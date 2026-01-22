Ссылки для упрощенного доступа

Силы ВМФ Франции задержали нефтяной танкер, следовавший из России

Фото, предоставленное французскими военными 22 января
Слушать
4 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Французские военные задержали в четверг утром в Средиземном море нефтяной танкер, следовавший из России, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Военно-морской флот при поддержке союзников поднялся на борт танкера, предположительно, принадлежащего российскому "теневому флоту", - написал Макрон в X. Он отметил, что на это судно наложены международные санкции, и что оно подозревается в движении под чужим флагом. Из его слов также следует, что танкер задержали в нейтральных водах.

Эммануэль Макрон сообщил о начале судебного расследования. "Мы полны решимости соблюдать международное право и обеспечить эффективное исполнение санкций. Деятельность "теневого флота" способствует финансированию агрессивной войны против Украины", - добавил французский президент.

Как следует из заявления Морской префектуры Франции по Средиземному морю, речь идёт о судне Grinch, которое вышло из Мурманска. Танкер был внесён в санкционные списки ЕС, США и Великобритании в июле 2025 года. Отмечается, что в высадке на него участвовали также британские военные.

Местные морские власти также сообщают, что силы ВМФ захватили нефтяной танкер на участке между Испанией и Марокко. После того, как группа поднялась на борт, проверка документов подтвердила сомнения в законности флага, отметили в морской префектуре. Сейчас судно "сопровождается к месту стоянки для дальнейшей проверки". На данный момент, как отмечается, танкер значится как оперирующий под флагом Коморских островов, однако ранее он несколько раз менял и флаги, и названия.

Пост Эммануэля Макрона о задержании танкера с российской нефтью появился практически одновременно с речью президента Украины Владимира Зеленского на Давосском форуме.

Зеленский, выступая в четверг на Всемирном экономическом форуме, призвал европейских партнеров последовать примеру Соединенных Штатов, которые останавливают танкеры российского "теневого флота" и конфискуют их груз. "Российская нефть перевозится прямо вдоль европейского побережья. Эта нефть финансирует войну против Украины, эта нефть помогает дестабилизировать Европу. Поэтому российскую нефть нужно остановить и конфисковать", – сказал Зеленский.

  • Танкерами "теневого флота" России называют суда, с помощью которых перевозят российскую нефть в обход западных санкций.
  • С начала декабря американские военные захватили в Карибском море семь танкеров в рамках операции по блокаде судов, действующих в нарушение санкций. Последним во вторник, неподалеку от побережья Венесуэлы, задержали танкер Sagitta. Министерство финансов США в качестве основания для внесения этого судна в санкционный список приводило указ о санкциях против России в связи с Украиной.
  • Среди задержанных американскими военными судов есть и следовавший под российским флагом танкер Marinera. Москва называла захват незаконным, обвинив Вашингтон в разжигании напряженности и угрозе международному судоходству.

