Еврокомиссия обязала своих сотрудников удалить TikTok

Еврокомиссия запретила сотрудникам своего аппарата использовать китайский сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok, сославшись на соображения безопасности. Об этом пишет издание Politico.

В публикации говорится, что западные правительства всё больше тревожат свидетельства того, что китайские технологические компании помогают правящей Коммунистической партии и её разведслужбам собирать огромные объёмы данных по всему миру - с фокусировкой на политической тематике и сведениях, связанных со сферой безопасности.

Как рассказал Politico один из высокопоставленных официальных лиц, аппарат Еврокомиссии в четверг утром получил распоряжение убрать TikTok со всех рабочих устройств, а также со своих личных устройств, если на них установлены связанные с работой приложения. В противном случае - если они настаивают на сохранении TikTok в персональных телефонах и другой технике - их просят удалить общие корпоративные сервисы.

TikTok просят удалить "при первой же возможности" не позднее 15 марта. С середины будущего месяца устройства с установленным китайским приложением будут считаться несовместимыми с корпоративной средой, говорится в разосланном сотрудникам Еврокомиссии электронном письме.

Другие структуры Европейского Союза, включая Евросовет и Европарламент впоследствии, возможно, введут аналогичный запрет, отмечает Politico.

В комментарии журналистам пресс-служба TikTok назвала решение "ошибочным и основанным на фундаментальных заблуждениях". "Мы связались с Еврокомиссией, чтобы внести ясность и рассказать, как мы защищаем данные 125 миллионов пользователей по всему Евросоюзу, которые ежемесячно заходят в TikTok", - сообщили представители компании.

Запрет приложения - еще один из примеров растущей напряжённости в отношениях между Пекином и Западом, говорится в публикации Politico.