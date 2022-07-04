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Швеция и Финляндия 5 июля подпишут договор о вступлении в НАТО

Швеция и Финляндия завершили формальные переговоры с НАТО о вступлении в Североатлантический союз за один раунд, который состоялся 4 июля. Договор о вступлении будет подписан в штаб-квартире НАТО уже 5 июля. Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

Для официального вступления Финляндии и Швеции в союз необходима ратификация договора парламентами самих этих стран, а также 30 стран, которые входят в НАТО сейчас.

Две северные страны, традиционно соблюдавшие нейтралитет, заявили о желании стать членами военно-политического союза после начала военного вторжения России в Украину. Финляндия и Швеция подали заявки на присоединение к НАТО одновременно, заявив, что в условиях российской агрессии в Европе она опасаются за свою безопасность и хотят заручиться поддержкой стран-союзниц, а также предложить им свою. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден пообещали сделать процесс приёма стран в НАТО максимально быстрым. Против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступала Турция, недовольная тем, что эти страны не выдают ей турецких граждан, которых Турция считает причастными к терроризму, а также выдвигавшая иные требования; однако 28 июня на саммите НАТО в Мадриде страны сумели прийти к соглашению.

Тогда же в Мадриде НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию присоединиться. "Присоединение Финляндии и Швеции сделает их более безопасными, НАТО - более сильным, а евроатлантическое пространство - более безопасным", - говорится в итоговой декларации саммита.

В той же декларации страны НАТО назвали Россию главной и непосредственной угрозой безопасности в Европе и мире. Ранее НАТО официально называло Российскую Федерацию стратегическим партнёром.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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