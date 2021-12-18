Что должны России США и НАТО

Доброе утро!

На верфи в Петербурге почти сгорел корвет “Проворный”, строившийся для Минобороны с 2013 года; в процессе пострадали три человека. Пожары на петербургских верфях происходят регулярно – впечатляющий список смотрите в конце этого материала. В новостях тоже всё регулярно:

Как обычно по пятницам, список “иностранных агентов” пополнился двумя НКО.

МИД России опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" с США и НАТО. Эксперты называют эти требования абсолютно неприемлемыми.

Роскомнадзор пригрозил блокировкой YouTube в России, если немецкоязычный канал RT не будет разблокирован.

Польский пограничник сбежал в Беларусь, где рассказал госканалу, как на его родине расстреливают волонтеров.

Российская “политика”

Минюст внес в реестр “иностранных агентов” владивостокский центр помощи ЛГБТ и жертвам домашнего насилия “Маяк” и автономную некоммерческую организацию по реализации социально-правовых программ “Лилит”. Обеими организациями руководит психолог Регина Дзугкоева. В отсутствии отечественного закона о домашнем насилии помощь его жертвам считается враждебной политической деятельностью (из интервью с Маргаритой Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти обеих рук, хорошо видно, к чему это приводит).

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать новый YouTube-канал российской государственной телекомпании RT на немецком языке, а в случае отказа пригрозил блокировкой видеосервиса в России. Но у RT в Германии и без YouTube проблем хватает: немецкий медиарегулятор начал расследование в связи с тем, что RT запустил программу на немецком языке без лицензии на вещание в ФРГ.

В Госдуму снова внесен законопроект, запрещающий иностранцам и не состоящим в браке парам пользоваться услугами суррогатных матерей. Впервые этот законопроект, тогда отклоненный на уровне комитета, возник в январе 2020 года на фоне уголовного дела против врачей, работавших с суррогатными матерями: во время пандемии родители-иностранцы лишились возможности забрать своих младенцев, но следствие считает, что дети были рождены от неизвестных родителей с целью продажи за границу. У одного прорвавшегося через ковидные кордоны отца ребенка просто отобрали.

В Челябинске со службы в полиции уволили участкового уполномоченного Яну Кириллову – лидера группы сотрудников МВД, протестовавших против выселения из служебного жилья. В неформальной беседе ей объяснили: это связано с тем, что она дала интервью “Дождю”. По данным “Дождя”, по всей России из полиции увольняют сотрудников, подписанных на какие-либо медиаресурсы Навального и его команды.

Российское правоохранительное

Суд в Москве арестовал на 14 и 15 суток муниципального депутата Люсю Штейн и участницу Pussy Riot Марию Алехину по статье о пропаганде нацистской символики. Соответствующую символику правоохранителям удалось отыскать в постах 2018 и 2015 годов. Отбывать наказание их увезли в ИВС в Сахарове. В августе Штейн и Алехину приговорили к году ограничения свободы по “санитарному делу”: им запрещено выходить из дома ночью, участвовать в массовых мероприятиях и выезжать из Москвы.

О том, как сажают за посты в соцсетях в Ростовской области, здесь рассказывает бывший координатор “ОВД-Инфо” в Ростове-на-Дону Ростислав Павлищев.

В Петербурге начался суд над бывшим депутатом городского парламента Максимом Резником – его обвиняют в покупке марихуаны без цели сбыта. Обнаружение травы произошло при крайне странных обстоятельствах. Сам Резник считает это дело способом не допустить его переизбрания в ЗакС, и в этом смысле оно уже увенчалось успехом, потому что ему не дали зарегистрироваться, когда он сидел под домашним арестом (уже после выборов суд признал незаконным недопуск к нему адвоката, с помощью которого можно было бы зарегистрироваться дистанционно).

К ректору Шанинки Сергею Зуеву не пускают в СИЗО врачей-специалистов. Здесь о критической ситуации с его здоровьем рассказывает адвокат (только видео).

