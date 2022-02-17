Бархатный мешочек для Берии

Доброе утро!

Королевский ученый совет Таиланда поменял официальное название столицы страны: раньше нужно было запомнить одно слово, Бангкок, а теперь целых четыре – Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. В новостях всё по-старому:

Россия продолжает рассказывать об отводе войск – на этот раз из Крыма; НАТО, США и независимые аналитики никакого отвода по-прежнему не видят.

Следственный комитет РФ объявил, что на Донбассе найдены "массовые захоронения мирных жителей": в их смерти обвиняют украинских военных.

В Москве задержали и обыскали публициста Валерия Соловья и его сына. Они свидетели по уголовному делу о возбуждении ненависти.

Суд в аннексированном Крыму приговорил журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко к шести годам колонии.

16 февраля миновало

День предполагаемого вторжения России в Украину, о котором так много писали западные медиа, прошел мирно, что дало повод аналитикам порассуждать о журналистских стандартах (спойлер: предположительно, так было можно) и оценить промежуточные результаты международного противостояния (спойлер: в выигрыше, предположительно, Путин). В Украине этот день был заранее объявлен Днем единения, и президент Зеленский отметил его вдохновенным видеообращением к гражданам. Уехавший было из Украины олигарх Ринат Ахметов по такому случаю вернулся домой.

Россия продолжает сообщать о “завершении учений” – на этот раз Минобороны РФ рассказало об отводе подразделений Южного военного округа из Крыма. НАТО, страны Запада и Украина по-прежнему никакой деэскалации на российско-украинской границе не видят. Независимые наблюдатели из Conflict Intelligence Team не отрицают, что отвод войск, о котором сообщает Минобороны РФ, действительно происходит, но отмечают, что эти войска могут направляться не к местам их постоянной дислокации, а к другим точкам близ российско-украинской границы (вот беседа с Кириллом Михайловым из CIT). Глава Bellingcat Христо Грозев тоже подтверждает истинность сообщений российского Минобороны, однако указывает, что стягивание других групп российских войск по направлению к украинской границе не прекратилось. Остаются российские войска и на украино-белорусской границе: вот тут жители приграничных районов Беларуси рассказывают, сколько мусора и бутылок из-под водки оставляют после себя российские военные и с какими нарушениями они разгружают свои платформы на железнодорожных станциях.

К вечеру среды эстонская разведка нашла нужным сообщить, что Россия, скорее всего, все-таки осуществит “ограниченное” вторжение в Украину. Атака на украинские банки и сайты некоторых министерств, о которой сообщалось накануне, вполне может быть киберподготовкой к такому вторжению – здесь об этом подробно рассказывает один из основателей волонтерской группы "Украинский киберальянс" Андрей Баранович.

Что может стать поводом для вторжения, никто не знает, но появился вот такой кандидат: Следственный комитет России сообщил об обнаружении в Донбассе “братских могил”, в которых якобы захоронены гражданские лица, убитые якобы украинскими военными в 2014 году – в связи с этим возбуждено уголовное дело о запрещенных методах ведения войны и жестоком обращении с гражданским населением. Накануне, в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Шольцом, Путин назвал происходящее в Донбассе “геноцидом”.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

“Подробное историческое описание побоища”: журналисты, публицисты, блогеры

Суд в аннексированном Крыму приговорил Владислава Есипенко – фрилансера Крым.Реалий (это региональный проект Радио Свобода) – к шести годам колонии и штрафу в 110 тысяч рублей. Есипенко задержали в марте прошлого года, когда он снимал видео в Крыму. У него в машине нашли гранату, а самого его обвинили в работе на украинские спецслужбы. Есипенко утверждает, что гранату ему подкинули, а признательные показания выбили под пытками.

Журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев сидит в СИЗО уже почти три года – его обвиняют в финансировании терроризма и в участии в террористической организации. В СИЗО он продолжает писать колонки, умудряясь в срок передавать их на волю. Вот на редкость жизнеутверждающее и остроумное интервью с ним – о тюрьме, человеческих возможностях и смысле жизни.

ФСИН ходатайствовала о переводе в СИЗО редактора студенческой газеты DOXA Натальи Тышкевич за то, что она пошла к зубному на день раньше, чем ей разрешил следователь. Суд отказал. Тышкевич и еще троих редакторов DOXA обвиняют в “вовлечение малолетних в незаконную деятельность” за то, что накануне акций в поддержку Навального DOXA опубликовала ролик, в котором разъяснялись права несовершеннолетних. Уже год все четверо находятся под “запретом определенных действий”.

