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Сервис для знакомств Tinder прекратил работу в России

Сервис для знакомств Tinder перестал работать в России. Ранее его компания-владелец заявляла об уходе с российского рынка из-за вторжения России в Украину.

Приложение пропало из Play Market и AppStore. В уже установленном тиндере россияне больше не могут свайпать анкеты пользователей. Однако некоторым удаётся пользоваться сервисом через VPN, пишет РБК.

Своё решение об уходе в компании-владельце Match Group обосновали "приверженностью защите прав человека". После российского вторжения в Украину Tinder ограничил доступ к своим услугам в России.

В марте 2023 года директор компании-акционера Match Group заявлял: "Нехорошо для бренда с репутацией продолжать работать в стране, глава которой обвинён Международным уголовным судом".

Также после начала войны из России ушли приложения для знакомств Badoo, Bumble, Fruitz и Feeld. Об оставшихся онлайн-сервисах и о знакомствах вообще рассказывала "Медуза".

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США и Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.
  • После российского вторжения в Украину более 1200 организаций свернули свою деятельность в России, из них 526 полностью покинули страну. По подсчётам "Важных историй", это около 20% иностранных компаний, работавших в России до войны.

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