В Ростове-на-Дону назначили служебную проверку в связи с публикацией приговора по делу о коррупции, в котором упоминается наличие российских военных на Донбассе. Здесь журналист “Новой газеты” Павел Каныгин рассказывает, как случаются подобные оговорки и утечки, а тут юристы объясняют, что с правовой точки зрения текст этого приговора не является подтверждением наличия российских войск на Донбассе.

“Гарантии безопасности”

МИД России опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" с США и НАТО. Требований там много, одно из них – исключить вступление Украины в НАТО, отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Эксперты называют эти требования абсолютно неприемлемыми, но теряются в догадках относительно того, зачем российский МИД эти бумаги опубликовал (это противоречит нормальной дипломатической практике и может свидетельствовать о том, что требования уже были отвергнуты “западными партнерами”). Что Россия собирается делать с этим дальше, никто пока не понимает. Пресс-секретарь Белого дома не комментировала требования по сути, но сказала, что обсуждать их с Россией без участия европейских стран никто не будет.

Чтобы лучше понять баланс военных сил между Россией и НАТО, стоит прочитать подробные разъяснения Павла Подвига – старшего научного сотрудника Института ООН по исследованию проблем разоружения в Женеве.

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что вхождение Украины в НАТО будет решаться самим НАТО и Украиной, но уж никак не Россией, по мнению украинского политолога Николай Капитоненко, следует воспринимать как чисто риторическое: Украина не станет членом НАТО не только в ближайшем будущем, но и в среднесрочной перспективе, потому что никто из членов военного союза не захочет обременять себя обязанностью включаться в конфликт с Россией, в котором Украина фактически находится.

Вот лишь один эпизод этого конфликта: учительница из Киева поехала в Горловку навестить свою престарелую мать, но была задержана как “украинская шпионка” и находится в заключении в так называемой “ДНР” почти полтора года.

Вокруг света

Польская армия сообщила о пропавшем пограничнике. Довольно быстро он объявился в Беларуси, где стал рассказывать государственному телевидению о том, что польские пограничники убивают волонтеров, стремящихся помочь застрявшим на нейтральной территории мигрантам (слушая это, мы, вероятно, должны предположить, что у “убитых” волонтеров никогда не бывает друзей и родственников, которые могли бы заявить об их исчезновении в польскую полицию и рассказать об этом польской прессе).

Минский городской суд приговорил блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам колонии усиленного режима (четыре обвинения, в том числе “угроза национальной безопасности”). Это уже второй срок Пальчиса: его стали активно преследовать еще в 2015 году.

Российский МИД ввел санкции в отношении семи граждан Великобритании в ответ на объявленные ранее Лондоном санкции против отравителей Навального. Фамилии подпавших под санкции не называются.

В США по обвинению в шпионаже в пользу России арестован инженер, выполнявший в том числе и заказы Пентагона.

КНДР отмечает 10-летие смерти Ким Чен Ира: жителям запретили смеяться на улицах, праздновать дни рождения и пить алкоголь.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 27 743. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 10 миллионов 159 тысяч; официальное число жертв достигло к утру четверга 295 104 человек (+1080 за сутки). Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал фейком подсчеты “Холода” и “Медиазоны”, согласно которым на самом деле избыточная смертность за весь период эпидемии превысила миллион человек. Здесь объясняется, как эти подсчеты делались.

Суд в Иркутской области оштрафовал на 10 тысяч рублей жительницу Братска Юлию Бубнову за запись обращения к Путину с просьбой смягчить антиковидные ограничения (статья “организация массового пребывания граждан в общественном месте”, хотя обращение Бубнова записывала вдвоем с подругой).

Международная группа авторов опубликовала первое исследование о том, насколько успешно борются со штаммом омикрон антитела людей, привитых пятью самыми распространенными в мире вакцинами. По их данным, российский "Спутник V", возможно, вообще не способен бороться с "омикроном" (но, может быть, это ошибка).

Минздрав ЮАР, где появился омикрон, сообщил, что распространение этого штамма не приводит к резкому росту госпитализаций: в больницы попадает лишь один из 60 заболевших.

