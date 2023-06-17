Виталий Боварь: "Нельзя отдавать территорию фашистам"

Бывший муниципальный депутат Виталий Боварь выступил в защиту трансгендерных людей, права которых будет ущемлять закон о запрете "медицинских вмешательств, направленных на смену пола", принятый Госдумой в первом чтении. Термин "смена пола" является некорректным и трансфобным. Если поправки будут окончательно одобрены, то жители России, скорее всего, не смогут совершать социальный и медицинский гендерный переход. Вскоре после принятия в первом чтении трансфобного закона появилась информация, позволяющая предполагать, что в России может быть узаконена конверсионная терапия. Правозащитники называют закон о запрете гендерного перехода преступлением против трансгендерных людей. Но они считают, что шанс повлиять на ситуацию ещё есть. Организация, помогающая трансперсонам, объясняет, как можно сейчас попытаться предотвратить окончательное принятие закона.

"Подобные законы сначала вводятся в отношении меньшинств и легко вступают в силу, так как большинство думает, что их это не коснется. Но потом аналогичные репрессии начинают применять и к остальным людям. Давайте вместе защищать наше общее право распоряжаться своей жизнью и телом", – так обращается к обществу инициативная группа, созданная для защиты прав трансгендерных людей в России, "Центр Т" .

"Власти выкладывают свои карты в борьбе за симпатии ультраконсервативной части общества, боюсь, что не последние. Но сейчас под удар попали трансперсоны. У меня нет миллионов или даже тысяч подписчиков, и в такие моменты мне очень жаль, потому что политика – это не про потакание интересам толпы, это постоянная работа с обществом и аудиториями. Помните о том, что человек социален. Людьми, живущими в обществе, нас делает не богатство или биологическое происхождение, а способность общаться и сопереживать. Борьба за общую свободу – это высшая форма человечности", – написал политик в социальной сети.

Недавно Виталия Боваря лишили депутатского мандата за антивоенные взгляды. Но до этого он успел сделать многое для жителей Владимирского муниципального округа Петербурга. О своих политических принципах и ценностях он рассказал Радио Свобода.

– Вы написали о трансфобном законе: “Это полное, фашистское, человеконенавистническое говно. Он нарушает все мыслимые и немыслимые права и не следует ни из чего, кроме пещерной тупой гомофобии”. Почему вы, гетеросексуальный цисгендерный женатый мужчина, решили открыто поддержать трансгендерных людей?

Меня с детства раздражало жлобьё, которое пыталось навязать свои порядки

– Есть старый принцип: моя свобода невозможна, пока несвободен другой. Именно солидарность делает наше общество крепким. Выступая за права ЛГБТ-людей, я выступаю в первую очередь за свободу для себя и своих будущих детей. Я хочу жить в стране, где людей не дискриминируют по какому-либо признаку, уж тем более по биологическому признаку. Я рос в Тольятти и помню мерзкие истории, когда гопота ходила к городскому гей-клубу с битами. Меня с детства раздражало жлобьё, которое пыталось навязать свои порядки. Всегда мне хотелось ему противостоять. Тем более гопоты не очень много, но она агрессивная и физически сильная.

– Почему не так много известных людей, политиков, депутатов, популярных блогеров поддержали трансперсон в ситуации, когда российские чиновники лишают их самого права на жизнь и здоровье?

– Часто я слышу аргумент, мол, трансперсон в России не очень много, поэтому бороться за их права необязательно. Аргумент, что права трансперсон можно нарушить, потому что их мало, никуда не годится. Какая разница, сколько в России трансперсон, если им прямо сейчас пытаются запретить жить?! Бороться в первую очередь надо за права наиболее угнетенной части общества, потому что наименее угнетенная часть его способна сама себя защитить. Нет ни одной причины принимать этот бесчеловечный закон. Он приведет к суицидам трансгендерных людей, к ухудшению их здоровья, к страданиям и несчастьям.

– Недавно стало известно, что, возможно, в России может быть узаконена конверсионная терапия. Зачем российская власть во время войны против Украины продолжает дискриминировать ЛГБТ-людей?

этому придуманному народу они пытаются угодить гомофобными и трансфобными законами

– Власть проиграла по всем фронтам: потерпела поражение в плане дипломатии, военных действий, экономики. Теперь власть пытается продать консервативной части общества уничтожение трансперсон как великую победу. Представители российской власти давно пошли по порочному пути. Они придумали политологический конструкт “глубинный народ”, такой черный ящик, в котором может быть что угодно. Чиновники видят основную часть населения как необразованных, консервативных, ищущих примитивных развлечений людей. Власть имущие постоянно у себя в кабинетах конструируют образ глубинного народа, приписывают ему разные черты и транслируют образ этого глубинного народа с помощью пропаганды. Может быть, какая-то часть населения России под воздействием пропаганды и пытается соответствовать этому конструкту, но это точно не большая часть россиян. И вот этому придуманному народу они пытаются угодить гомофобными и трансфобными законами. Это очень навязанный, искусственный консерватизм, который слетит, как только в России появится власть, способная соблюдать права человека.

