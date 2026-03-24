Цены скачут. Как Россия будет использовать нефтяные сверхдоходы

Президент США Дональд Трамп объявил о пятидневном моратории на удары по иранским энергетическим объектам, после чего цены на нефть рухнули более чем на 10%. За несколько часов до этого Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого поручил принять "взвешенные решения по конъюнктурным доходам" и по-прежнему ориентироваться на долгосрочную сбалансированность бюджета. А нефтяным компаниям посоветовал погасить долги.

В понедельник 23 марта президент США Дональд Трамп, как обычно посредством собственной социальной сети Truth Social, сообщил миру о том, что приказал американской армии на пять дней отложить удары по энергетическим объектам Ирана, поскольку в течение последних двух дней прошли "очень хорошие и продуктивные переговоры" с Ираном относительно полного и всестороннего урегулирования боевых действий на Ближнем Востоке. До конца недели будут продолжаться, как выразился Трамп, "глубокие, подробные и конструктивные переговоры". Так что выполнять поставленный в минувшую субботу ультиматум и разрушать иранские электростанции, начиная с самой крупной, Трамп пока не будет. Напомню, что в субботу 21 марта американский президент дал Ирану 48 часов на то, чтобы разблокировать Ормузский пролив, пригрозив сравнять с лицом земли иранские электростанции. На следующий день руководство Корпуса стражей исламской революции пригрозило симметричным ответом по американским союзникам в регионе, а заодно и заминировать не только Ормузский пролив, но и весь Персидский залив. Так что мораторий на удары по иранским энергетическим объектам стал полной неожиданностью. Да и официальные иранские СМИ отрицают наличие каких-бы то ни было переговоров и консультаций с США, а отказ от нанесения ударов объясняют страхом перед ответными атаками против энергетической инфраструктуры стран Персидского залива. Так что не исключено, что и ультиматум, и рассказ об американо-иранских переговорах – это своеобразный способ приглашения к переговорам о взаимоприемлемом завершении войны. Ситуация похожа на объявление "торговой войны" всему миру 2 апреля 2025 года, которое оказалось не более чем приглашением к заключению торговых соглашений.

Так или иначе, но в течение нескольких минут после публикации решения о пятидневном моратории на удары нефтяные котировки рухнули. Баррель Brent за 5 минут подешевел со 113 до 96 долларов. Контракты на Urals упали в цене со 100 долларов за баррель до 89 долларов.

Любопытно, что за несколько часов до объявления Трампа Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором присутствовало руководство финансово-экономического блока. Скорее всего совпадение, но обычно такого рода совещания проходят по средам, а это состоялось в понедельник. В открытой части мероприятия, опубликованной на кремлевском сайте, вещал Путин и, по сути, ничего нового не сказал. Отметил январское падение ВВП на 2,1% и промышленного производства на 0,8%, сослался на календарный фактор. Повторил задачу ускорения темпов экономического роста при сохранении низких темпов инфляции и высокого уровня занятости.

Единственная содержательная часть была произнесена Путиным ближе к концу выложенного на сайте выступления: "Уже говорил, российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженности перед отечественными банками. Это было бы зрелым решением. В части федерального бюджета также необходимо принять взвешенные решения по конъюнктурным доходам, чтобы, повторю еще раз, гарантировать долгосрочную сбалансированность главного финансового документа страны".

Судя по всему, инициатива собраться исходила не от Путина. Нефтяные сверхдоходы, которые бюджет начнет получать с апреля, поставили вопрос о необходимости пересматривать бюджетное правило и урезать расходы. То есть делать все то, о чем министр финансов Антон Силуанов предупредил еще в самом начале месяца, пообещав управиться за пару недель. Недель прошло три, решение не принято, поскольку какую цену на нефть закладывать в новую версию "бюджетного правила" и в основные параметры федерального бюджета на ближайшие 3 года, никто не понимает.

Министры, которые (если не считать Силуанова и главу Банка России Эльвиру Набиуллину) не испытывают восторга от необходимости резать расходы, очевидно заинтересованы в том, чтобы изменения были минимальными. А руководство Центрального банка, которое пока добросовестно выполняет свою часть сделки "снижение ставки в обмен на сбалансированный бюджет", имеет все основания почувствовать себя обманутым, поскольку вынуждено закрывать глаза и на текущий рост цен января-февраля, превысивший 10%, и на рекордный дефицит в 3,45 триллиона рублей, с которым был исполнен федеральный бюджет за первые 2 месяца года, и на ослабление рубля после прекращения продаж валюты из Фонда национального благосостояния для покрытия выпадающих нефтегазовых доходов. Так что все пришли к "верховному арбитру" – Путину. А Путин в свойственной ему манере дал понять, что ни экспортерам, ни правительству закладывать в свои планы нефтяные сверхдоходы не нужно. Так что пояса затягивать министрам придется, а Набиуллиной придется продолжать идти по тонкому льду смягчения денежно-кредитной политики, всякий раз рискуя провалиться в новую инфляционно-девальвационную спираль.