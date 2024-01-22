Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Севастополь остался без питьевой воды из-за разлива рек

Администрация аннексированного Россией Севастополя объявила вторник и среду 23 и 24 января выходными днями из-за проблем с водоснабжением. В понедельник в городе сокращён рабочий день. Об этом 22 января заявил назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев.

Уже с понедельника в городе закрыты школы и детские сады. В дошкольных учреждениях работают только дежурные группы – для детей, чьи родители продолжают ходить на работу.

Перебои с поставками водопроводной воды в Севастополе начались 19 января. За одну ночь в городе и окрестностях выпала треть месячной нормы осадков, что привело к мощному паводку.

Ситуацию усугубило быстрое таяние снегов в Крымских горах из-за резкого потепления. Уровень воды в реке Чёрной поднялся на 70 сантиметров, в реке Бельбек – на полтора метра. В пригородах Севастополя затопило десятки частных домов и садовых участков. В селе Черноречье и посёлке Сахарная Головка часть жителей пришлось эвакуировать.

Из-за резкого подъема уровня грунтовых вод и схода селевых потоков повысилась мутность воды в Чернореченском водохранилище, которое служит основным источником водоснабжения для полумиллионного Севастополя. Показатели загрязнения оказались превышены в 60 раз. Это привело к выходу из строя очистных сооружений. Российские власти временно остановили работу водопровода, чтобы предотвратить порчу оборудования.

С 19 января вода в севастопольские жилые дома и на предприятия подается по графику – по несколько часов в сутки. При этом вода из кранов идет грязная, с мусором, рассказали местные жители корреспонденту Радио Свобода. В некоторых частях города водоснабжение прекращено полностью. Жители Гагаринского района пожаловались на отсутствие воды с обеда 19 января. Чиновники объясняют это тем, что из-за большого ажиотажа в момент подачи воды снижается напор и до многих домов вода просто не доходит.

Воду для питья и технических нужд в разные районы Севастополя поставляют 20 грузовых водовозок. Судя по фотографиям, опубликованным в местных телеграм-каналах, к ним выстраиваются длинные очереди.

Российские власти города утверждают, что на завершение работ по очистке системы водоснабжения потребуется еще более 50 часов. Восстановить полноценную подачу воды обещают вечером 24 января.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG