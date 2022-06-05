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В Британии завершились торжества в честь "платинового юбилея" королевы

Королева Елизавета II на балконе Букингемского дворца, Лондон, 5 июня 2022 года

Королева Великобритания Елизавета II сообщила что она глубоко тронута празднованием своего "платинового юбилея" – 70-летия правления. В благодарственном сообщении она сказала, что её вдохновили доброта, радость и родство британцев.

Королева вышла на балкон Букингемского дворца и поприветствовала участников театрализованного шествия, которым сегодня завершались торжества по поводу "платинового юбилея". На балконе вместе с Елизаветой II находились три поколения будущих монархов – принц Чарльз, принц Уильям и принц Джордж.

По улицам Лондона проехала 260-летняя золотая карета, которая везла Елизавету на её коронацию в 1953 году. Изображение королевы в карете было представлено голограммой.

В шествии были задействованы красочные двухэтажные автобусы с открытым верхом, изображающие разные десятилетия правления королевы. В каждом из них было множество знаменитостей, представляющих достижения в области музыки, моды и искусства.

В честь юбилея по британской столице также прошлись участники уличных театров и танцевальных групп со всей Великобритании.

По подсчётам Би-би-си, в воскресных празднованиях участие приняли около 10 миллионов британцев.

Днём ранее, в субботу, королева не принимала участие в праздничном концерте перед Букингемским дворцом – после авиапарада в четверг королева сообщила, что ей нездоровится.

Перед началом субботней акции публике показали ролик, в котором королева пьёт чай с медвежонком Паддингтоном. В ролике они оба признались, что оба носят с собой бутерброд с мармеладом. Заканчивается видео словами медвежонка "Счастливого вам юбилея. И спасибо вам за всё".

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