемии и приняла пакет поправок о поддержке бизнеса в период эпидемии (он не такой, как обещал Путин). Бизнес-омбудсмен уже доложил, что 53% малых и средних компаний в России оценивают свое положение как катастрофическое. Даже бывшую яхту Медведева из фильма "Он вам не Димон" выставили на Avito.

Но ради чего все делается-то?

В патриотических поправках к закону об образовании, которые Путин внес в четверг в Госдуму, обнаружилась ссылка на еще не принятую статью Конституции. Очевидно, предполагается, что Госдума поправит этот закон уже после “всенародного голосования” о поправках, а его исход предрешен.

Тем не менее, сотрудников участковых избирательных комиссий в Москве в начале июня отправят в поквартирный обход граждан для информирования их о необходимости всенародно одобрить поправки. В связи с опасностью подхватить Covid-19 обходчикам будут специально доплачивать за риск. Все это следует из содержания рабочих чатов членов ИК, которые оказались в распоряжении журналистов “Открытых медиа”.

Беларусь и Украина

В больнице умерла документалист Любовь Земцова, автор проекта Настоящего Времени “Неизвестная Беларусь”. 14 мая Любовь попала в аварию по дороге из Гомеля в Минск вместе с коллегами Максимом Гавриленко и Владимиром Михайловским, которые скончались на месте. В Гомеле документалисты снимали фильм о волонтерах, помогающих медикам в борьбе с коронавирусом. Вот здесь можно посмотреть фильм Земцовой “Место любви”.

Президент Беларуси объявил, что стране “нужна своя ракета”, способная поражать цели на расстоянии до 300 км. Первый опытный образец ракеты белорусского производства, которая будет использоваться в ракетной системе залпового огня "Полонез", должен быть готов осенью. В Варшаве подняли бровь.

Украина обратилась в Морской трибунал из-за захвата Россией украинских моряков и судов в Черном море.

Украинская полиция завершила расследование в отношении исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета. Подозреваемые – хирург Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь – свою вину отрицают. Заказчики неизвестны, но следствие полагает, что “неустановленные организаторы покушения хотели создать в украинском обществе резонансное событие для провокации акций протеста”.

Вокруг света

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 5 млн 200 тысяч, жертвами пандемии стали почти 339 тысяч человек. Самая сложная ситуация сейчас в странах Латинской Америки: в Бразилии – в смысле сдерживания эпидемии (она догоняет Россию по числу инфицированных, хотя тестов там делают значительно меньше, и приближается к Испании по числу жертв), в Аргентине – в смысле экономического краха, страна может объявить очередной дефолт.

Великобритания, вторая страна в мире после США по числу жертв эпидемии, на фоне смягчения ограничений с 8 июня вводит обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну.

Члены Французской академии решили, пожалуй, самый важный эпидемиологический вопрос – установили, какого рода слово Covid-19 во французском языке. Женского. Chercher la Covid!

Ссылки для чтения

К 80-летию Бродского. Эссе Валерия Шубинского о том, как Бродский повлиял на русскую поэзию и сохраняется ли сегодня ощущение его исключительности. Или разговор Александра Гениса и Соломона Волкова о том, каким Бродский был собеседником.

Эссе Валерия Шубинского о том, как Бродский повлиял на русскую поэзию и сохраняется ли сегодня ощущение его исключительности. Или разговор Александра Гениса и Соломона Волкова о том, каким Бродский был собеседником. Русский рок. Эссе Юрия Сапрыкина к 60-летию Александра Башлачева. Или – к прошедшему уже 65-летию – еще один фрагмент из книжки Александра Кушнира “Майк Науменко. Бегство из зоопарка” (изд-во “Выргород”) о том, почему “Зоопарк” оказался на обочине русского рока.

Эссе Юрия Сапрыкина к 60-летию Александра Башлачева. Или – к прошедшему уже 65-летию – еще один фрагмент из книжки Александра Кушнира “Майк Науменко. Бегство из зоопарка” (изд-во “Выргород”) о том, почему “Зоопарк” оказался на обочине русского рока. Переводы и переводчики. Большое трехчастное интервью с переводчиком Владимиром Микушевичем – о Рильке, Надежде Яковлевне Мандельштам, “Фаусте”, свободе, религиозности и пр. Или замысловатый рассказ латышского прозаика Гунтиса Берелиса “Минотавромахия” в переводе Андрея Левкина.

Большое трехчастное интервью с переводчиком Владимиром Микушевичем – о Рильке, Надежде Яковлевне Мандельштам, “Фаусте”, свободе, религиозности и пр. Или замысловатый рассказ латышского прозаика Гунтиса Берелиса “Минотавромахия” в переводе Андрея Левкина. Философия. Константин Бандуровский излагает философию Лейбница в 11 играх, придуманных самим философом. Или внятный рассказ Алеши Рогожина о насилии в марксизме – он показывает, как марксистское отношение к политическому насилию вырабатывалось в полемике с классическим немецким идеализмом.

Константин Бандуровский излагает философию Лейбница в 11 играх, придуманных самим философом. Или внятный рассказ Алеши Рогожина о насилии в марксизме – он показывает, как марксистское отношение к политическому насилию вырабатывалось в полемике с классическим немецким идеализмом. История государств. Фрагмент из книжки Джеймса Скотта “Против зерна: глубинная история древнейших государств” (изд. дом “Дело”) – о том, как и почему подданные государств массово бежали к варварам. Или отрывок из монографии немецкого историка Мальте Рольфа “Польские земли под властью Петербурга: oт Венского конгресса до Первой мировой” (изд-во НЛО) – о жизни русского меньшинства в Варшаве после Январского восстания 1863–1864 годов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок