Сейм Литвы призвал ООН объявить над Украиной бесполётную зону

Сейм Литвы единогласно принял резолюцию с призывом к ООН объявить над Украиной бесполётную зону.

В документе говорится, что закрытие неба позволит обеспечить безопасность гуманитарных коридоров для мирных граждан. Кроме того, этот шаг, по мнению депутатов, позволит контролировать безопасность украинских атомных электростанций и ядерных отходов.

Сейм призвал парламенты демократических государств продолжать ужесточение санкции в отношении Москвы и Минска, который поддерживает действия российской армии на территории соседней страны.

По мнению депутатов, от безопасности Украины зависит безопасность стран Балтии. Сейм надеется, что резолюция будет поддержана другими странами мира и в первую очередь странами НАТО.

Россия ввела свои войска на территорию Украины 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев неоднократно просил НАТО закрыть небо над страной, чтобы остановить бомбардировки и авианалёты российской армии. Москва утверждает, что атакует исключительно украинские военные объекты, но многочисленные свидетельства говорят о серьезных разрушениях гражданской инфраструктуры.