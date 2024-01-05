Сибирь.Реалии: 2023 год стал рекордным по делам о госизмене

В 2023 году ФСБ России возбудила самое большое число уголовных дел о государственной измене и шпионаже в постсоветской истории. Как подсчитали Сибирь.Реалии, за год было возбуждено не менее 148 дел по этим статьям. 88 из них уже переданы в суды.

Это лишь те случаи, о которых известно из открытых источников. Глава правозащитного проекта "Первый отдел" Дмитрий Заир-Бек считает, что их реальное число может быть намного выше, поскольку дела ФСБ о госизмене и шпионаже имеют гриф секретности, а суды скрывают их от общественного внимания и не отчитываются о каждом новом поступлении.

По словам Заир-Бека, число преследований за госизмену резко возросло в последние месяцы ушедшего года. "За один декабрь возбудили, наверное, 50–60 таких дел", - сказал он.

Сибирь.Реалии указывают, что из известных редакции 148 случаев 98 — дела по статье о госизмене, 31 — о шпионаже, и 19 — о конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами. "Конфиденциальным сотрудничеством" может быть сочтено любое общение — например, частная переписка в мессенджере – с гражданином другого государства, которого ФСБ сочтёт опасным для России.

В подавляющем большинстве — около 93% случаев – обвинения касаются сотрудничества с Украиной: её вооружёнными силами или спецслужбами. Таких дел 115. Также за год возбуждено минимум четыре дела о шпионаже в интересах США. Единичные случаи касаются обвинений в работе на службы Китая, Германии и Латвии.

Расследователи "Первого отдела" считают, что в 2024 году обвинений в госизмене и шпионаже станет больше. Они прогнозируют, что в течение года в суды может быть передано не менее 140 уголовных дел по этим статьям. При этом, по мнению Дмитрия Заир-Бека, это не будет напрямую зависеть от хода войны в Украине. "Если войну с Украиной решат сворачивать, можно предположить, что и контрразведка несколько ослабит свою хватку. Но я не думаю, что они так быстро сдадутся. Этим людям нужна работа, они будут продолжать искать мнимых шпионов среди наших сограждан. Для них не проблема в том, чтобы поддерживать темпы [преследования] и, может быть, даже увеличивать их. За последнее десятилетие система ни разу не сдавала назад", - сказал правозащитник.