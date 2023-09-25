Севастопольские поражения. Александра Вагнер – о смысле кораблей

После того, как украинским военным удалось повредить подводную лодку в аннексированном Севастополе, а также большой десантный корабль "Минск" (по мнению экспертов, восстановлению они не подлежат), счет кораблей Черноморского флота, подбитых или же потопленных ВСУ, перевалил за двадцать. Из-за действий украинских военных остатки Черноморского флота, большие десантные корабли, а также, по-видимому, ракетоносцы пришлось увести ближе к Новороссийску. Незадолго до этого украинские военные снова получили доступ к газодобывающим платформам в Черном море, которые Украина потеряла в 2014 году после аннексии Крыма. Иными словами, российский Черноморский флот выведен с части оккупированных территорий и отчасти покинул главную его бухту – Севастополь.

Операции, которые проводит в Крыму украинская армия, своего флота практически не имеющая, заставляют в очередной раз подумать о смысле войны. Например, об уместности всех этих огромных флагманов и фрегатов, которые раньше так любили расхваливать российские Z-пропагандисты, убежденные, что чем корабль больше, тем он непобедимей. К слову, агрессия России в Украине уничтожила не только флагман российского Черноморского флота ("Москва"), но и единственный фрегат военно-морских сил Украины "Гетман Сагайдачный". Его в мае 2022 года вынуждены были затопить в Николаеве, потому что опасались того же, что произошло во время аннексии Крыма, когда российская армия захватила в Донузлаве 13 украинских кораблей. Тогда украинские военные не были уверены, удастся ли им избежать оккупации Николаева, и флагман флота затопили. Но украинцы никогда не считали его символом военной мощи, предназначенным для устрашения соседей, поскольку не забывали о бессчетных человеческих трагедиях, которые принесла поначалу гибридная, а затем открытая российская агрессия в Донбассе.

В ситуации, когда надводные дроны могут уничтожить целый разведывательный корабль, как это произошло с кораблем "Иван Хурс" в мае этого года (на вооружении у России было всего два таких военных судна), невозможно понять, зачем крупные корабли из Тихоокеанского флота России отправили в такие маленькие моря, как Черное или Средиземное. Украине удалось уничтожить сразу несколько крупных российских кораблей, которые были предназначены для Тихоокеанского флота, а не для Черного моря.

Надеюсь, что после завершения этой войны в Севастопольской бухте о Черноморском флоте России не будет ничего напоминать

До потери "Ивана Хурса" у российских войск в Черном море было в распоряжении четыре разведывательных корабля, но "Иван Хурс" был самым крупным и современным. Он одновременно координировал работу авиации и сухопутных войск. "Корабль имеет более современное оборудование, а потому даже временная его потеря отразится на способности Черноморского флота выполнять различные задачи", – пишут украинские СМИ. То же самое касается и ракетного крейсера "Москва", затонувшего в начале войны. То, что Россия вообще использовала "Москву" там, где ей нет места и применения, – еще одно свидетельство того, насколько безумным было решение Путина начать войну.

Я не раз бывала в Севастополе школьницей: украинских детей привозили сюда летом, чтобы показать стоящие на якоре в бухте корабли. Все мы считали, что это всего лишь музей под открытым небом. Страх перед новой войной воспитывали с детства, потому что почти в каждой украинской семье были погибшие на фронтах Второй мировой.

Украинская часть флота стояла на одной стороне, российская – на противоположной. Орудия на палубах смотрели друг на друга. Это был памятник армии, свидетельство прошлого. Корабли редко снимались с якоря, некоторые были неисправны, заметна была ржавчина. И недавно подбитый десантный корабль "Минск" стоял на ремонте – в доке он находился более семи лет.

Над всеми этими военными машинами, неподалеку от бухты, где они стояли на якоре, располагалась панорама "Оборона Севастополя" – идеальный антивоенный памятник. Несмотря на то, что это была сцена многодневной обороны города, когда войскам удалось отстоять Малахов курган, все знали, что в итоге Крымскую войну Россия проиграла. Пожары на горизонте севастопольской панорамы, разбитые артиллерией окопы и разломанные пушки, скопления войск, ряды убитых и раненых на земле – от всего этого веяло ужасом трагического конца. Да и то, что с полотном произошло во время Второй мировой войны, когда его, несмотря на усилия жителей города и моряков, не удалось спасти (картину разрезали на части и увезли в Новороссийск, но позднее специалисты из Третьяковской галереи пришли к заключению, что реставрации она не подлежит), – было еще одним доказательством разрушительности любой агрессии.

Как страна, где были такие памятники, погрузилась в культ победобесия и затеяла новую войну? Ведь нынешняя война России против Украины снова рассказывает о том же: только вместо полотна Севастопольской панорамы украинские искусствоведы были вынуждены спасать от уничтожения полотна Айвазовского и Куинджи из мариупольского музея и картины Марии Примаченко из музея в селе Иванково (вот виртуальная экскурсия по руинам этого здания, разрушенного варварским российским обстрелом).

Корабли же, как и в прошлые войны, тонут, выводятся из строя, и воскресить их не удастся. Они никому не нужны, поскольку созданы, чтобы нести смерть. Надеюсь, что после завершения этой войны в Севастопольской бухте о Черноморском флоте России не будет ничего напоминать. Это место для прогулок и солнечных ванн, а не для того, чтобы здесь стояли ржавеющие убийцы.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



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