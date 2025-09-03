Путин вновь заявил, что встречаться с Зеленским хочет в Москве

Владимир Путин на пресс-конференции, посвященной итогам его поездки в Китай, заявил, что не исключает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, "если такая встреча будет хорошо подготовлена".

Он также упомянул, что Дональд Трамп "просил его провести такую встречу". "Я сказал: "Да, это возможно". Ну, в конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", - заявил Путин.

Путин предлагает Зеленскому встретиться в Москве уже во второй раз. Первое такое предложение президент Украины категорически отверг.

В ходе пресс-конференции в Пекине Путин также фактически дал понять, что считает бессмысленными переговоры с нынешним политическим руководством Украины, так как срок президентских полномочий Владимира Зеленского уже истёк.

Путин согласился с тем, что Конституция Украины запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но утверждал, что в ней ничего не сказано про продление президентских полномочий в такой ситуации. Согласно путинской трактовке Основного закона Украины, все вопросы, связанные с территориями, можно решать только на основе референдума, который не может быть проведен из-за военного положения и отсутствия кворума в объявляющем референдумы Конституционном суде, чьи полномочия тоже истекли. "Поэтому это путь в никуда", - сказал Путин.

"Если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно, я исхожу из этого. Тем более, что мы видим настроения администрации Трампа, видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить наши задачи вооруженным путем", - заявил также Путин. При этом он утверждал, что российские войска в Украине "продвигаются на всех направлениях", а ресурсы украинской армии находятся на грани полного истощения.