Ссылки для чтения

Литература. Текст доклада издателя и исследователя современной русской поэзии Владимира Орлова (он умер 6 декабря) о взаимоотношениях Бродского и Сергея Чудакова, с подробным комментарием стихотворения “На смерть друга” (Имяреку, тебе, – потому что не станет за труд…). Или двухчастное интервью с поэтом Мариной Кудимовой о позднесоветском литпроцессе и Переделкине: часть первая, часть вторая.

Текст доклада издателя и исследователя современной русской поэзии Владимира Орлова (он умер 6 декабря) о взаимоотношениях Бродского и Сергея Чудакова, с подробным комментарием стихотворения “На смерть друга” (Имяреку, тебе, – потому что не станет за труд…). Или двухчастное интервью с поэтом Мариной Кудимовой о позднесоветском литпроцессе и Переделкине: часть первая, часть вторая. Источниковедение. Рассказ о жизни Юрия Абызова (1921–2006) – рижского библиографа, описавшего всю печатную продукцию, выпущенную на русском языке в Латвии между двумя мировыми войнами. Или интервью с Дарьей Московской, создателем цифрового архива литорганизаций 1920–1930-х годов: заседания, протоколы, стенограммы.

Рассказ о жизни Юрия Абызова (1921–2006) – рижского библиографа, описавшего всю печатную продукцию, выпущенную на русском языке в Латвии между двумя мировыми войнами. Или интервью с Дарьей Московской, создателем цифрового архива литорганизаций 1920–1930-х годов: заседания, протоколы, стенограммы. Кривая наука. Филолог Светлана Гурьянова рассказывает, как распознать лингвофрика по десяти признакам лженаучных теорий о языке. Или отрывок из книги Натальи Конрадовой “Археология русского интернета. Телепатия, телемосты и другие техноутопии холодной войны книге” (изд-во Corpus) – о том, как в СССР почти изобрели интернет, но только почти.

Филолог Светлана Гурьянова рассказывает, как распознать лингвофрика по десяти признакам лженаучных теорий о языке. Или отрывок из книги Натальи Конрадовой “Археология русского интернета. Телепатия, телемосты и другие техноутопии холодной войны книге” (изд-во Corpus) – о том, как в СССР почти изобрели интернет, но только почти. Кино. Беседа Николая Хомерики с Александром Сокуровым (не о Путине, о кино). Или отрывок из книги Паскаля Мерижо “Жан Ренуар” (изд-во “Роузбад”) о том, как Луи-Фердинанд Селин громил фильмы Жана Ренуара, называя их “продуктом еврейской пропаганды”.

Беседа Николая Хомерики с Александром Сокуровым (не о Путине, о кино). Или отрывок из книги Паскаля Мерижо “Жан Ренуар” (изд-во “Роузбад”) о том, как Луи-Фердинанд Селин громил фильмы Жана Ренуара, называя их “продуктом еврейской пропаганды”. Художественные тряпочки. Интервью с петербургской художницей Глюклей Першиной-Якиманской, которая долго работала с одеждой, а теперь пишет акварели, в которых пытается ухватить зазор и несовпадение между телом и одеждой. Или беседа с Эдит Паулс-Вигнере – латвийской художницей по текстилю (и сестрой Раймонда Паулса): с 1960-х годов она делает гобелены.

Интервью с петербургской художницей Глюклей Першиной-Якиманской, которая долго работала с одеждой, а теперь пишет акварели, в которых пытается ухватить зазор и несовпадение между телом и одеждой. Или беседа с Эдит Паулс-Вигнере – латвийской художницей по текстилю (и сестрой Раймонда Паулса): с 1960-х годов она делает гобелены. Архитектура. Рассказ о бурном, но коротком романе Ле Корбюзье с СССР и единственном проекте, который ему удалось там реализовать. Или беседа с Ильей Осколковым-Ценципером, компания которого запустила странный проект: уже полгода люди разных специальностей изучают во всех деталях обычную московскую многоэтажку.

Искренне Ваши,

Семь Сорок