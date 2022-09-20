В Херсоне и в Донбассе назначили референдумы о присоединении к России

В пророссийских сепаратистских республиках на востоке Украины и контролируемой Россией Херсонской области назначены даты референдумов о присоединении к России. Местные власти запланировали их на 23-27 сентября. Украина неоднократно заявляла, что не признает итоги таких голосований.
Во вторник, 20 сентября, депутаты в так называемых Донецкой и Луганской "народных республиках" приняли, а местные главы сепаратистских образований подписали законы о проведении референдумов. При этом если большая часть населённых пунктов в Луганской области контролируется сепаратистами, то многие крупные города в Донецкой области остаются под контролем Украины.
20 сентября о проведении референдума о присоединении заявил также российский глава находящейся под контролем российских военных Херсонской области Владимир Сальдо. Одновременно к этому призвали на территориях Запорожской области, находящихся под контролем России, в них не входит крупнейший город региона, Запорожье.
Объявление голосований проходит на фоне удачного контрнаступления украинской армии, завершившегося освобождением занятых российскими войсками городов в Харьковской области. В них российские руководители ранее тоже заявляли о необходимости провести голосование. Некоторые из возможных организаторов планировавшегося референдума задержаны после освобождения городов, против них возбуждены уголовные дела, заявляли представители украинских властей.
В России высокопоставленные чиновники и депутаты 20 сентября комментируют, преимущественно, возможные голосования в Луганской и Донецкой областях, не упоминая Херсон и Запорожскую область. Бывший президент, заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил в телеграме, что присоединение украинской части Донбасса к России было бы "восстановлением исторической справедливости".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на сегодняшнем заседании парламента заявил, что Госдума поддержит вступление "ДНР" и "ЛНР" в состав страны.
Во вторник же Госдума в экстренном порядке приняла во втором и третьем чтении законы, ужесточающие наказания за преступления в период мобилизации и военного положения и вводящие новые статьи в Уголовный кодекс, в том числе за добровольную сдачу в плен и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере. Ожидается, что уже в среду их примет Совет Федерации и подпишет президент.
- Все территории, на которых объявлено о проведении референдума, подавляющее большинство стран мира считает суверенной территорией Украины, а Россия по-прежнему официально считает таковой Херсонскую и Запорожскую области. Власти Украины, а также представители США и стран Запада неоднократно заявляли, что не признают какие-либо референдумы на этих территориях легитимными. Совет Европы в недавнем заявлении подчеркнул, что любые референдумы на оккупированных территориях не могут быть признаны легитимными по тем же основаниям, по которым не была признана легитимность аннексии Крыма в 2014 году. Устав ООН запрещает нарушение территориальной неприкосновенности стран, то есть аннексию территорий.
- В Киеве решение о референдумах назвали "наивным шантажом Москвы" (глава офиса президента Украины Андрей Ермак), "фикцией" (советник офиса президента Михаил Подоляк) и ничего не меняющим решением (глава МИД Дмитрий Кулеба).
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