Севастополь остался без питьевой воды из-за разлива рек

Администрация аннексированного Россией Севастополя объявила вторник и среду 23 и 24 января выходными днями из-за проблем с водоснабжением. В понедельник в городе сокращён рабочий день. Об этом 22 января заявил назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев.

Уже с понедельника в городе закрыты школы и детские сады. В дошкольных учреждениях работают только дежурные группы – для детей, чьи родители продолжают ходить на работу.

Перебои с поставками водопроводной воды в Севастополе начались 19 января. За одну ночь в городе и окрестностях выпала треть месячной нормы осадков, что привело к мощному паводку.

Ситуацию усугубило быстрое таяние снегов в Крымских горах из-за резкого потепления. Уровень воды в реке Чёрной поднялся на 70 сантиметров, в реке Бельбек – на полтора метра. В пригородах Севастополя затопило десятки частных домов и садовых участков. В селе Черноречье и посёлке Сахарная Головка часть жителей пришлось эвакуировать.

Из-за резкого подъема уровня грунтовых вод и схода селевых потоков повысилась мутность воды в Чернореченском водохранилище, которое служит основным источником водоснабжения для полумиллионного Севастополя. Показатели загрязнения оказались превышены в 60 раз. Это привело к выходу из строя очистных сооружений. Российские власти временно остановили работу водопровода, чтобы предотвратить порчу оборудования.

С 19 января вода в севастопольские жилые дома и на предприятия подается по графику – по несколько часов в сутки. При этом вода из кранов идет грязная, с мусором, рассказали местные жители корреспонденту Радио Свобода. В некоторых частях города водоснабжение прекращено полностью. Жители Гагаринского района пожаловались на отсутствие воды с обеда 19 января. Чиновники объясняют это тем, что из-за большого ажиотажа в момент подачи воды снижается напор и до многих домов вода просто не доходит.

Воду для питья и технических нужд в разные районы Севастополя поставляют 20 грузовых водовозок. Судя по фотографиям, опубликованным в местных телеграм-каналах, к ним выстраиваются длинные очереди.

Российские власти города утверждают, что на завершение работ по очистке системы водоснабжения потребуется еще более 50 часов. Восстановить полноценную подачу воды обещают вечером 24 января.