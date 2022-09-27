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Сейсмологи зафиксировали взрывы в день повреждения Nord Stream

Утечка газа из "Северного потока"

Сейсмологи в Швеции и Дании 26 сентября зафиксировали не менее двух землетрясений в Балтийском море. В этот же день стало известно о масштабных повреждениях подводных газопроводов из России в Германию - сначала "Северного потока-2", а затем и обеих веток "Северного потока-1".

Как сообщает Reuters со ссылкой на германский сейсмологический центр GFZ, сейсмограф на датском острове Борнхольм зарегистрировал первый толчок в ночь на понедельник, а второй - вечером в тот же день. Их эпицентры находились в море недалеко от Борнхольма. Там же были зафиксированы масштабные утечки газа из газопроводов. Землетрясения произошли на фоне очень низкой сейсмической активности, обычной для этих мест.

Также о двух землетрясениях сообщили и шведские сейсмологи. Они прямо говорят о том, что их причиной были взрывы. "Нет сомнений, что это были взрывы" - цитирует шведский телеканал SVT сейсмолога из университета Уппсалы Бьорна Лунда.

Датские военные во вторник опубликовали видео утечки газа из "Северного потока". Утечкой затронуто более 1 километра морской поверхности в диаметре:

Власти Швеции и Дании предписали судам не приближаться к опасному месту на расстояние ближе 5 км.

По газопроводам в момент утечки не велась перекачка топлива, однако они были заполнены газом. В понедельник стало известно, что во всех трёх ветках газопроводов резко упало давление. Одной из возможных причин случившегося называют диверсию, - сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источник в правительстве Германии.

"Мы не можем представить сценарий, в котором это не было бы целенаправленной атакой", – сказал собеседник издания. Чтобы подтвердить версию, необходимо исследовать морское дно с помощью подводных лодок и водолазов.

По информации Tagesspiegel, сейчас рассматриваются две гипотезы. Согласно первой, газопроводы повредила Украина или связанные с ней силы, чтобы газ из России поступал в Европу только через украинские газопроводы или газопровод "Ямал" по территории Польши. По второй версии, газопроводы были повреждены Россией "под чужим флагом", чтобы обвинить в диверсии Украину, усугубить энергетический кризис и, возможно, ещё больше поднять цену на газ.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что диверсия не исключена. Она отметила, что утечки произошли почти одновременно в трёх разных местах, что практически исключает случайность.

  • В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока – 2" сообщил, что давление в газопроводе упало с 105 бар до 7. Хотя "Северный поток – 2" так и не был введён в эксплуатацию, его успели заполнить 300 миллионами кубометров газа – Германия отменила запуск из-за признания Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • Вечером того же дня оператор "Северного потока – 1" также зафиксировал падение давления на обеих нитках газопровода. О причинах не сообщалось. Повреждения одновременно трёх ниток системы газопроводов "Северный поток" оператор назвал "беспрецедентным". Утечка произошла за день до запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.
  • Кремль не исключает вариант диверсии. К расследованию произошедшего подключились Дания и Швеция. "Там не маленькая трещина. Это действительно огромная дыра", – заявили в датском энергетическом управлении. Ремонт газопроводов, как утверждается, может занять несколько лет.
  • В ответ на вторжение России в Украину введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" было полностью остановлено, хотя ему оставалось пройти только сертификацию. Газопровод "Северный поток – 1" продолжил работать, но в июне 2022 года "Газпром" значительно сократил объём поставок, сославшись на сложности с техобслуживанием, а со 2 сентября прокачка газа была прекращена "из-за технических неполадок".
  • Страны Евросоюза обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления. Москва эти обвинения отвергает.

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