– ЛГБТ-активист Николай Родькин говорил в интервью Радио Свобода: "После принятия закона о запрете пропаганды “нетрадиционных отношений” среди несовершеннолетних почти 10 лет назад я сказал, что наступит момент, когда всем разумным людям придется бежать в ночи из России. Где были либеральные политики 10 лет назад, когда нужно было громко говорить об ущемлении ЛГБТ в России?! Возможно, если бы тогда общество нас поддержало, то сейчас фашисты не пришли бы за всеми". Что вы думаете об этих словах?

игнорирование нарушения прав ЛГБТ-людей оппозицию к успеху не привело

– Некоторые оппозиционные политики тоже считают россиян консервативными и неспособными принять идею равноправия ЛГБТ и гетеросексуалов. В погоне за симпатией консервативной части электората они не поддерживали все эти годы ЛГБТ-людей. Но российские обыватели не то чтобы консервативны, они плохо представляют, кто такие квиры. Они видели о жизни ЛГБТ-людей только ту искаженную, гротескную картинку, которую им показывал "Первый канал". Возможно, оппозиционные политики не всегда понимали всю серьезность законов против ЛГБТ-людей. Я не знаю, что бы было, если бы российская оппозиция массово поддержала бы 10 лет назад ЛГБТ-людей. Но, как мы видим, игнорирование нарушения прав ЛГБТ-людей оппозицию к успеху не привело.

– Вы часто пишете посты в поддержку ЛГБТ-людей. Соратники и коллеги разделяют ваше стремление противостоять гомофобии и трансфобии?

Если вы не заступитесь за меньшинства, ваши права рано или поздно пострадают

– Никакого осуждения коллеги и соратники мне не выразили. На то, что провластные и пропригожинские телеграм-каналы стали недавно меня называть гей-депутатом, мне наплевать. И я повторяю: обратите внимание на закон, запрещающий гендерный переход, подпишите петицию против принятия его, распространите информацию об этом ужасном законе. Если вы не заступитесь за меньшинства, ваши права рано или поздно пострадают, даже если вы самый что ни на есть белый цисгендерный гетеросексуальный мужчина. Нельзя фашистам отдавать метр за метром территорию, думая, что это не самая важная площадка и ей можно поступиться. И еще: демократия наступает, когда мы способны договориться с отличными от нас людьми, учимся с ними жить в одном обществе, признаем их права и ценим их, как свои собственные. Чем больше среди нас будет солидарности, тем больше вероятность того, что мы вырулим в конце концов в нормальное общество.

– Вы думаете, такое еще возможно?

– Несмотря на попытки фашизировать российское общество, оно глобально не стало фашистским. И, несмотря ни на что, в России сложился довольно большой класс, который может стать агентом перемен.

– К такому классу можно отнести движение независимых муниципальных депутатов. Как вы стали депутатом муниципального совета Владимирского округа Петербурга?

– Я выходил на протестные акции 2010 – 2011 годов, когда понял, что наша страна идет не в ту сторону. В какой-то момент участия в митингах и пикетах мне стало мало. Я решил попробовать проявить свою гражданскую позицию иным способом и стать муниципальным депутатом. Опыт работы на самом нижнем уровне власти дает политику важный опыт общения с людьми вне своего информационного пузыря. В том числе опыт общения на неудобные темы в агрессивной среде и опыт решения практических вопросов. У политиков должен быть опыт практической помощи людям, а не только блог с рассуждениями о судьбах родины. Оппозиционное движение приобрело бы больше очков, если бы его лидеры начали заниматься такой работой.

– Вам не было скучно на должности муниципального депутата?

– Мне было очень интересно. За какой-то бытовой проблемой всегда скрывается системная проблема городского управления. А почти любая несправедливость в городском масштабе – это часть более глобальной неправильности политического устройства. Мне было интересно находить эту взаимосвязь. Кроме того, я теперь могу ответить на вопрос знакомых, что конкретно я, представитель оппозиции, сделал для людей.

– Как вы думаете, почему жители Владимирского округа вас выбрали?

– Я убежден, что в своем большинстве жители России, когда видят вблизи себя альтернативную существующей власти, готовы за эту альтернативу отдать свой голос. У моей победы четыре слагаемых. Первое – технологический талант Максима Каца, который выстроил нашу кампанию очень эффективно. Второе – политическая воля партии “Яблоко”, которая решила побороться за эти выборы. Третье слагаемое – общий оппозиционный настрой избирателей, который выразился в “Умном голосовании”. Четвертое и самое главное – сильное гражданское общество и сообщество наблюдателей в нашем округе. Мы победили, потому что многие люди боролись за нашу победу.

– Во Владимирском округе живут благополучные люди в своем большинстве?

– Центр Петербурга не очень благополучен с экономической точки зрения. Там много коммуналок, и часто бедные люди живут в красивых исторических зданиях в центре города. Но поддержка “Яблока” в этом округе высокая, в том числе и потому, что Борис Вишневский там работал.

– Какими достижениями в должности муниципального депутата вы гордитесь?

главным своим достижением я считаю мое открытое выступление против войны и в поддержку политзаключенных

– Я заставил полицию отчитываться о ее работе перед жителями округа. Главная ценность этих отчетов – возможность задавать правоохранительным органам неудобные вопросы. Я постоянно занимался правозащитой. Когда в одном из отделов полиции нашего округа избили двух людей в течение двух недель, я быстро отреагировал, поднял шум с помощью своих аккаунтов. После этого было большое разбирательство. И хотя нам не удалось наказать полицейских, но пострадавшим стало немного легче благодаря поддержке. Я занимался разными бытовыми мелочами. Например, помог жителям вернуть газ, который у них отключили. Я помог добиться от магазина и баров, работающих ночью, соблюдения закона. У меня получилось добиться приема в округ садовницы, которая профессионально следила за деревьями и растениями. Мы стали одним из немногих округов, где работал такой специалист. Кроме того, власть – это не только содержательный вопрос, но и вопрос стилистики. Для формирования новой политической культуры важно, как политик разговаривает с жителями (на равных или свысока), учитывает ли он в своих решениях их критику, насколько он открыт своим избирателям. Мы добились большей открытости нашего муниципального совета. Все заседания до моего отъезда транслировались в интернете, но после моей эмиграции стало сложнее этого добиваться.

– Как вы противостояли усилению контроля над муниципалитетами со стороны центральной власти Петербурга?

– Я увидел в рассылке, которую нам прислала городские чиновники, что реформы нашего бюджета приведут к постановке муниципалитетов под контроль центральной власти, то есть ограничат нашу независимость. Я написал в телеграм-канале пост об этом. После этого началась большая кампания, которая, к сожалению, быстро закончилась из-за решения, принятого на самом верху.

– Добиться результата не удалось?

– Глобального нет, но власть получила противодействие и притормозила. Чиновники начали движение в эту сторону в 2020 году, но до сих пор они не смогли сформулировать эту реформу и не забрали у муниципалитетов часть полномочий, хотя планировали это сделать.

– В "Википедии" написано, что вы добились возвращения муниципалитетам Петербурга права назначения обязательных и исправительных работ. Зачем это было нужно?

желаю победы Украине, а военные успехи России, даже если они будут, станут для России злом

– Назначение обязательных исправительных работ осуществляет суд. Но исполнительная городская власть участвовала в реализации этого наказания. Служба судебных приставов согласовывала список предприятий, в которых могут отрабатывать такое наказание. Чаще всего, людей, приговоренных к исправительным работам, отправляют в какой-нибудь ЖЭК мести дворы и мыть парадные. С подачи московского юриста Максима Сорокина я обратил внимание на то, что исправительные работы должны согласовываться с муниципалитетами, а не с городской властью. Так как у муниципалитетов власть выборная, мы лучше погружены в контекст происходящего в округе. То есть у нас получается быть более гибкими и эффективными в назначении работ. Например, мы можем решить отправить человека с хорошим гуманитарным образованием на исправительные работы в библиотеку. Муниципалитет – это маленькая власть, которая ежедневно слушает обычных людей. Ее интересуют проблемы маленького человека. Она может повлиять на то, чтобы он даже исправительные работы выполнял наиболее гуманным образом. Мы написали целое положение, включили туда создание сообщества из представителей гражданского общества для независимой оценки наших решений. Я подготовил иск и внес на заседание совета требование подать этот иск против губернатора и законодательного собрания. У нас получилось выиграть иск. Но сейчас после начала войны против Украины мне кажется это все не слишком важным. Самым главным своим достижением я считаю мое открытое выступление против войны и в поддержку политзаключенных. Я в начале войны публично написал, что желаю победы Украине, а военные успехи России, даже если они будут, станут для России злом. Они еще больше изолируют нашу страну и развяжут руки фашистам внутри нашей страны.

– Что с вами происходило в день начала полномасштабной войны с Украиной?

– Я понял, что будет война, когда посмотрел заседание Совбеза 22 февраля. 23 февраля было одно городское мероприятие, на котором я сказал участникам и организаторам: “скоро начнется война, а мы сейчас обсуждаем ерунду и все время говорим, мол, давайте не политизироваться”. Среди городских активистов часто звучит фраза: “давайте обсуждать вопросы не в политическом, а в хозяйственном аспекте”. Я тогда не выдержал и сказал “посмотрите, к чему привело следование такому принципу”. 24 февраля я вышел вечером к Гостиному двору. Ближайшие дни превратились в постоянное участие в митингах. Я чуть не подрался с какими-то людьми, которые, ухмыляясь, рассуждали, как российские войска теперь покажут украинцам, что такое независимость. Я накричал на сторонников войны и пообещал начистить им лицо за такие слова. Обычно я не склонен к конфликтам и агрессивному поведению.

– Почему вы не уехали из России сразу после начала войны против Украины?

Я объявил публично, что поддерживаю только антивоенных кандидатов

– Я остался из-за огромного количества людей, не принявших войну и живущих в России. Я рассуждал так: поместила меня судьба на то место, где я оказался, значит, я должен максимально честно себя здесь проявить. В моем округе люди, которые стоят сейчас на провоенной позиции, поддерживали меня. Они, когда меня лишили мандата, говорили, что мои взгляды на войну им не близки, но я был честным депутатом и всегда выполнял свою работу. Когда меня задержали в Нижнем Новгороде во время Земского съезда муниципальных депутатов, то эти люди обрывали телефоны местного ОВД. Они так отнеслись ко мне, потому что видели, как эффективно я решал бытовые проблемы.

– Зачем после начала войны вы организовали предвыборный штаб оппозиционных кандидатов на довыборах в муниципальные советы Санкт-Петербурга?

– Я объявил публично, что поддерживаю только антивоенных кандидатов. Было важно предоставить местным жителям выбор из кандидатов с антивоенными взглядами. Люди охотно за них ставили подписи, но ни одного из этих кандидатов не допустили.

– В какой момент вы решились на эмиграцию?

– Из-за газеты с антивоенной обложкой, которую я выпустил, меня вызывали в прокуратуру и задавали вопросы. Мне передали через знакомых знакомых, что лучше я бы уехал. На работу ко мне полиция приходила и задавала вопросы. В вузе отменили мою лекцию на тему муниципальной политики, назвав меня потенциальным уголовником. Угрозы возбуждения уголовного дела и мобилизация заставили меня уехать из России.

– Почему одним из первых от репрессий пострадал муниципальный депутат Алексей Горинов? И его, как сообщают правозащитники, сейчас продолжают мучать в тюрьме.

– Муниципальный депутат – обладатель формальной власти, которую все признают. Нужно было показать всем представителям власти, что человека теперь можно упечь на семь лет за то, что он назвал войну войной. Власть решила заставить довольно большое сообщество независимых муниципальных депутатов, которое сложилось за эти годы, бояться того, что их могут быстро и надолго посадить.

– Вас недавно сняли с должности муниципального депутата под предлогом того, что вы не сдали вовремя антикоррупционную декларацию. Как вы думаете, почему с вами так поступили?

Нет никакой серебряной пули для решения наших проблем

– Если бы они на мое место решили поставить кого-то более достойного, то я бы без разговоров после отъезда из России сложил бы свои полномочия. По закону я мог дистанционно работать муниципальным депутатом. И я выполнял свои обязанности. Настоящим поводом лишения меня мандата были мои политические взгляды. Антикоррупционную декларацию я отправил вовремя и опубликовал в телеграме доказательства. Мои коллеги эти декларации не сдали, но работают до сих пор. Понятно, что на округ оказывали политическое давление. Глава округа, по моим сведениям, а к этому запугиванию присоединился.

– Существует мнение, что люди с антивоенной позицией, которые идут на муниципальные выборы после начала полномасштабной войны против Украины, занимаются "сизифовым трудом". Как вы относитесь к таким рассуждениям?

– Конечно, сейчас лавочками заниматься не имеет смысла. В выборах нужно участвовать для того, чтобы выходить на контакт с людьми и говорить с ними об их политических убеждениях. Не изменится наша страна в результате замены одного первого лица на другое. Нет никакой серебряной пули для решения наших проблем. Изменения смогут наступить только, если общество поменяется. Для того, чтобы это произошло, с обществом надо постоянно работать. Поэтому я считаю, что продолжать заниматься муниципальным уровнем тоже важно.