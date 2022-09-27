Сейсмологи зафиксировали взрывы в день повреждения Nord Stream

Сейсмологи в Швеции и Дании 26 сентября зафиксировали не менее двух землетрясений в Балтийском море. В этот же день стало известно о масштабных повреждениях подводных газопроводов из России в Германию - сначала "Северного потока-2", а затем и обеих веток "Северного потока-1".

Как сообщает Reuters со ссылкой на германский сейсмологический центр GFZ, сейсмограф на датском острове Борнхольм зарегистрировал первый толчок в ночь на понедельник, а второй - вечером в тот же день. Их эпицентры находились в море недалеко от Борнхольма. Там же были зафиксированы масштабные утечки газа из газопроводов. Землетрясения произошли на фоне очень низкой сейсмической активности, обычной для этих мест.

Также о двух землетрясениях сообщили и шведские сейсмологи. Они прямо говорят о том, что их причиной были взрывы. "Нет сомнений, что это были взрывы" - цитирует шведский телеканал SVT сейсмолога из университета Уппсалы Бьорна Лунда.

Датские военные во вторник опубликовали видео утечки газа из "Северного потока". Утечкой затронуто более 1 километра морской поверхности в диаметре:

Власти Швеции и Дании предписали судам не приближаться к опасному месту на расстояние ближе 5 км.

По газопроводам в момент утечки не велась перекачка топлива, однако они были заполнены газом. В понедельник стало известно, что во всех трёх ветках газопроводов резко упало давление. Одной из возможных причин случившегося называют диверсию, - сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источник в правительстве Германии.

"Мы не можем представить сценарий, в котором это не было бы целенаправленной атакой", – сказал собеседник издания. Чтобы подтвердить версию, необходимо исследовать морское дно с помощью подводных лодок и водолазов.

По информации Tagesspiegel, сейчас рассматриваются две гипотезы. Согласно первой, газопроводы повредила Украина или связанные с ней силы, чтобы газ из России поступал в Европу только через украинские газопроводы или газопровод "Ямал" по территории Польши. По второй версии, газопроводы были повреждены Россией "под чужим флагом", чтобы обвинить в диверсии Украину, усугубить энергетический кризис и, возможно, ещё больше поднять цену на газ.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что диверсия не исключена. Она отметила, что утечки произошли почти одновременно в трёх разных местах, что практически исключает случайность.