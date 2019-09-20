На свободу в автозаке

Добрый день!

“Упекли, значит, в дурку шамана-то нашего”, – сказала Швейку его служанка. Ладно бы только в дурку:

В отношении якутского шамана Александра Габышева возбуждено уголовное дело о призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам в рамках “московского дела”, освободили из СИЗО под подписку о невыезде по ходатайству прокуратуры. Кремль это не удивляет.

Сотрудник разведки США подал жалобу на Трампа из-за его “обещания” иностранному лидеру – судя по всему, Зеленскому.

По всему миру прошли климатические забастовки.

“Путин вам не указ. Живите свободно!”

Против якутского шамана Александра Габышева возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Экспертиза установила, что в его действиях "содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента Российской Федерации В.В. Путина" (срок до четырех лет). Копию постановления опубликовала “Правозащита Открытки”.

Сейчас Габышев находится в Якутске под подпиской о невыезде. По словам правозащитников, его обманом вынудили подписать соглашение на обследование в психдиспансере и записать видео, в котором он призывает сторонников “отдохнуть”, а действия похитивших, а затем допрашивавших его людей называет “законными”.

С Габышевым работает два юриста "Открытой России". Планируется подать заявление об отказе проходить обследование, согласие на которое было получено незаконным путем. "Они пытаются заставить его самоизолироваться", – сказал координатор правозащиты “Открытой России” Алексей Прянишников.

Судя по всему, власти обратили внимание на Габышева, как только он дошел до относительно крупных городов, где начал собирать довольно многолюдные митинги-встречи. Митинг в Чите закончился его духоподъемным призывом жить свободно, потому что “Путин вам не указ”, и уже в следующем крупном городе, Улан-Удэ, начались задержания организаторов встречи с шаманом. Что, в свою очередь, спровоцировало стихийный митинг, который уже post factum переориентировался на связанные с выборами темы.

Вот отличный репортаж Олега Болдырева о походе Габышева, с фотографиями.

Устинов под подпиской

Мосгорсуд освободил молодого актера Павла Устинова из СИЗО под подписку о невыезде, несмотря на то, что суд ранее приговорил его к 3,5 годам колонии. С ходатайством освободить Устинова выступила прокуратура, ранее настаивавшая на заключении его под стражу (вот аргументация). Пресс-секретарь Путина Песков сказал журналистам, что Кремль такая непоследовательность не удивляет.

Ближе к вечеру Устинова вывели из СИЗО через черный ход и увезли в автозаке домой. Ожидавшие его на выходе журналисты и родственники не смогли с ним пообщаться. Позже Устинов записал видео, на котором благодарит общественность за поддержку.

Вот более-менее правдоподобное объяснение радикального разворота в его деле: “Часть источников Ъ связывают “разворот” с управлением по общественным проектам, глава которого Сергей Новиков поддерживает контакты в том числе в театральной среде”. Источники Ъ утверждают, что в администрации президента правда верят, что уличные протесты организуют некие “координаторы”, управляемые с Запада, была установка ловить именно их. Видимо, Устинов, стоявший у метро с телефоном в руке, показался кому-то таким высокотехнологичным координатором.

В понедельник Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Павлу Устинову. Наказание, очевидно, смягчат, но распространится ли эта мягкость на других обвиняемых и осужденных по “московскому делу”, пока непонятно.

Прочие политические дела

Следственный комитет (видимо, вняв призывам к смиренномудрию) передал в Росгвардию заявление Дарьи Сосновской, которую избили после митинга 10 августа. Видео, на котором росгвардеец бьет ее в живот, широко распространилось в сети. Теперь в Росгвардии, по идее, должны найти этого человека.

В движении в защиту прав избирателей “Голос” проанализировали видео с избирательного участка в Петербурге, на котором неизвестно кто бьет в живот члена УИК, а находящаяся там полицейская отворачивается, и пришли к выводу, что этот человек – куратор “карусельщиков”.

Псковской журналистке Светлане Прокопьевой предъявлены обвинения в публичном оправдании терроризма за обсуждение теракта в приемной ФСБ в Архангельске в эфире “Эха Москвы в Пскове”. В список террористов и экстремистов ее внесли еще в июле, все счета журналистки заблокированы, вину она не признает.

В Ингушетии расследуется свое “болотное дело” – после мартовских митингов в Магасе против изменения административной границы с Чечней уголовные дела заведены против 30 с лишним человек. Всех их содержат в СИЗО в других регионах.

