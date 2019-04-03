Бесконтактный мир. Эфир в 21:05

Социологи и антропологи замечают, что люди все чаще сторонятся физической близости: реже говорят по телефону, меньше встречаются, предпочитают не вступать в отношения. Радость человеческого общения заменили социальные сети, сериалы, виртуальный секс. Идем ли мы к обществу тотального одиночества и отчуждения? Может ли человек вернуть себе тепло прикосновений?

В студии РС - Полина Аронсон, социолог, редактор портала OpenDemocracy Russia и Владислав Земенков, журналист, культуролог, приглашённый преподаватель НИУ ВШЭ. Эфир в 21:05.