Роскомнадзор составил протокол на издание о поэзии Prosodia за использование нецензурной лексики. Недовольство РКН вызвало письмо И.С. Тургенева А.И. Герцену, издевательски озаглавленное “Подробное историческое описание побоища, происходившего в первопрестольном граде Москве между графом Бобринским и профессором элоквенции Шевыревым”. Тургенев пишет, что в ходе спора о славянофильстве граф сказал профессору, что тот женат на “выблядке”, а профессор напомнил графу, что тот сам происходит от “выблядка”. “Просодию”, соответственно, могут теперь оштрафовать, хотя штрафовать следовало бы Шевырева, мужа внебрачной дочери князя Голицына, и Бобринского, потомка внебрачного сына Екатерины II.

Следственный комитет провел обыск у публициста, бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья. Следователи изъяли из квартиры всю технику, а затем несколько часов допрашивали Соловья и его сына. К вечеру они вышли с допроса в статусе свидетелей по уголовному делу. По какому именно, достоверно не известно (с них взята подписка о неразглашении), но разные медиа, ссылаясь на свои источники, пишут, что оно связано с анонимным телеграм-каналом “Генерал СВР”, а некоторые даже утверждают, что поводом для следственных действий стали рассказы Соловья о том, что шаманы проводят для Путина обряд умерщвления черной собаки, чью жертвенную кровь он потом пьет (Соловей действительно любит рассказывать подобные истории).

Суд в Чебоксарах оштрафовал на четыре тысячи рублей местного блогера Алексея Радченко за два поста о Навальном пятилетней давности (упоминание “экстремистской организации” без указания ее статуса).

Прочее российское

Пытки. ФСИН закупает за 252 млн рублей систему защиты информации от несанкционированного доступа – предположительно ради предотвращения дальнейших утечек видеозаписей издевательств и пыток в колониях. Бывший заключенный Евгений Юрченко, публично рассказавший о пытках в ангарской колонии, сообщил в письме, что ему поступают угрозы убийством от сотрудников ФСИН и заключенных (после освобождения и рассказа о пытках Юрченко скрывался в безопасном месте в Москве, но потом решил вернуться на родину в Иркутскую область, где его сразу же задержали по делу о наркотиках, которое он называет сфабрикованным).

ФСИН закупает за 252 млн рублей систему защиты информации от несанкционированного доступа – предположительно ради предотвращения дальнейших утечек видеозаписей издевательств и пыток в колониях. Бывший заключенный Евгений Юрченко, публично рассказавший о пытках в ангарской колонии, сообщил в письме, что ему поступают угрозы убийством от сотрудников ФСИН и заключенных (после освобождения и рассказа о пытках Юрченко скрывался в безопасном месте в Москве, но потом решил вернуться на родину в Иркутскую область, где его сразу же задержали по делу о наркотиках, которое он называет сфабрикованным). Правдоискатель. История 61-летнего жителя Сыктывкара Андрея Ивашева, в отношении которого возбуждены сразу три уголовных дела за комментарии в ВК: в качестве общественного защитника он помогал в судах соседям, защитникам Шиеса, задержанным на акциях в поддержку Навального.

История 61-летнего жителя Сыктывкара Андрея Ивашева, в отношении которого возбуждены сразу три уголовных дела за комментарии в ВК: в качестве общественного защитника он помогал в судах соседям, защитникам Шиеса, задержанным на акциях в поддержку Навального. Главный мошенник. В Новосибирске академик РАН, 80-летний научный руководитель Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергей Багаев стал подозреваемым в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (до 10 лет колонии).

В Новосибирске академик РАН, 80-летний научный руководитель Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергей Багаев стал подозреваемым в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (до 10 лет колонии). Возможный спонсор “экстремизма”. Суд в Химках обязал автодилера "Рольф" выплатить почти 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры, потому что глава “Рольфа” Сергей Петров якобы управлял компанией, будучи депутатом Госдумы, и не декларировал доходы. Уголовное дело в отношении Петрова возбудили в 2019 году, он находится за границей. Сам он связывает преследование с политической деятельностью (он действительно критиковал российские власти, будучи депутатом от “Справедливой России”). Прокремлевские издания утверждали, что Петров спонсировал ФБК.

Суд в Химках обязал автодилера "Рольф" выплатить почти 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры, потому что глава “Рольфа” Сергей Петров якобы управлял компанией, будучи депутатом Госдумы, и не декларировал доходы. Уголовное дело в отношении Петрова возбудили в 2019 году, он находится за границей. Сам он связывает преследование с политической деятельностью (он действительно критиковал российские власти, будучи депутатом от “Справедливой России”). Прокремлевские издания утверждали, что Петров спонсировал ФБК. Спонсоры “культуры и образования”. По данным “Агенства”, российские олигархи и госкомпании вносят не меньше миллиона долларов в год в фонд любимого виолончелиста Путина Сергея Ролдугина, управляющего сочинским образовательным центром "Сириус". При этом три четверти средств, поступивших на счета фонда, идут на строительство и поддержку объектов, оставшихся от Олимпиады, и только 25 процентов расходуется на обучение детей.