Суд в Саратове приговорил к срокам от двух до трех с половиной лет колонии шестерых членов Свидетелей Иеговы по обвинениям в организации экстремистского сообщества

Вот мрачный разговор с Борисом Стомахиным, который только что вышел из колонии, где отсидел третий срок за призывы к экстремизму и оправдание терроризма.

В Казахстане с начала недели задержаны около пятидесяти активистов. На сегодня планировались крупные акции протеста по всей стране.

Трамп, Трамп, Трамп

Сотрудник американской разведки написал жалобу на президента США в связи с неким обещанием, которое Трамп дал одному из иностранных лидеров и касавшимся Украины. По мнению сотрудника, раскрытая президентом информация затрагивает национальную безопасность и может нанести ущерб США. По правилам, директор разведки США должен был направить информацию о жалобе в комитеты по разведке Конгресса и Сената, но он этого не сделал, чтобы Трамп его не уволил. Когда в Конгрессе об этом все-таки узнали, разгорелся скандал. О каком лидере идет речь, не говорится, но все предполагают, что о Зеленском. На следующей неделе президенты США и Украины встретятся в Нью-Йорке.

Трамп объявил о введении новых санкций против иранских финансовых структур. Санкции связаны с нападением на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, ответственность за которое взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но СА и США обвиняют в нападении Иран. Вот тут всю эту запутанную проблему объясняется специалист по региону Николай Кожанов.

В пятницу в 160 мира прошли “климатические забастовки”. В Нью-Йорке, где проходит саммит ООН, посвященный изменениям климата, к акции присоединилась шведская школьница Грета Тунберг, которая эти забастовки и придумала. Ранее с Тунберг встретился экс-президент США Барак Обама – а президент Трамп, который вывел США из Парижских соглашений по климату, не встретился. Взрослым пора пройти ликбез по климатологии, потому что детям все равно некогда, они бастуют – вот этот ликбез.

Ссылки для чтения

История. (1) Отрывки из чудом сохранившейся записной книжки русского офицера времен Семилетней войны секунд-майора Алексея Ржевского (полностью ее опубликовали в изд-ве НИУ ВШЭ). (2) Лекция историка Льва Лурье о блокаде Ленинграда – какой она была и какой мы ее помним. (3) Завершение отличной серии материалов о киевском агенте КГБ, который стучал на Александра Довженко.

(1) Отрывки из чудом сохранившейся записной книжки русского офицера времен Семилетней войны секунд-майора Алексея Ржевского (полностью ее опубликовали в изд-ве НИУ ВШЭ). (2) Лекция историка Льва Лурье о блокаде Ленинграда – какой она была и какой мы ее помним. (3) Завершение отличной серии материалов о киевском агенте КГБ, который стучал на Александра Довженко. Искусство. Отрывок из книги британской античницы Мэри Бирд “Цивилизации. Образы людей и богов в искусстве от Древнего мира до наших дней” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о том, как статуя Аполлона из частной коллекции стала символом европейской культуры. Или еще один фрагмент из книги классика истории искусства Эрнста Гомбриха “Тени в западном искусстве” (тоже “Альпина”) – о том, как тень усиливает свет.

Отрывок из книги британской античницы Мэри Бирд “Цивилизации. Образы людей и богов в искусстве от Древнего мира до наших дней” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о том, как статуя Аполлона из частной коллекции стала символом европейской культуры. Или еще один фрагмент из книги классика истории искусства Эрнста Гомбриха “Тени в западном искусстве” (тоже “Альпина”) – о том, как тень усиливает свет. Разговоры. Экономист Сергей Алексашенко доходчиво объясняет, почему Россия не стала цветущим садом, хотя и могла бы. Или интервью с художником технологического звука Дмитрием Морозовым, он же ::vtol::, о том, как устроена его музыка и зачем человеку вступать в соавторство с машиной.

Экономист Сергей Алексашенко доходчиво объясняет, почему Россия не стала цветущим садом, хотя и могла бы. Или интервью с художником технологического звука Дмитрием Морозовым, он же ::vtol::, о том, как устроена его музыка и зачем человеку вступать в соавторство с машиной. Экзотическое. Еще один кусок из книжки Стива Брусатти “Время динозавров” (опять “Альпина”) – о завроподах, главная загадка которых в их поражающих воображение размерах. Или разговор с габонским жрецом психоделического культа бвити Полем Томби.

Искренне Ваши,

Семь Сорок