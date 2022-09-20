В Херсоне и Луганске объявили референдумы о вхождении в Россию

Оккупационные власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума по присоединению региона к России. Об этом 20 сентября заявил глава назначенной Россией администрации Владимир Сальдо. Дату голосования он не назвал.
В этот же день депутаты сепаратистского парламента в Луганске проголосовали за закон о проведении аналогичного референдума на территории Луганской области. Закон был подписан, голосование, как ожидается, начнётся уже 23 сентября и продлится до 27 числа.
Ранее во вторник с требованием немедленно провести референдум к Сальдо обратился общественный совет оккупированной Херсонской области, созданный при участии России для подготовки референдума о присоединении региона к стране.
Как сообщается в документе, "обращение подготовлено на основе предложений и пожеланий общественных организаций и жителей Херсонской области", цитирует его "Интерфакс".
Члены совета уверены, что "инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины". Они считают, что вхождение в состав России среди прочего обезопасит территорию области.
Также сообщается, что в находящемся под контролем России Мелитополе прошёл съезд жителей Запорожской области по вопросу проведения регионального референдума о вхождении в состав России. Участники мероприятия призвали провести референдум. Областной центр – город Запорожье – находится под контролем Украины, до начала войны в нём проживала почти половина жителей области.
Вчера, 19 сентября, с требованием немедленно провести референдум о вхождении в состав России выступили общественные палаты так называемых "ДНР" и "ЛНР". Среди причин они также указали возможность обезопасить территории.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В начале марта российские войска оккупировали Херсонскую область. В регионе, наряду с Донецкой, Луганской и Запорожской областями, планируют провести референдум о присоединении их к России. Дата референдума неоднократно переносилась, последняя публично названная дата – 4 ноября. В конце августа Украина начала контрнаступление в Херсонской области.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник заявил, что российский парламент поддержит решение аннексировать Луганскую и Донецкую области Украины, если на референдумах в регионах проголосуют за это.
- Референдумы о присоединении регионов Украины к другим странам не предусмотрены украинским законодательством. Киев неоднократно заявлял, что не будет признавать итоги таких голосований.
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