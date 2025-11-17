Шанинку лишили аккредитации по нескольким учебным программам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка) аккредитации по нескольким учебным программам. Приказ, датированный 12 ноября, опубликован на сайте учебного заведения.

Речь идет об отзыве аккредитации на подготовку специалистов по направлениям "Социология" и "Менеджмент" (бакалавриат) и "Психология" (бакалавриат и магистратура).

Как пишет РБК со ссылкой на ректора вуза Марию Сигову, учебное заведение обратилось в Рособрнадзор с просьбой приостановить действие приказа до решения суда по спору с ведомством. В суде Шанинка оспаривает предписание Рособрнадзора о нарушениях.

По данным издания, в июле Сигова провела встречу со студентами и предупредила об угрозе отзыва аккредитации – обучающимся рекомендовали рассмотреть возможность перевода в другие учебные заведения.