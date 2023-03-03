"Сирена": около 20 контрактников в Херсонской области пытались уволиться

Около 20 российских военных-контрактников, дислоцированных в Херсонской области Украины, пытались уволиться по соображениям совести. Все они получили отказ от командования. Военные сообщали, что им не дают отдыхать, они постоянно несут службу на опорном пункте, и единственный шанс отдохнуть - получить ранение и попасть в больницу.

Телеграм-канал "Сирена" публикует фотографии рапортов военнослужащих об увольнении. Все они принадлежат к 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой охраны. По словам собеседника "Сирены", служащего в том же подразделении, рапорты написали примерно 20 из 27 военных, которые находятся в одном из опорных пунктов российской армии в Херсонской области.

Он рассказывает, что после того, как военные подали рапорты, к ним приехали командиры, которых военнослужащие не видели уже несколько месяцев. Командование ответило на просьбы об увольнении отказом, а также лишило их отпусков и пообещало, что теперь они будут находиться в Херсонской области "безвылазно".