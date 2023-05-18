Штат Монтана первым в США запретил использование TikTok

В США власти штата Монтана приняли решение о запрете китайского сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok. Соответствующий закон подписал губернатор штата Грен Джанафорте. Он объяснил такой шаг защитой личных данных жителей Монтаны от Компартии Китая.
Согласно закону, магазинам приложений Apple и Google запрещено предоставлять приложение для скачивания на территории Монтаны. Вместе с тем использование TikTok не предусматривает никаких штрафов.
Закон вступит в силу 1 января 2024 года. Монтана стал первым штатом США, запретившим TikTok.
Представители TikTok решение не комментировали. Ранее компания заявила, что решение штата нарушает Конституцию США.
В Соединённых Штатов насчитывается 150 миллионов пользователей TikTok – это чуть меньше половины от всего числа жителей.
- Ранее запретить TikTok для своих сотрудников решила Еврокомиссия. СМИ сообщали, что западные правительства всё больше тревожат свидетельства того, что китайские технологические компании помогают правящей Коммунистической партии и её разведслужбам собирать огромные объёмы данных по всему миру – с фокусом на политическую тематику и сведения в сфере безопасности.
- TikTok все обвинения в связях с властями КНР отвергает.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.