Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами

Правительство Финляндии запретило въезд легковым автомобилям с российскими номерами. Ограничения вступят в силу с полуночи 16 сентября, сообщает национальная телерадиокомпания Yle. Уже попавшие в страну машины должны быть вывезены в течение полугода.

Как сообщила глава министерства иностранных дел Элина Валтонен, Хельсинки должны были пересмотреть трактовку рекомендаций Евросоюза по ввозу автомобилей. Этим занимались МИД вместе с таможней.

Запрет на въезд не касается граждан Евросоюза и людей из их ближайшего круга, сотрудников дипломатических миссий или людей, въезжающих в Финляндию по гуманитарным основаниям.

Финляндия стала четвёртой граничащей с Россией страной ЕС, запретившей въезд российским легковым авто. Ранее это сделали страны Балтии: Латвия, Эстония и Литва. Вильнюс сделал исключение для автомобилей, направляющихся в или из Калининграда.

Единственной приграничной с Россией страной ЕС, не объявлявшей о запрете на въезд российским машинам, осталась Польша. Однако владельцы российских машин сообщают, что им запрещают въезд и страны, не комментировавшие запрет отдельно.