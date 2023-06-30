Сервис для знакомств Tinder прекратил работу в России

Сервис для знакомств Tinder перестал работать в России. Ранее его компания-владелец заявляла об уходе с российского рынка из-за вторжения России в Украину.

Приложение пропало из Play Market и AppStore. В уже установленном тиндере россияне больше не могут свайпать анкеты пользователей. Однако некоторым удаётся пользоваться сервисом через VPN, пишет РБК.

Своё решение об уходе в компании-владельце Match Group обосновали "приверженностью защите прав человека". После российского вторжения в Украину Tinder ограничил доступ к своим услугам в России.

В марте 2023 года директор компании-акционера Match Group заявлял: "Нехорошо для бренда с репутацией продолжать работать в стране, глава которой обвинён Международным уголовным судом".



Также после начала войны из России ушли приложения для знакомств Badoo, Bumble, Fruitz и Feeld. Об оставшихся онлайн-сервисах и о знакомствах вообще рассказывала "Медуза".