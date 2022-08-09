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Серена Уильямс объявила о завершении карьеры в теннисе

Теннисистка Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс решила завершить свою спортивную карьеру, – говорится в её эссе, опубликованном в журнале Vogue.

"Я здесь, чтобы сказать вам, что я эволюционирую от тенниса к другим важным вещам. Несколько лет назад я тихо основала Serena Ventures, компанию венчурных инвестиций. Вскоре после этого я создала семью. Я хочу, чтобы эта семья стала больше," – написала Уильямс.

Сорокалетняя теннисистка отметила, что решение было для неё болезненным. Перед уходом Уильямс планирует сыграть в турнире U.S. Open в Нью-Йорке, который пройдет в начале сентября.

  • Серена Уильямс дебютировала в профессиональном теннисе в 1995 году. За свою карьеру она 23 раза выигрывала турниры "Большого шлема", 73 раза – турниры WTA. Четырежды становилась обладательницей "золота" на Олимпийских играх.
  • В 2019 году Уильямс стала первой спортсменкой, попавшей в список самых богатых женщин Америки по версии Forbes. На протяжении своей карьеры Уильямс боролась с расизмом и сексизмом в спорте.

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