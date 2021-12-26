Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг предложил назначить на середину января первое за 2,5 года заседание совета НАТО с Россией. Об этом сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на пресс-службу международной организации. В пятницу о приглашении на встречу сообщила на брифинге пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

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В последний раз переговоры в таком формате проходили в июле 2019 года. После этого все попытки провести такую встречу проваливались, отмечает немецкое агентство. В октябре Россия приостановила работу своей миссии при союзе и работу информационного бюро НАТО в Москве. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в том же месяце заявлял, что Россия больше не верит в возможность нормализации отношений с организацией.

В ноябре президент России Владимир Путин потребовал от МИД добиться гарантий безопасности от стран Запада. 17 декабря российский МИД опубликовал свои требования к НАТО: Москва, в частности, добивается от союза прекращения организации на восток, гарантию невступления в неё Украины и согласия на взаимный отказ от учений рядом с границами.

Столтенберг уже заявлял, что часть этих требований, касающаяся членства других стран, является невыполнимой. Газета Financial Times, со ссылкой на дипломатов стран-членов союза, сообщала, что официальные лица НАТО считают сложным найти темы для обсуждения в рамках российских требований. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что Россия не будет участвовать в саммите, если там не будут обсуждаться гарантии безопасности.