По данным “Агенства”, российские олигархи и госкомпании вносят не меньше миллиона долларов в год в фонд любимого виолончелиста Путина Сергея Ролдугина, управляющего сочинским образовательным центром "Сириус". При этом три четверти средств, поступивших на счета фонда, идут на строительство и поддержку объектов, оставшихся от Олимпиады, и только 25 процентов расходуется на обучение детей. Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия! В Нижнем Тагиле для воспитанников одного из детских садов и третьеклассников одной из школ организовали экскурсию по автозаку, выдав детям муляжи оружия. Структура "Росатома", федеральное государственное предприятие "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами", закупила в качестве сувениров 17-сантиметровые бюсты главы НКВД СССР Лаврентия Берии “в подарочных коробках или бархатных мешочках”.

В Нижнем Тагиле для воспитанников одного из детских садов и третьеклассников одной из школ организовали экскурсию по автозаку, выдав детям муляжи оружия. Структура "Росатома", федеральное государственное предприятие "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами", закупила в качестве сувениров 17-сантиметровые бюсты главы НКВД СССР Лаврентия Берии “в подарочных коробках или бархатных мешочках”. Коронавирус. Суточная заболеваемость COVID-19 в России снова выросла – оперативный штаб сообщает о 179 284 новых случаях и 748 смертях. Эти данные, скорее всего, не соответствуют действительности, но по ним можно оценить динамику эпидемии в стране.

Вокруг света

Украина прекратила транзит калийных удобрений из Беларуси в Турцию и Европу в связи с санкциями в отношении Беларуси. Минск анонсировал ответные меры.

Представитель МВД Казахстана утверждает, что жалоб на пытки от задержанных участников январских протестов не поступало. Ранее Генпрокуратура сообщала о более чем 300 заявлениях.

В президенты Туркменистана выдвинут еще один кандидат – представитель Аграрной партии Агаджан Бекмырадов. Но школьных учителей уже обязали рассказать детям на специальном уроке о "жизненном пути" и "достижениях" Сердара Бердымухамедова – сына действующего президента и главного кандидата.

Польша и Венгрия проиграли иски, поданные в суд Евросоюза в связи с недавно введенным механизмом, увязывающим выделение средств ЕС странам-членам с соблюдением этими странами принципов верховенства права. Теперь Будапешт и Варшава могут лишиться европейских дотаций: Венгрия – в связи с ущемлением свободы медиа и прав ЛГБТ, Польша – из-за национального закона, подрывающего независимость судов.

Шесть ссылок

Ученые биографии. Беседа Ивана Толстого с Наталией Громовой, автором книги “Потусторонний друг” (АСТ, редакция Елены Шубиной), в которой восстановлена любовно-экзистенциальная драма философа Льва Шестова. Или большой разговор с историческим социологом и африканистом Георгием Дерлугьяном о его работе в Мозамбике в начале 1980-х годов, странностях африканского социализма и повседневном колдовстве.

Беседа Ивана Толстого с Наталией Громовой, автором книги “Потусторонний друг” (АСТ, редакция Елены Шубиной), в которой восстановлена любовно-экзистенциальная драма философа Льва Шестова. Или большой разговор с историческим социологом и африканистом Георгием Дерлугьяном о его работе в Мозамбике в начале 1980-х годов, странностях африканского социализма и повседневном колдовстве. Художества. Отрывок из книги американского искусствоведа Хэла Фостера “Компульсивная красота” (изд-во “НЛО”), в котором он предлагает новое прочтение сююреалистских художественных практик. Или беседа философа Михаила Куртова с классиком русского акционизма Андреем Монастырским – о смысле искусства и понимании современности.

Отрывок из книги американского искусствоведа Хэла Фостера “Компульсивная красота” (изд-во “НЛО”), в котором он предлагает новое прочтение сююреалистских художественных практик. Или беседа философа Михаила Куртова с классиком русского акционизма Андреем Монастырским – о смысле искусства и понимании современности. Разговоры с режиссерами. Два фестивальных интервью Дмитрия Волчека: первое, с режиссером фильма “Призрачно-белый” Марией Игнатенко (эта картина, создающая метафорическое пространство, в котором происходила Катастрофа европейского еврейства, была показана в Роттердаме); и второе, с Михаилом Бородиным, автором фильма “Продукты 24” о “гольяновских рабах” (премьера состоялась на Берлинале).

Искренне Ваши,

Семь Сорок