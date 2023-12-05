Шесть украинских детей будут возвращены на родину из России в рамках соглашения, заключенного при посредничестве Катара. Об этом заявил во вторник представитель Дохи, участвующий в организации возвращения. Он уточнил, что дети находились в России или на неподконтрольных Киеву территориях. Дети направляются к семьям через Москву и Минск.

Мать одного 11-летнего мальчика в группе – украинская военнослужащая, которая находится в российском плену, утверждает один из собеседников издания The Washington Post. Отец ребёнка умер около десяти лет назад, поэтому мальчик будет передан родственнице. До сих пор ребёнок жил у родственников в подконтрольной России части Донецкой области.

Это уже вторая группа украинских детей, которые возвращаются на родину при посредничестве Катара. В октябре по такой схеме на территорию Украины вернулись четыре ребёнка.

Катар согласился на просьбу Украины о посредничестве с Россией в деле возвращения детей. Соглашение было достигнуто во время визита в Киев в июле премьер-министра Катара шейха Мухаммеда бин Абдель Рахмана аль-Тани.



Вопрос незаконного вывоза украинских детей в Россию или на оккупированные ею территории Украины находится на рассмотрении Международного уголовного суда (МУС). Ранее он выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.



The Washington Post пишет, что Катар также способствовал возвращению в Украину Богдана Ермохина, которого во время войны вывезли из Мариуполя в Россию и вручили повестку в военкомат. Ермохин вернулся на родину в ноябре.



Об участии Катара в процессе воссоединения украинских детей с семьями также сообщала Львова-Белова. 3 декабря она опубликовала пост в своем телеграм-канале, посвященный воссоединению подростка из Херсонской области с матерью.

Киев утверждает, что приблизительно 20 тысяч детей были вывезены из Украины в Россию или на контролируемую ею территорию без согласия их семей или опекунов. Вернуть на родину удалось только несколько сотен.

Российские власти утверждают, что "спасали детей" от боевых действий и готовы вернуть тех, за кем обратятся их родители и опекуны.

В разговоре с Радио Свобода Львова-Белова не смогла назвать точное число вывезенных украинских детей. При этом она заявила, что случаев усыновления таких детей в российских семьях не было, их брали под опеку.

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